Các loại hạt mang đến lợi ích tốt cho hệ tim mạch của bạn

Mẹo vặt trong bếp 16/11/2021 06:50

Để có một trái tim khỏe mạnh, bạn phải xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh.

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, quỹ thời gian của bạn như thu hẹp lại với vô vàn công việc và lo toan gia đình. Vậy nên, bạn thường không chú ý và ăn nhièu loại đồ ăn nhanh để tiết kiệm thời gian. Song, những loại thức ản này thường có chứa rất nhiều dầu mỡ, vốn cực kỳ có hại cho sức khỏe tim mạch. Dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng nên cố gắng bổ sung thật nhiều thực phẩm tốt cho tim mạch, đặc biệt là các loại hạt thực vật. 

Dựa trên các bằng chứng nghiên cứu, các loại hạt dinh dưỡng là lựa chọn rất lành mạnh cho sức khỏe trái tim. Rất nhiều nghiên cứu nhấn mạnh về lợi ích liên quan tới sức khỏe tim mạch của các loại hạt.

Đậu lăng

Đậu lăng cung cấp một nguồn kali, magiê và protein tuyệt vời. Điều này có nghĩa là bạn có thể thấy huyết áp, mức cholesterol và nguy cơ hình thành mảng bám thấp hơn.

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Hạt chia 

Hạt Chia là một trong những siêu thực phẩm tốt cho sức khỏe. Hạt này có nhiều chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa, chất xơ, protein và axit béo omega-3. Siêu thực phẩm ít calo này giúp giảm cholesterol, nguy cơ mắc bệnh tim và các vấn đề tim mạch khác.

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Đậu xanh

Đậu xanh chứa nhiều kali, vitamin B-6, vitamin C và kali. Đây là một cách tuyệt vời để giảm cholesterol và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

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Hạt lanh

Hạt lanh rất giàu axit béo omega-3. Nếu bạn không thích các loại hạt và cá, đây là một cách để bạn nạp vào cơ thể một lượng axit béo thiết yếu. Một muỗng canh của nó sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều dinh dưỡng, chất chống oxy hóa và estrogen.

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Đậu thận

Đậu thận rất tuyệt vời trong các món súp và món hầm. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ giúp ích cho trí nhớ và sức khỏe tim mạch của bạn. Chúng ít chất béo nhưng lại giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất. Đồng thời, chúng cũng sẽ làm giảm homocysteine, do đó ít có nguy cơ bị đột quỵ, ung thư, tiểu đường và đau tim hơn.
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Hạt điều

Hạt điều có nhiều chất béo không bão hòa đơn và chất chống oxy hóa, có nghĩa là những điều tốt cho tim của bạn. Nó cũng làm giảm cholesterol LDL nhưng làm tăng mức HDL. Ngoài ra, nó còn tốt cho các tế bào của bạn nữa.
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Hạt diêm mạch

Loại hạt này chứa rất nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa, khoáng chất và các axit amin thiết yếu. Đây là cách nên làm nếu bạn muốn cải thiện lượng đường trong máu, mức cholesterol và sức khỏe tim mạch.

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Đậu nành

Các sản phẩm từ đậu nành làm giảm cholesterol LDL. Đồng thời, đậu nành cũng giàu protein, chất xơ và omega-3 nhưng ít chất béo bão hòa.

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Đậu đen

Đậu đen có nhiều chất xơ, protein, dinh dưỡng thực vật, folate, vitamin B6 và kali. Nó có thể làm giảm cholesterol, ngăn ngừa bệnh tim và rất tốt trong một số món ăn. 

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Đậu phộng

Đậu phộng rất tốt cho tim của bạn và giảm nguy cơ đột quỵ và đau tim. Bên cạnh đó, nó cũng có rất nhiều chất chống oxy hóa và ngăn ngừa bệnh tim cho bạn.

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Với bài viết này, những lời khuyên này sẽ giúp bạn có được lựa chọn hợp lý cho chế độ ăn của mình.

Ảnh: Tổng hợp

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