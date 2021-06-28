Học mẹ đảm Hà Thành tận dụng nắng hè để chế biến đồ ăn khô cực ngon miệng và dễ làm

Mẹo vặt trong bếp 28/06/2021 12:30

Thực phẩm sau khi phơi 1-2 nắng rồi chế biến sẽ mang lại hương vị đậm đà, thơm ngon đặc biệt. Nhân lúc nắng hè đang trải dài trên khắp đất nước, hãy bắt tay vào làm đồ ăn khô để bữa cơm gia đình thêm phần phong phú nhé.

Mẹ đảm Lê Hiền (sống tại Hà Nội) là một thành viên năng động trong nhóm "Yêu bếp". Cô thường chia sẻ các công thức nấu ăn và những mẹo làm bếp độc đáo cho những thành viên khác trong hội nhóm.

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Nhiều thực phẩm phơi nắng sẽ mang lại hương vị đậm đà cho món ăn - Ảnh: Hien Le

Tận dụng những ngày gần đây, vì thời tiết đang vào hè, nhiệt độ cao cùng với nắng to kéo dài, Hiền Lê đã nghĩ ra cách phơi thực phẩm để tăng hương vị cho món ăn gia đình. Từ thịt sống đến măng, ớt, đều được cô phơi khô để dễ dàng chế biến vào các món ăn khác nhau.

"Tất cả sản phẩm phơi nắng trên sẽ được ngâm rửa rồi nấu chín chứ không sử dụng ngay để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Nên nếu ai ăn được lạp xưởng, tôm khô, mực một nắng, cá khô, măng miến khô,... mà phơi thủ công thì vẫn có thể thử làm cách này để chế biến thực phẩm." - Hiền Lê chia sẻ.

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Những chùm ớt rực rỡ được phơi dưới nắng - Ảnh: Hien Le
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Thịt ba chỉ phơi 1 nắng giúp gia vị ngấm đều vào trong - Ảnh: Hien Le

Một trong những món được chế biến theo cách "phơi nắng" mà mẹ đảm Lê Hiền tâm đắc nhất chính là ba chỉ ướp. Thịt ba chỉ mua về rửa sạch rồi ướp với gia vị sả ớt hoặc tỏi băm, khi ăn chiên hoặc nướng qua sẽ mang lại mùi thơm đặc trưng cùng hương vị được thấm đẫm vào miếng thịt mang lại một dư vị khó quên.

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Măng sau khi luộc xong mới phơi khô - Ảnh: Hien Le
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Củ cải trắng treo lên giàn phơi trông như những bông hoa - Ảnh: Hien Le

Ngoài ra, Lê Hiền còn phơi ớt, củ cải, măng để dành chế biến thành các món ăn khác nhau. Khác với ớt có thể phơi lên luôn hoặc củ cải chỉ cần rửa sạch rồi chẻ ra, treo lên giàn, măng cần luộc qua để làm sạch rồi phơi từng lớp mỏng để mang lại thành quả ngon nhất.

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Thành quả sau khi phơi 1 nắng - Ảnh: Hien Le

Tuy nhiên, mẹ đảm ở Hà Nội có một lưu ý cho những ai muốn học theo cách phơi đồ ăn này: "Đồ phơi nắng chắc chắn chịu ảnh hưởng từ môi trường nên không thể sạch tuyệt đối được. Nên, nếu ở chỗ nào không khí khói bụi, ô nhiễm thì tuyệt đối không nên thử nhé".

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