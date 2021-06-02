Vải ngâm mát lạnh giải nhiệt mùa hè: Ăn siêu ngon lại đã khát, làm ngay thôi nào các chị em ơi

Món ngon mỗi ngày 02/06/2021 12:19

Mùa vải lại đến, trên khắp mặt trận thấy toàn vải, vải và vải. Thay vì chỉ ăn vải theo cách thông thường, hôm nay, Phụ nữ và gia đình mách bạn cách làm vải ngâm dùng để ướp lạnh ăn siêu ngon mà còn đã khát.

Mùa hè là thời gian lý tưởng để nhâm nhi nhiều loại trái cây và vải nằm trong số những trái ngon không thể bỏ qua. Giữa trưa hè nóng nực mà được tận hưởng hương vị ngọt ngào, thơm tho của trái vải thì thật chẳng có gì sướng bằng.

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Vải ngâm là thức uống mà nhiều người ưa chuộng trong mùa hè này - Ảnh: Huỳnh Kim Ngân

Cách làm món vải ngâm

Công đoạn 1: Sơ chế vải

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Các công đoạn sơ chế vải ngâm - Ảnh: Huỳnh Kim Ngân

Trước hết, lấy 1 kg vải rửa thật sạch rồi để ráo.

Sau đó, đun nước sôi, nước vừa sôi thì giảm lửa xuống mức thấp nhất rồi ngâm vải trong vòng 2 phút, sau đó vớt ra và cho vào thau nước đá.

Vớt vải ra, lột vỏ, bỏ hạt, ngâm phần thịt vải vào nước đá.

Công đoạn 2: Làm nước đường ngâm

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Dùng đường phèn kết tinh tự nhiên mang lại hương vị ngọt thanh cho món vải ngâm - Ảnh: Huỳnh Kim Ngân

Chuẩn bị 500 ml nước và 500 gram đường phèn kết tinh tự nhiên cho 1 kg vải. Thêm một nắm lá dứa cho thơm.

Cách làm:

- Nấu tan đường và nước sôi trong vòng 10 phút hoặc hơn cho đến khi đường kẹo lại rồi cho lá dứa vào, tắt bếp.

- Cho vải vào lọ thủy tinh. Chú ý lọ thuỷ tinh phải rửa thật sạch, tráng qua bằng nước sôi và phơi nắng cho khô.

- Để nước đường thật nguội, rót vào lọ vải ban nãy rồi cho ngay vào tủ lạnh để bảo quản.

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Trà vải cam, chè khúc bạch, trà vải kem chesse là 3 trong nhiều món có thể dùng vải ngâm chế biến thành - Ảnh: Huỳnh Kim Ngân

Thành quả là thịt vải ngấm đường, thanh mát mà vẫn giữ được độ giòn của vải. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh bạn có thể dùng từ 1 - 1,5 tháng.

Nguồn ảnh và thông tin: Huỳnh Kim Ngân

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