Những món ăn này có thể khiến bạn bị ngộ độc thực phẩm nếu không được chế biến đúng cách

Mẹo vặt trong bếp 15/11/2021 07:25

Nếu bạn đã từng bị ngộ độc thực phẩm, bạn sẽ cảm thấy thực sự khó chịu và kinh khủng như thế nào. Do đó, bạn hãy cẩn thận với những thực phẩm này vì chúng cũng có thể gây bệnh cho bạn.

Tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy ra khi bạn ăn phải các thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn, virus gây bệnh hay có độc tố mạnh, hoặc do ăn phải thức ăn ôi thiu, nấm mốc. Vậy nên, bạn cần cẩn thận với những thực phẩm này từ quá trình sơ chế cho đến chế biến thức ăn.

Trứng ốp lết

Một quả trứng chiên trông thật ngon miệng và chế biến không mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, trứng ốp lết có chất Salmonella. Đây là một trong những thủ phạm lớn nhất của ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, nếu bạn chế biến món trứng này dành cho trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người già hoặc người bị suy giảm hệ miễn dịch, bạn nên đảm bảo rằng trứng đã được chiên chín hoàn toàn.

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Cá ngừ

Chúng ta thường ngửi một thứ gì đó để xác định xem nó còn tươi hay không. Vì vậy, nếu cá ngừ của bạn vẫn có mùi bình thường, bạn sẽ nghĩ rằng cá vẫn ăn được. Song, phương pháp đó không hoàn toàn hiệu quả với cá ngừ. Khi bảo quản cá sống không đúng cách, vi khuẩn sẽ phát triển và bạn có thể bị ngộ độc thực phẩm. Bạn nên cho cá ngừ vào tủ lạnh càng sớm càng tốt sau khi mua và nấu chín kỹ.

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Các loại rau dùng để ăn sống

Mắc dù nguy cơ bạn bị ngộ độc thực phẩm là rất nhỏ, nhưng rau của bạn có thể bị nhiễm vi khuẩn từ phân chim, phân bón hoặc bọ ve,... Vậy nên, bạn phải rửa thật kĩ, thật sạch trước khi ăn kèm cùng với các món ăn khác.

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Giá đỗ

Giá đỗ thực chất là hạt đã nảy mầm. Để đảm bảo hạt nảy mầm, giá cần có môi trường ẩm và nhiều vi khuẩn thường phát triển ở đó.

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Tiến sĩ Diez-Gonzales chia sẻ với tờ The Healthy: "Sự lây nhiễm thường xảy ra trong hạt và khi hạt nảy mầm, các tế bào vi khuẩn cũng kết thúc trong cây. Dù khả năng bạn bị ngộ độc thực phẩm là rất nhỏ, nhưng bạn nên rửa thật sạch giá đỗ trước khi ăn".

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Từ khóa:   ngộ độc thực phẩm Bí quyết cuộc sống sức khoẻ

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