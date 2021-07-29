Mùa dịch này, mách nhỏ chị em bí quyết bảo quản thịt heo cực 'thần thánh', để mấy tháng trời vẫn tươi ngon, dinh dưỡng

Mẹo vặt trong bếp 29/07/2021 18:05

Chỉ cần biết mẹo bảo quản thịt lợn 'thần thánh' này thì để vài tháng vẫn tươi ngon, không sợ bị hỏng. Chị em đọc hết bài viết để bổ sung thêm vào 'sổ tay nữ công gia chánh' ngay nào!

Thịt lợn để trong tủ lạnh chưa đến 3 ngày sẽ trở nên cứng và không còn độ ẩm. Dưới đây là cách bảo quản thịt để cả tháng vẫn tươi ngon.

Chuẩn bị: Thịt lợn, rượu trắng, dầu ăn, màng bọc thực phẩm, giấy bạc.

Các bước cần làm:

1. Không được rửa thịt với nước. Rất nhiều người làm sai bước này. Nếu rửa thịt lợn bằng nước sạch, lớp mỡ bám trên bề mặt thịt lợn rất dễ bị phá hủy. Điều này sẽ rút ngắn thời gian bảo quản thịt lợn.

thit lon 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Cắt thịt lợn thành từng miếng nhỏ đều nhau, miếng nhỏ này có thể chia theo bữa ăn của gia đình.

thit lon 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Dùng cọ quét lên phần thịt lợn một lớp rượu trắng. Bước này để khử trùng thịt lợn.

thit lon 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Dùng cọ quét một ít dầu ăn lên bề mặt thịt. Dầu ăn có thể tạo thành một lớp màng dầu trên bề mặt của thịt lợn, nhờ đó các chất dinh dưỡng và độ ẩm trong thịt lợn có thể được giữ lại ở mức độ cao nhất.

thit lon 4
Ảnh minh họa: Internet

5. Sau khi đã sơ chế, gói thịt lợn trong màng bọc thực phẩm. Màng bọc đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho thịt lợn tươi.

thit lon 5
Ảnh minh họa: Internet

6. Sau cùng, gói thịt lợn vào giấy bạc bọc thực phẩm. Giấy bạc có tác dụng chống ẩm, ngăn hơi lạnh trong tủ lạnh xâm nhập vào thịt lợn. Bằng cách này, thịt lợn sẽ không trở nên cứng.

thit lon 6
Ảnh minh họa: Internet

7. Toàn bộ quá trình đã hoàn thành. Chỉ cần cho thịt lợn trực tiếp lên lớp ngăn đá của tủ lạnh. Thịt lợn bảo quản theo cách này cả tháng vẫn tươi ngon.

thit lon 7
Ảnh minh họa: Internet

Chúc chị em sẽ bảo quản được thật tốt loại thực phẩm nhiều giá trị dinh dưỡng này và mang đến cho gia đình những bữa cơm ngon miệng nhé!

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