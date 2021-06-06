'Bao ngon' với cách làm tôm khô cực dễ, chiều lòng các tín đồ sành ăn

Tôm là loại thực phẩm dễ ăn, dễ bảo quản, phù hợp với nhiều cách chế biến khác nhau. Đặc biệt, dù cho đã phơi khô thì tôm vẫn làm được nhiều món ngon vô cùng.

Vào những ngày nắng to chính là thời điểm thích hợp nhất để tự làm tôm khô. Mỗi lần làm tôm khô, nên làm với số lượng lớn để ăn dần vì tôm khô có thể để lâu nếu bảo quản đúng cách vả lại để có 1 kg tôm khô thì cần đến vài kg tôm tươi.

Tôm khô có giá trị kinh tế cao vì phải mất mấy kí tôm tươi mới làm ra 1 kí tôm khô - Ảnh: Nguyễn Thanh Huyền

Để làm tôm khô ngon, trước hết cần phải chọn mua tôm tươi. Tôm thường dùng để làm tôm khô là tôm noãn hoặc tôm đất, tùy vào giá trị thành phẩm mà tôm sẽ có kích cỡ to hay nhỏ khác nhau.

Tôm nên chọn cỡ vừa phải, không to cũng không quá nhỏ - Ảnh: Nguyễn Thanh Huyền

Tôm sau khi mua về thì luộc vừa chín tới là được. Khi luộc tôm nêm thêm vào một chút rượu trắng và muối cho tôm có màu đỏ đẹp mắt cùng với hương vị đậm đà.

Sau khi luộc chín, bóc vỏ tôm, bỏ túi đen ở đầu tôm và chỉ đen trên lưng tôm thật sạch. Xếp đều tôm ra mâm hoặc một mặt phẳng rồi phơi dưới nắng to.

Khi luộc thêm vào ít rượu trắng sẽ giúp tôm đỏ đẹp - Ảnh: Nguyễn Thanh Huyền

Một cách làm khác đỡ tốn công hơn là sau khi luộc hoặc hấp chín, phơi trực tiếp dưới nắng rồi mới bóc vỏ. Cách làm này giữ được nhiều độ ngọt của tôm hơn nhưng bù lại con tôm sẽ không được đẹp như cách bóc vỏ rồi mới phơi.

Thành quả tôm khô sau khi phơi xong - Ảnh: Giáp Thị Hương

Nếu trời nắng to bạn chỉ cần phơi một nắng là tôm đủ độ khô nhưng nên chú ý không để tôm quá khô, ăn cứng quá sẽ không được ngon. Tôm khô đạt chuẩn là tôm khô nhưng vẫn còn độ dẻo, khi ăn rất ngon và vị ngọt của tôm vẫn còn.

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