CĐM ‘lùng sục’ công thức làm bánh bông lan Phú Sĩ bên ngoài siêu đẹp mắt, bên trong béo thơm

Bánh có hình dáng trông giống như ngọn núi Phú Sĩ được tuyết bao phủ quanh năm. Được nhiều người yêu thích bởi vẻ ngoài đẹp mắt, hương vị thơm ngon.

Bánh bông lan Phú Sĩ có tên gọi bắt nguồn từ núi Phú Sĩ (hay còn gọi là Fujisan) - ngọn núi cao nhất Nhật Bản và là một danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng. Ngọn núi Phú Sĩ là biểu tượng của nước Nhật - Ảnh: Internet Nhiều người nghe tên gọi cứ ngỡ món bánh có xuất thân từ xứ sở mặt trời mọc. Nhưng thực tế đây là món bánh của người Việt. Là một loại bánh bông lan hấp với phần kem lá dứa thơm béo và trên cùng được rắc một lớp dừa tấm hoặc dừa bào. Mang hương vị thơm ngon, bắt mắt.

Món bánh được lấy cảm hứng từ Fujisan - Ảnh: Xuan Kieu Kado Nguyên liệu để làm món này được miêu tả cụ thể trong từng phân đoạn làm bánh. Hãy cũng làm thử món bánh này nhé. Bước 1: Làm bánh bông lan hấp

- 8 trứng gà, đập trứng và tách riêng lòng đỏ.

- 300gr bột mì loại nào cũng được.

- 400gr đường trắng loại xay mịn.

- 2 muỗng cà phê nuớc chanh vắt.

- Ít va-ni.

Đầu tiên, đánh riêng lòng trắng cho đến khi nổi. Thử bằng cách tắt máy, nhấc muỗng đánh lên thấy muỗng đánh kéo theo một vệt dài trứng, nhễu xuống lại mặt trứng mà vẫn còn nguyên dạng trong vài giây là được. Cho vào tiếp đường lòng đỏ trứng đánh cho tan đường rồi thêm vào nuớc chanh vắt và khoảng 2gr va-ni, khuấy đều là xong.

Sau đó, láng vào lòng khuôn một lớp dầu ăn rồi lót vào một tờ giấy trắng mỏng ép cho sát vào thành khuôn, vắt phần rìa giấy dư ra ngoài mép khuôn, châm bột vào củi 4/5 thể tích khuôn, cho khuôn bột vào tầng hấp của xửng (nước đã sôi), tùy bạn dùng khuôn lớn nhỏ, bánh sẽ chín trong khoảng 20 phút sau, thử bằng cách dùng một cây đũa đâm sâu vào bánh, rút ra thấy không ướt là bánh chín.

Bước 2: Phần dừa nạo - 300gr dừa nạo, đựng trong một cái dĩa, cho vào xửng, hấp trong khoảng 3 phút sau khi nuớc sôi. - Nếu không hấp, dừa mau chua, bánh sẽ không để lâu được. Bước 3: Làm kem lá dứa - 50gr lá dứa, rửa sạch, cắt nhỏ, cho vào máy xay với chừng 150cc nước, xay nhuyễn, lược qua rây bỏ xác lá, lấy phần nước màu xanh để riêng. - 300gr đường trắng. - 300gr dừa nạo, châm vào 500cc nước ấm, cho vào một túi vải vắt lấy nước. - 100gr bột gạo 50gr bột năng trộn đều. Trộn nước lá dứa, nước dừa, đường... khuấy cho tan đường rồi cho hỗn hợp bột gạo, bột năng vào khuấy cho thật kỹ, lược lại qua một cái rây. Tùy chất lượng bột, nếu thấy hỗn hợp quá đặc thì thêm vào chút nước cho loãng rồi cho vào một cái nồi vừa, nhỏ lửa, khuấy đều tay cho đến khi bột chín, trở trong và ở dạng hơi sệt chứ không đặc. Ảnh: Xuan Kieu Kado Bước 4: Bánh bông lan chín để nguội, cắt ra làm đôi. Ảnh: Xuan Kieu Kado Ảnh: Xuan Kieu Kado Bước 5: Hỗn hợp xanh đang còn nóng ấm, cho lên phần mặt cắt của bánh làm phần nhân. Đậy mặt trên của bánh lại rồi phủ tiếp 1 lớp hỗn hợp xanh lên khắp bánh. Ảnh: Xuan Kieu Kado Bước 6: Cuối cùng phủ 1 lớp cơm dừa sấy khô lên tạo thành lớp tuyết cho núi Phú Sĩ. Ảnh: Xuan Kieu Kado Ảnh: Xuan Kieu Kado Và thành quả là mẻ bánh thơm lừng, có màu xanh đẹp mắt đã ra lò. Đây là một loại bánh ngọt làm bằng cách hấp nên rất dễ làm, các bạn không phải lo bánh cháy, bánh khét và có thể bảo quản vài ba ngày trong tủ lạnh.

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