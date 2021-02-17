Cách làm sữa chua phô mai ngon ngây ngất, ăn hoài không chán

Sữa chua phô mai là món sữa chua ngon và khá nổi tiếng. Chỉ cần nghe đến sữa chua là đã thấy ngon rồi. Với sự kết hợp giữa vị chua nhẹ của sữa chua và vị phô mai béo mang đến món tráng miệng tuyệt hảo.

Tưởng chừng cách làm sữa chua phô mai sẽ khá phức tạp nhưng thực chất chỉ cần một chút tỉ mỉ và lưu ý sẽ có thể làm được món ăn vặt này.

Trong những ngày Tết, mâm cơm gia đình với những món quen thuộc như bánh chưng, bánh tét, thịt kho,… khiến bạn dễ cảm thấy “phát ngấy”. Để thay khẩu vị cho các thành viên trong gia đình, hãy thử bổ sung thêm vào bữa ăn món tráng miệng sữa chua phô mai nhiều dinh dưỡng .

Hương vị đặc trưng khiến ai thưởng thức một lần rồi cũng không bao giờ quên được. Giúp bổ sung nhiều khoáng chất, tăng cường sức đề kháng để cơ thể chống chọi lại bệnh tật.

Tuy mang đến nhiều công dụng nhưng để tiến hành món tráng miệng này lại rất đơn giản.

1. Cách làm sữa chua phô mai đơn giản

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm sữa chua phô mai:

- 1/2 hộp sữa đặc có đường

- 40gr phô mai, để ở nhiệt độ phòng

- 1 hộp sữa chua có đường để làm men

- 220ml sữa tươi không đường

- 200ml nước lọc

- Rây lọc (rửa thật sạch, để khô ráo).

- 15 hũ thủy tinh đựng sữa chua (rửa thật sạch, để khô ráo)

- Một chiếc thùng xốp có nắp hoặc nồi inox đủ để chứa các hũ thủy tinh.

Các bước làm sữa chua phô mai:

Bước 1: Nghiền nhuyễn phô mai ra, tiếp theo đánh tan cùng với sữa đặc. Có nhiều loại phô mai để bạn chọn như phô mai viên con bò cười, hoặc cream cheese có bán tại các siêu thị.

Nghiền nhuyễn phô mai và đánh tan cùng với sữa đặc

Bước 2: Cho nước lọc và sữa tươi vào nồi và trộn đều. Sau đó, đặt dung dịch này lên bếp để đun cho ấm nóng. Không nên đun sôi bởi với nhiệt độ nóng, các men sẽ bị chết.

Rót ½ dung dịch sữa tươi vào hỗn hợp phô mai và khuấy đều cho tan. Tiếp đó, cho phần còn lại vào cùng.

Bước 3: Nhẹ nhàng cho hỗn hợp sữa chua cái vào và khuấy đều cho tan hết. Khuấy nhẹ tay để những hỗn hợp này hòa vào nhau.

Rót ½ dung dịch sữa tươi vào hỗn hợp phô mai và khuấy đều cho tan

Bước 4: Cho hỗn hợp này qua rây để lọc lại và thu được sữa mịn.

Bước 5: Cho sữa chua vào ly nhỏ và đậy nắp hoặc dùng giấy kiếng bọc lại. Nên rót vừa đủ, không rót quá đầy sẽ dễ khiến bị tràn. Sau đó đem đi ủ.

Cho sữa chua vào ly nhỏ và đậy nắp hoặc dùng giấy kiếng bọc lại

2. Cách ủ sữa chua phô mai không cần lò nướng

Với từng nhu cầu và điều kiện sử dụng khác nhau, quy trình ủ sữa chua cũng khác nhau. 4 cách ủ sữa chua thông thường nhất bạn có thể chọn được cách phù hợp với gia đình mình.

Cách 1: Ủ bằng thùng xốp

Cho nước ấm vào thùng đựng với nhiệt độ khoảng 40 °C. Lần lượt xếp các hũ sữa vào và ủ trong khoảng 6-12 tiếng.

Đảm bảo sao cho đủ độ ấm khi ủ. Chỉ với vài bước đơn giản, bạn đã có được mẻ sữa chua phô mai thơm ngon và bảo quản trong tủ lạnh dùng dần.

Ủ sữa chua bằng thùng xốp

Cách 2: Ủ bằng máy

Thao tác ủ sữa chua sẽ thuận tiện hơn khi bạn có sẵn máy ủ sữa chua. Chỉ cần cho lần lượt hũ sữa chua vào khuôn và cài đặt thời gian như máy quy định.

Chỉ cần cho lần lượt hũ sữa chua vào khuôn và cài đặt thời gian như máy quy định

Thành phẩm thu được sau khi kết khúc quy trình này là những hũ sữa chua phô mai thơm ngon và đảm bảo vệ sinh.

Cách 3: Ủ bằng lò nướng

Bật lò nướng ở nhiệt độ 100°C trước 10 phút sau đó tắt lò đi. Tiếp theo, đặt các hũ sữa chua phô mai vào khay có sẵn nước ấm (khoảng 80°C). Giữ yên và đóng lò lại. Ủ trong thời gian từ 6 – 8 tiếng hoặc qua đêm là được.

Ủ sữa chua bằng lò nướng

Cách 4: Ủ bằng nồi cơm điện

Đây là cách rất thông dụng bởi gia đình nào cũng sẵn có nồi. Tiến hành cách này cũng rất đơn giản.

Chỉ cần xếp những hũ sữa chua phô mai vào nồi, đổ nước nóng (khoảng 80°C) vào cho nước ngập 2/3 chiều cao hũ.

Sau khoảng 1-2 giờ/lần, bật nút Cook để nước trong nồi ấm và tắt điện đi.

Chỉ cần xếp những hũ sữa chua phô mai vào nồi, đổ nước nóng (khoảng 80°C) vào cho nước ngập 2/3 chiều cao hũ

Nếu điều chỉnh ở nhiệt độ cao, có thể kéo dài thời gian ủ từ 5 – 6 tiếng. Tránh xê dịch nồi cơm điện trong quá trình ủ để tránh tình trạng sữa chua bị vữa hoặc tách nước.

Vậy là bạn có thể dễ dàng tự tạo ra được những mẻ sữa chua phô mai thơm ngon, chua chuẩn đúng vị với những bước thực hiện và cách ủ trên.

3. Những lưu ý cần nắm khi làm sữa chua phô mai

- Tiến hành làm sữa chua phô mai cũng tương tự như khi làm sữa chua thông thường. Cần lưu ý đun ấm khi đun sữa đặc, sữa tươi và phô mai. Nếu đun nóng quá sẽ khuẩn lên men chết và sữa chua không thể thành được.

Cần lưu ý đun ấm khi đun sữa đặc, sữa tươi và phô mai

- Nếu chẳng may hỗn hợp đun quá nóng thì chỉ cần để nguội bớt đi rồi mới cho sữa chua vào

- Bịt thật kín thùng xốp khi ủ sữa chua.

- Nên lấy sữa chua ra khỏi tủ lạnh cho hết lạnh rồi mới tiến hành làm sữa chua. Tuy nhiên, cần lưu ý không được quá 2 tiếng bên ngoài nhiệt độ phòng. Bởi thành phẩm thu được sẽ bị nhớt khi để lâu hơn khoảng thời gian này.

4. Cách bảo quản sữa chua phô mai

Chờ cho đến khi sữa chua ủ đủ thời gian và đặc lại thì xếp vào tủ lạnh. Khoảng 3-4 tiếng sau, sữa lạnh là đã có thể dùng được. Không nên vội vàng ăn sữa chua vừa đông bởi tại thời điểm này, vị sữa chua chưa chuẩn và ngon. B ắt buộc phải để lạnh vài tiếng rồi ăn mới ngon được.

Bảo quản sữa chua ở trên ngăn đá từ 2-3 tuần. Nếu bạn bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và nên ăn hết trong vòng 5 ngày.

Chờ cho đến khi sữa chua ủ đủ thời gian và đặc lại thì xếp vào tủ lạnh

Mặc dù sữa chua phô mai cho vào tủ lạnh nhưng nếu để quá lâu thì sữa sẽ thêm chua. Do đó, tốt nhất là nên dùng hết sớm khi thấy sữa chua vừa ý.

5.Những công dụng tuyệt vời của sữa chua phô mai

Với nguồn dưỡng chất dồi dào, sữa chua phô mai mang đến nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe. Không chỉ giúp giải nhiệt mà còn mang đến làn da mịn màng, giữ dáng.

Tăng cường hệ miễn dịch, giảm cholesterol bổ sung canxi và khoáng chất, chữa hôi miệng,

Không chỉ vậy, phô mai giúp bạn hạnh phúc hơn bởi có chứa một acid amin được gọi là tyrosine.

Đây là nguyên liệu nền giúp tăng cường những chất dẫn truyền thần kinh trong não, kích thích quá trình truyền thông tin liên lạc giữa các tế bào thần kinh.

Với nguồn dưỡng chất dồi dào, sữa chua phô mai mang đến nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe

Trong phô mai cũng chứa nhiều chất béo khuyến khích não sản xuất dopamine. Gia tăng dopamine có thể mang đến cho bạn cảm giác vui vẻ và hứng thú.

Trên đây là hướng dẫn cách làm sữa chua phô mai tại nhà. Không cần phải bắt xe lên Đà Lạt, chúng ta sẽ vẫn có thể dễ dàng thưởng thức sữa chua phô mai ngon. Tham khảo và thử bắt tay vào làm sữaa chua phô mai ngay!