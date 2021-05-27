Mùa xoài chín rộ, bỏ túi ngay 2 cách chế biến lạ miệng mà thơm ngon 'vô đối', khó ăn mấy cũng chén sạch

Các món ăn từ xoài như sinh tố, gỏi hay ngâm đường đã quá quen thuộc với mọi người. Hôm nay Phụ nữ và gia đình sẽ giới thiệu đến bạn 2 công thức tráng miệng mới toanh từ xoài, ngon mà lại không đòi hỏi quá nhiều công thức.

Xoài được đánh giá có nhiều vitamin A và C, giúp giảm cholesterol trong máu, tốt cho người đang điều trị tim mạch và còn có cả khả năng ngừa ung thư. Ngoài ra, xoài còn hỗ trợ chứng thiếu máu ở phụ nữ.

Xay nhuyễn hỗn hợp 200 gram xoài, 50 gram sữa đặc, 200 ml sữa tươi không đường và 25 gram đường cát để làm sốt xoài.

Đun sôi nước, cho hỗn hợp 0,5 gram rau câu con cá dẻo vào khuấy đều sau đó cho 150 gram sốt xoài vào. Hớt bỏ bọt và đổ vào khuôn rồi để nguội.

Bắc 250 ml nước lên bếp, đun sôi rồi cho 65 gram đường vào, khuấy tan rồi cho 25 gram sữa đặc vào khuấy tiếp. Cho 50 gram kem béo, cốt dừa, 125 ml sữa tươi không đường vào khuấy đều rồi để nguội.

Luộc trân châu và bột báng, nên ngâm bột báng 30 phút trước khi luộc. Nấu thạch rau câu theo tỉ lệ 200 gram đường : 1 lít nước : 10gram bột rau câu; dùng màu thực phẩm thêm cho đẹp mắt.

Khi ăn cho sốt xoài, thạch xoài, cốt dừa, trân châu, thạch rau câu, bột báng vào. Ăn ngon hơn khi đã ướp lạnh.

Thạch xoài lá dứa

Nguyên liệu: 1 gói bột rau câu dẻo 12 gram, 400 ml sữa dừa, 440 ml sữa tươi, xoài chín cắt quân cờ, 1 cây lá dứa.

Cách làm:

Cho sữa dừa, sữa tươi vô nồi, rắc từ từ bột rau câu vào khuấy cho tan (chừa lại 2 gram), thêm đường tuỳ thích nhưng chú ý là xoài chín rất ngọt nên chỉ bỏ đường sao cho ngọt nhẹ, có thể thêm xíu muối sau đó để yên 30 phút cho bột rau câu nở. Sau đó, đun với lửa nhỏ, khuấy liên tục để tránh cháy, tầm 15 phút thì cho xoài vào tắt bếp, đổ ra khuôn để định hình.

Các bước làm thạch xoài - Ảnh: Đặng Xuân Uyên

Dùng một chiếc nồi nhỏ, cho một chén nước vào, khuấy tan 2 gram bột rau câu còn lại, để yên 30 phút cho hỗn hợp nghỉ. Sau đó, tiếp tục đun sôi đến khi bột rau câu tan hết, nước trong thì cho 1 chén lá dứa đã xay nhiễn với nước cắt nhỏ vào, tắt bếp, đổ hỗn hợp này vào khuôn rau câu sữa, để tạo vân.

Khi ăn, cắt thạch ra, nhìn các hoa văn tạo thành từ xoài, sữa và lá dứa khiến người ta chỉ muốn ngắm mãi - Ảnh: Đặng Xuân Uyên

Để thật nguội rồi mới cho vào tủ lạnh để tránh thạch vỡ. Khi ăn cắt ra sẽ thấy vân rau câu rất đẹp.