Tín đồ của bơ bơi hết vào đây, bỏ túi 2 công thức tráng miệng ‘siêu đỉnh’ ngay thôi nào!

Quả bơ rất bổ dưỡng, có hàm lượng chất dinh dưỡng cao, đặc biệt là vitamin và khoáng chất. Ở thời điểm hiện tại, bơ đã vào mùa, vậy bạn còn chần chờ gì mà không học ngay những công thức chế biến “siêu thực phẩm” thơm ngon, béo ngậy này.

Xay nhuyễn hỗn hợp 200 gram thịt quả bơ, 5 ml kem tươi, 200 ml sữa đặc và 50 gram đường. Sau đó, đun sôi 150 ml nước, cho bột rau cau và 30 gram đường vào khuấy tan rồi tắt bếp, cho sốt bơ vào. Vớt bọt rồi tắt bếp để nguội.

Bước 2: Làm nước cốt dừa

Đun sôi 250 ml nước sôi, cho 65 gram đường vào khuấy tan sau đó cho phần sữa tươi không đường, cốt dừa, kem béo, sữa đặc còn lại vào khuấy đều rồi tắt bếp để nguội.

Bước 3: Chuẩn bị topping

Luộc trân châu, cắt thạch bơ và luộc bột báng lên.

Ly chè bơ mát lạnh đủ để mùa hè năm nay chỉ còn 24 độ C - Ảnh: Hương Thái

Khi ăn cho tất cả các toppong vào rồi rưới nước cốt dừa lên, ngon hơn nếu ăn lạnh.

Kem chuối mix bơ

Nguyên liệu cần có: 200 ml nước cốt dừa, 1 muỗng cafe bột năng, 220ml sữa tươi không đường, 3 muỗng canh sữa đặc, 2 hủ sữa chua không đường hoặc có đường, 8 trái chuối, 300gr mít, 1 trái bơ, 100 gr dừa non, 100 gr đậu phộng, muối, đường, hộp dùng làm khuôn kem.

Hộp kem chuối bơ 'siêu to, siêu khổng lồ' - Ảnh: Thanh Hoa

Cách làm:

Bước 1: Cho nước cốt dừa và 2 muỗng canh đường vào nồi, bắc lên bếp đun sôi lửa vừa, tiếp đến cho 3 muỗng canh sữa đặc vào hỗn hợp nước cốt dừa và khuấy đều rồi cho 1 chút muối vào. Khi nước cốt dừa sôi thì cho bột năng đã hòa tan sẵn vào đến khi sền sệt nhé cả nhà. Để hỗn hợp hơi nguội thì cho 220ml sữa tươi không đường vào, tiếp theo cho 2 hủ sữa chua vào và khuấy đều.

Nguyên liệu kem chuối dễ kiếm, dễ làm - Ảnh: Thanh Hoa

Bước 2: Bơ lột vỏ cắt miếng mỏng, mít thái sợi dài, chuối lột vỏ, cắt lát dọc theo quả chuối, dừa non thái sợi dài, đậu phộng rang vàng, chờ nguội bóc vỏ rồi giã dập

Bước 3: Đợi hỗn hợp nước cốt dừa nguội thì cho 1 lớp nước cốt dừa vào hộp trước rồi xếp 1 lớp chuối, rắc đậu phộng và dừa sợi lên trên. Tiếp tục đổ nước cốt dừa và 1 lớp trái cây mix lên trên. Làm cho đến khi hết nguyên liệu.

Lưu ý: Lớp trên cùng là trái cây, nước cốt dừa, đậu phộng và dừa sợi nhé.

Cuối cùng là đậy nắp hộp lại, đặt vào tủ lạnh và chờ kem đông cứng lại. Khi thưởng thức bạn dùng dao cắt từng miếng nhỏ là được.