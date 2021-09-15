Mẹ trẻ mách các 'bí kíp' bảo quản gia vị tươi lâu trong những ngày giãn cách xã hội

Gia vị là những thành phần không thể thiếu trong căn bếp của mọi gia đình và là một "vũ khí" đắc lực cho hội chị em khi vào bếp. Tuy nhiên, các bà mẹ không thể bào ra ngoài đi chợ vào những ngày giãn cách xã hội. Vậy nên, các loại gia vị tươi như hành, tỏi, hành lá... sẽ bị thay đổi mùi vị, hư hỏng và chỉ dùng trong một thời gian ngắn.

Những gia vị tươi ngon được bảo quản bằng nhiều cách khác nhau - Ảnh: FBNV

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", chị Thu Phương đã chia sẻ những bí quyết bảo quản để giúp các chị em không còn phải đau đầu suy nghĩ về vấn đề này. Cô nàng cho hay: "Mình là đứa thích vào bếp, thích nấu ăn và đặc biệt món ăn ngon thì không thể thiếu được gia vị. Các loại gia vị tươi chỉ cần chút xíu nên tranh thủ rảnh là mình bóc vỏ, rửa sạch, để ráo xong xay bằng máy xay tay".

Với gia vị xào nấu như hành khô, tỏi, gừng...Bạn xay nhỏ, đổ ngập dầu ăn rồi cất ngăn mát tủ lạnh dùng cả tuần vẫn thơm ngon đến không ngờ.

Với gia vị pha nước chấm như hành khô, tỏi, gừng, ớt, Bạn cũng vẫn xay nhỏ, chia nhỏ bằng cách cho vào từng ô của khay đá có nắp kín hoặc dàn mỏng trong hộp rồi chia từng ô khi cần bẻ ra rất dễ dàng.

Với hành lá và các loại rau gia vị, bạn rửa sạch, để thật ráo nước, thái nhỏ rồi trữ hộp bảo quản ngăn đông. Khi nấu xong, bạn không cần rã đông mà cứ lấy trực tiếp cho vào món ăn vẫn đảm bảo được hương vị.

Với chanh quất nếu nhiều quá không ăn hết để lâu sợ hỏng thì vắt lấy nước cốt, cấp đông, khi cần pha nước chấm hay pha nước uống cũng rất tiện.

Qua những cách bảo quản gia vị tươi như trên, bạn không cần phải lo lắng và bỏ sót bất cứ gia vị nào. Từ đó, bạn vẫn có thể đảm bảo được các món ăn của mình luôn thấm đều, đậm đà và thơm ngon.