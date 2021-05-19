1001 món siêu ngon từ nồi chiên không dầu, muốn ăn ngon mà không tốn công thì lưu ‘bí kíp’ ngay

Với khả năng chế biến các món ăn chỉ cần một ít hoặc không cần tí dầu ăn nào, nồi chiên không dầu giúp món ăn trở nên ngon và ít béo. Hơn nữa, nồi chiên không dầu với cơ chế nấu nhanh, giúp các chị em nội trợ tiết kiệm thời gian và lên các thực đơn phong phú mỗi ngày.

Nhiều người tỏ ra ái ngại vì độ dầu mỡ cũng như những tác hại cho sức khỏe khi ăn nhiều đồ chiên rán. Nhưng cũng không thể phủ nhận những món ăn được chế biến theo cách này lại rất ngon miệng và đưa cơm. Vậy nên, việc dùng nồi chiên không dầu để nấu ăn hiện đang là “cứu cánh” số 1 cho “hội những người mê đồ chiên nhưng sợ dầu mỡ”.

Hôm nay, Phụ nữ và gia đình sẽ gợi ý cho bạn một số món ăn dùng nồi chiên không dầu đã ngon mà còn cực dễ làm. Lấy sổ tay ra ghi lại công thức thôi nào!

Cách làm: Thịt bò cắt lát dài bề ngang rộng tầm 8-10cm để cuộn nấm kim châm cho dễ, sau đó ướp sốt gia vị cho thịt bò. Trải miếng bò ra, đặt nấm kim châm, cà rốt thái sợi, hành lá vào rồi cuốn lại. Xếp cuộn thịt vào nồi chiên, chú ý không xếp chồng lên nhau. Phết ít dầu ăn lên bề mặt của cuộn thịt. Nướng thịt 10 phút ở nhiệt độ 180 độ C. Sau khi thịt chín, xếp ra đĩa, trang trí bằng hành ngò cho đẹp mắt.

Hàu nướng mỡ hành

Hàu nướng mỡ hành - Ảnh: Huyền Rubi

Nguyên liệu: 1 kg hàu sống, hành lá, lạc rang, gia vị, dầu ăn.

Cách làm: Hành thái nhỏ cho vào bát, thêm ít dầu ăn và ít mì chính, cho vào lò vi sóng quay 1 phút. Lạc rang giã sơ qua. Hàu cho vào nồi chiên không dầu nướng 5 phút ở nhiệt độ 180 độ C. Hàu chín tách vỏ, rưới hành mỡ và lạc rang lên.

Chim cút nướng

Chim cút nướng - Ảnh: Loan Trần

Nguyên liệu: 2 – 3 con chim cút cỡ vừa, tỏi, hành tím, củ giềng, mật mía, nước hàng, tiêu, dầu ăn, lá mắc mật.

Cách làm: Giã dập 1 củ tỏi, 1 của hành tím, 1 mẩu giềng rồi trộn cùng mật mía, nước hàng, tiêu, dầu ăn, lá mắc mật rồi ướp vào chim cút, chú ý nhét cả vào bụng chim. Nướng chim 3 lần, lần 1 nướng 165 độ trong 5 phút cho chim săn da lại, lần 2 phết hỗn hợp nước ướp chim còn thừa lên rồi nướng tiếp 180 độ trong 10 phút, lần 3 phết hỗn hỗn nước ướp lên rồi nướng trong 3 phút.

Heo quay giòn bì

Heo quay giòn bì - Ảnh: Loan Trần

Nguyên liệu: 1 kg thịt ba chỉ nguyên miếng, muối hột

Cách làm: Đun sôi nước, cho thịt vào chần sơ trong 2 phút. Lấy bì ra lau sạch, để ráo hoặc dùng máy sấy sấy khô rồi dùng dao lam khứa lớp bì. Quấn giấy bạc xung quanh miếng thịt, thành giấy bạc bao hơn miếng thịt một tí, đổ muốt hột che hết phần bì lợn. Nướng bằng nồi chiên không dầu 2 lần, lần 1 đặt 200 độ C trong 20 phút sau đó gạt hết muối ra; nướng lần 2 200 độ trong 40 phút.

Chả cá:

Chả cá - Ảnh: Ngọc Bề Bề

Nguyên liệu: 3 kg cá, mắm tôm, mẻ, bột nghệ, đường, giềng, gia vị, hạt nêm, dầu ăn, hành lá, thì là.

Cách làm: Cá phi lê, rửa sạch với muối và chanh, cắt miếng vừa ăn. Trộn tất cả gia vị trừ hành lá và thì là lại với nhau rồi ướp vào cá. Cho hỗn hợp cá vào ngăn mát tủ lạnh 2 giờ đồng hồ. Xếp 1 lớp cá vào nồi chiên không dầu, nướng 2 lần, lần 1 nướng 200 độ trong vòng 5 phút, lần 2 nướng 180 độ trong 10 phút, lập lại nhiều lần đến khi hết cá. Khi ăn bắc chảo lên, đảo cá cùng hành và thì là cho thơm. Ăn kèm cùng bún, rau mùi và mắm tôm tùy sở thích.

Ngoài ra, nồi chiên không dầu còn làm được "cả một trời" món ăn siêu ngon khác.

Bữa sáng đơn giản, nhanh, gọn lẹ cho cả nhà với bánh tart trứng ngàn lớp làm từ nồi chiên không dầu - Ảnh: Hoan Nguyen

Gà chiên xù giòn rụm làm từ nồi chiên không dầu - Ảnh: Hoan Nguyen

Món thịt nướng kim tiền làm từ nồi chiên không dầu - Ảnh: Ngô Hà Thu

Làm thịt xá xíu từ nôi chiên không dầu - Ảnh: Ngô Hà Thu

Trên đây là gợi ý một số món ăn sử dụng nồi chiên không dầu để chế biến. Các bạn còn có thể tự do sáng tạo thêm nhiều món ngon hơn nữa cho bản thân và gia đình của mình. Chúc các bạn thành công nhé!