Mẹ nội trợ bật mí ‘bí kíp’ trồng rau mầm trong thùng xốp tốt um và ‘dễ như ăn bánh’

Mẹo vặt trong bếp 01/07/2021 18:30

Vừa dễ trồng và mang lại năng suất cao, nhiều mẹ nội trợ đã tận dụng thùng xốp để trồng các loại rau mầm chỉ trong một thời gian ngắn.

Rau mầm chiếm thời gian trồng khá ngắn, thường thì chúng phát triển tầm 1 tuần là có thể thu hoạch và thưởng thức. Ngoài ra, loại cây rau này không cần nhiều diện tích, chăm sóc dễ dàng và chứa rất nhiều các chất dinh dưỡng có lợi cho sức khoẻ như: vitamin, chất xơ, protein,...

 

Mới đây, trong hội nhóm dành cho những người “Yêu bếp”, bạn Tuyen Nguyen đã chia sẻ những hình ảnh về vườn rau mầm tươi xanh mơn mởn của mình. Chỉ với không gian trồng trọt trong nhà với gần 2 mét vuông, cô nànng đã tận dụng những chiếc khay nhỏ để trồng rau mầm. Cô nàng trải lòng: “Trồng rau mầm cũng dễ lắm, chị nào có niềm đam mê salad và yêu thích rau sạch thì có thể dành chút thời gian gieo hạt nảy mầm xem, cái khoảng thời gian từ khi gieo hạt đến khi thu hoạch bản thân cũng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc lắm”.

 

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Rau mầm xanh, sạch và tươi mơn mởn - Ảnh: FBNV

 

 “Từng trải" nhiều trong việc trồng rau, mẹ trẻ này đã rút ra được khá nhiều kinh nghiệm để đỡ tốn thời gian và bỡ ngỡ trong việc chăm sóc.

 

Đầu tiên, bạn nên ngâm hạt trước khi gieo.

 

- Nước để ngâm hạt sẽ có tỷ lệ 2 sôi 3 lạnh. Chú ý, trong quá trình ngâm, bạn hãy vớt bỏ những hạt hỏng.

 

- Với hạt rau mầm họ cải (cải đỏ, cái tím, cái trắng) thì thời gian ngâm hạt khoảng 3-5 tiếng.

 

- Với hạt rau muống, cỏ lúa mì, đậu hà lan, hạt hướng dương thì bạn nên ngâm qua đêm.

 

- Sau công đoạn ngâm hạt, bạn sẽ vớt hạt rửa nhẹ nhàng qua nước sạch. Tiếp đó, bạn dùng khăn ẩm để ủ hạt từ 8-12 tiếng hạt bắt đầu bật mầm và đem đi gieo.

 

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Sau khi rau ủ tầm 8 tiếng đến 12 tiếng, bạn có thể đem đi gieo - Ảnh: FBNV

 

Thứ hai, công đoạn gieo hạt cũng cần được chú ý như sau:

 

- Mới bắt đầu tập trồng rau mầm thì bạn nên dùng giá thể là dễ dàng nhất, có thể dùng mùn xơ dừa hoặc đất vụn. Khi đổ giá thể vào thùng gieo, bạn dùng giấy đặt lên mặt giá thể và dùng bình phun sương tưới lên mặt giấy thấm đẫm.

 

- Hạt cần được gieo bằng tay, rắc hạt đều, mật độ vừa phải và không dày. Sau khi rắc hạt đều, bạn dùng bình phun sương tưới qua một lần nữa.

 

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Rau mần được trồng trong khay và chất lên các giá đỡ, tiết kiệm diện tích - Ảnh: FBNV

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Rau mần 'thi nhau' nảy nở - Ảnh: FBNV

 

Cây trồng cũng phải được chăm sóc và bảo quản cẩn thận

 

- Bạn dùng bìa caton, khăn, … phủ kín mặt khay hạt trong 3-4 ngày. Bạn cần tưới nước hàng ngày cho rau bằng vòi phun sương.

 

- Sau khoảng 3-4 ngày, rau mầm đã lên dài, để rau ra ngoài ánh sáng quang hợp 1-2 tiếng sau đó lại che chắn hoặc cho vào trong bóng mát.

 

Lưu ý: Đối với những ngày nắng nóng, bạn cần lưu ý nhiệt độ như đừng để nơi quá nóng và hạn chế đem rau vào phòng điều hòa.

 

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Chỉ sau 1 tuần, rau mầm đã có thể thu hoạch và chế biến ra các món ăn - Ảnh: FBNV
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Rau mầm có thể làm ra một đĩa salad siêu to cho cả gia đình thưởng thức - Ảnh: FBNV

 

Với diện tích nhỏ và cách trồng dễ làm, bạn có thể tự trồng ngay loại rau mầm bổ dưỡng tại nhà. Chỉ sau một tuần chăm sóc, cả gia đình của bạn đã có rau sạch cho mỗi bữa ăn của mình.

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