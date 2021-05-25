Không cần phải 'vật lộn' trong bếp cả buổi sáng, học mẹ đảm làm các món đơn giản mà siêu ngon bổ cho ngày mới nào!

- Để cả cây sườn hầm mềm vừa. Hầm sườn trước vào buổi tối, bảo quản tủ lạnh, sáng lọc bỏ mỡ nổi trên mặt đi, rồi đun nóng

Bữa ăn sáng là bữa ăn quan trọng nhất, tuy nhiên vì cuộc sống bận rộn, đặc biệt là trong một gia đình nhiều người thì việc chuẩn bị bữa sáng chu đáo lại càng thêm vất vả. Làm sao để có một bữa sáng đảm bảo chất lượng mà vẫn tiết kiệm được thời gian chuẩn bị? Cùng học mẹ đảm Loan Trần – thành viên group Yêu Bếp chia sẻ cách làm những món đơn giản, chế biến nhanh gọn mà vẫn đủ chất và siêu ngon cho cả nhà.

- Nước sườn vừa được hâm nóng, cho 1 quả cà chua cắt múi vào nấu mềm

- Sử dụng bún khô để luộc nhanh

Xếp bún, sườn cây, thêm hành lá cắt nhỏ, chan nước dùng, vậy là có tô bún sườn cây nấu chua thơm ngon.

Bún sườn cây chế biến đơn giản nhưng vô cùng bắt mắt và kích thích vị giác

Bún lứt mọc

- Cà chua cắt múi, cho vào đun chín mềm trong nồi nước sôi

- Sau đó cho mọc vào

- Thị bò/thăn chuột lợn thái mỏng, chần chín tới

- Nêm nếm nước dùng vừa ăn

Xếp bún, topping gồm mọc, thịt trần, hành mùi và chan nước dùng. Vắt thêm chanh, rắc thêm tiêu. Vậy là có tô bún lứt đơn giản và tốt cho sức khoẻ.

Bữa sáng thịnh soạn với bún lứt mọc

Phở gà

- Gà luộc cùng 1 bông hoa hồi, 1 mẩu quế, 1 mẩu gừng đập dập, 1 củ hành tây nướng

- Nước luộc gà nêm nếm vừa ăn

- Phở khô luộc chín cho ra bát, xếp thịt gà lên, thêm hành, chan nước dùng, vắt chanh, rắc tiêu

Phở gà thơm ngon không kém hàng quán

Bún riêu phiên bản “fake”

- Chiên đậu bằng nồi chiên không dầu (để chừa lại một ít đậu chưa chiên dầm nát)

- Chọn thịt thăn của lợn thái mỏng xào chín tới, nêm nếm vừa ăn

- Cà chua cắt múi, bỏ vào nồi nước sôi, thêm một ít bột nghệ tạo màu. Nấu tới khi cà chua mềm, cho đậu vào, cho thêm 1 thìa giấm táo (có thể thay bằng bỗng rượu hoặc mẻ). Nêm nếm nước mắm và hạt nêm vừa ăn.

- Hành lá cắt nhỏ

Xếp bún vào bát, topping gồm đậu, cà chua, thịt xào, rắc hành lá, chan nước dùng và cho ít đậu dầm nát vào bát khuấy lên, rắc tiêu, vắt chút chanh. Vậy là xong bát bún riêu cua fake đẹp mắt.

Bún riêu 'fake' nhưng điểm 10 cho chất lượng

Các món khác

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Với những gợi ý của mẹ Loan Trần, buổi sáng không còn là những lần "vật lộn" trong bếp chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà hay phải chạy vội ra hàng quán mua đồ ăn nấu sẵn không đảm bảo chất lượng. Hãy vào bếp ngay thôi.

Ảnh: Loan Trần - Group Yêu Bếp