Ngoài việc dùng để nấu nướng, muối còn rất nhiều công dụng khác nữa như làm sạch, tẩy rửa, bảo quản thức ăn... Đặc biệt, việc dọn dẹp, "đánh bay" các vết bẩn trong ngôi nhà của bạn trở nên dễ dàng hơn. Sau đây, các chuyên gia đã "mách" nhưng công dụng của muối vừa đơn giản lại cực kỳ dễ áp dụng và hiệu quả cao.

Để "tiêu diệt" những vết gỉ, bạn trộn muối với nước cốt chanh hoặc giấm để loại bỏ vết rỉ sét trong nháy mắt. Trước tiên, bạn hãy đảm bảo rằng vết bẩn đã khô hoàn toàn. Nếu dùng chanh, bạn vắt lên vết bẩn và phủ một lớp muối lên nước chanh. Tiếp đó, bạn để nó trong nửa giờ và làm sạch bằng một miếng vải hoặc miếng bọt biển. Bjan cũng có thể rửa lại cho sạch nếu cần.

Nếu bạn dùng giấm, bạn trộn muối với giấm và phết hỗn hợp này lên vết rỉ sét. Để yên một lúc và chải sạch bằng bàn chải đánh răng cũ.

Vết mồ hôi

Bạn trộn bốn thìa muối với một lít nước ấm và ngâm quần áo vào đó. Tuy nhiên, biện pháp khắc phục này lại không hiệu quả với tất cả các loại quần áo. Điển hình như, các loại vải mỏng manh như sa tanh không thể bỏ vào muối ngâm.

Vết dơ trên thớt

Sau một thời gian, thớt của bạn có thể bị bẩn khá nhiều. Mặc dù bạn đều rửa thớt sau mỗi lần sử dụng, nhưng thớt rất khó để trông như mới. Tuy nhiên, với sự kết hợp giữa muối và chanh cũng mang lại hiệu quả kỳ diệu cho thớt.

Cụ thể, bạn rắc một ít muối lên thớt và dùng chanh chà xát lên thớt. Điều này sẽ giúp loại bỏ ngay cả những vết bẩn khó nhất.

Thông cống nghẹt

Gặp rắc rối với cống bị tắc? Bạn không cần phải ra ngoài và mua một chất tẩy rửa cống đắt tiền. Chỉ cần một chút muối là đủ. Bỏ muối vào cống và rửa lại thật sạch bằng nước ấm trong hai phút. Tốt như mới!

Vết bẩn cà phê và trà

Có vẻ như không thể làm cho cốc của bạn sạch hoàn toàn cho dù bạn cố gắng thế nào? Muối cũng sẽ thực hiện thủ thuật ở đây. Cho một ít muối vào khăn ẩm và chà xát lên vết bẩn. Trong thời gian ngắn cốc của bạn sẽ không tì vết!

Tẩy tế bào chết

Để có thể tẩy tế bào chết trên da, bạn lấy 100 gam muối biển trộn với 100 ml dầu. Đây có thể là dầu hạnh nhân, dầu argan hoặc dầu dừa. Sau đó, bạn thêm một vài giọt tinh dầu để tẩy tế bào chết. Trộn đều hỗn hợp và bạn có thể sử dụng hỗn hợp tẩy tế bào chết mới của mình.