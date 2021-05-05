'Giải cứu' ngày hè nóng nực với nước siro mận siêu mát, dân tình còn ‘lời thêm’ món ô mai mận siêu ngon

Nấu gì hôm nay 05/05/2021 17:36

Giữa những ngày tiết trời oi bức như hiện tại, nước siro mận chính là thứ mà bạn nên làm luôn và uống ngay đấy!

Việc bổ sung nước hợp lý trong những ngày hè "nóng như đổ lửa" là rất quan trọng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết lựa chọn đồ uống vừa ngon mà lại tốt cho sức khỏe.

 

Bên cạnh nước lọc, nước cam, chanh, bạn cũng có thể bổ sung nước và giải nhiệt với nước siro mận dễ làm, dễ uống. Đặc biệt, khi làm nước siro mận, bạn còn "lời" thêm món ô mai mận siêu ngon.

 

'Giải cứu' ngày hè nóng nực với nước siro mận siêu mát, dân tình còn ‘lời thêm’ món ô mai mận siêu ngon - Ảnh 1
Khi làm nước siro mận, bạn còn "lời" thêm món ô mai mận siêu ngon - Ảnh: FBNV

 

Theo chia sẻ từ bạn Huyền Châu trong nhóm dành cho những người yêu bếp, nguyên liệu cần thiết để làm món nước "giải cứu ngày nóng" gồm:

+ Mận hậu chín đều

+ Đường

+ Một củ gừng và muối tinh.

 

Mận rửa thật sạch, rồi ngâm với nước muối loãng khoảng 30 phút. Khía mận theo cách: Một nửa khía dọc, nửa còn lại khứa ngang để khi nấu mới chín đều và thấm vị đậm đà.

'Giải cứu' ngày hè nóng nực với nước siro mận siêu mát, dân tình còn ‘lời thêm’ món ô mai mận siêu ngon - Ảnh 2
Bạn nên khía mận theo cách một nửa khía dọc, nửa còn lại khứa ngang để khi nấu thấm vị đậm đà - Ảnh: FBNV

'Giải cứu' ngày hè nóng nực với nước siro mận siêu mát, dân tình còn ‘lời thêm’ món ô mai mận siêu ngon - Ảnh 3

Mận ráo nước để vào bát và cho lượng đường vừa đủ - Ảnh: FBNV

'Giải cứu' ngày hè nóng nực với nước siro mận siêu mát, dân tình còn ‘lời thêm’ món ô mai mận siêu ngon - Ảnh 4
Ngâm mận với đường đến khi đường tan hết - Ảnh: FBNV

 

Sau khi đường tan, bạn cho hỗn hợp mận đường đun với lửa vừa tới khi trái mận hơi quắt lại rồi vớt mận ra bát riêng. Phần nước ta thu được cho riêng vào lọ thuỷ tinh để pha nước uống.

 

'Giải cứu' ngày hè nóng nực với nước siro mận siêu mát, dân tình còn ‘lời thêm’ món ô mai mận siêu ngon - Ảnh 5
Đun sôi hỗn hợp mận đường tới khi trái mận hơi quắt lại - Ảnh: FBNV

 

Gừng tươi thái sợi, vắt hết nước, cho vào 2 thìa muối rồi trộn cùng mận đã được đun một lần. Sau đó, đun với lửa nhỏ tới khi mận dẻo lại là tắt bếp, để nguội cho vào lọ ăn dần.

 

'Giải cứu' ngày hè nóng nực với nước siro mận siêu mát, dân tình còn ‘lời thêm’ món ô mai mận siêu ngon - Ảnh 6
Một dĩa mận ô mai rải gừng cực phẩm - Ảnh: FBNV

 

Một cảnh báo nho nhỏ dành cho mọi người là trái mận có tính nóng, nên không được ăn quá nhiều. 

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