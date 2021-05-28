Vợ 9X bận tối mặt vẫn nấu cơm ngon, bày biện đẹp mắt, chồng mê tít bỏ luôn thói xấu cằn nhằn

Với cô nàng Bình Minh, nấu những bữa ăn ngon cho gia đình là đam mê khiến cô luôn vui vẻ hạnh phúc hơn mỗi ngày. Bởi vậy, cô liên tục sáng tạo nên các menu cơm nhà vừa chất lượng lại còn đưa cơm.

Sinh năm 1995, do kết hôn sớm nên Bình Minh đã có con được 3 tuổi. Vì vừa làm công việc hành chính, vừa mở cửa hàng, vừa chăm con lại làm việc nhà, quỹ thời gian mỗi ngày của Minh hết sức suýt sao, cô ít có thời gian rảnh để chăm lo cho việc riêng của mình. Bình Minh chia sẻ, thoạt còn là vợ chồng son, cả 2 thường cãi nhau vì những chuyện không đáng có như chồng úp chén không đúng chỗ, đũa muỗng để lung tung,... lâu ngày đâm ra cô nàng bị stress nặng nề. Một thời gian dài cô nàng tuổi thân vì phải làm hết việc nhà khi chồng không phải là người đảm đang như những ông chồng của bạn bè xung quanh.

Cuối cùng, cô nàng quyết định: "Anh chỉ việc kiếm tiền việc nhà cứ để em lo. Lâu lâu được về sớm giúp em tắm rửa cho con, chơi với con là được. Chung quy như thế cho không khí gia đình luôn vui vẻ, hài hoà sau một ngày làm việc mệt mỏi là được". Đối với các bữa ăn ngày Tết cần sự truyền thống, bánh chưng hay thịt kho đều không thể thiếu. Qua bàn tay của mẹ trẻ 9x, bát canh măng cũng xinh xắn lạ thường - Ảnh: Bình Minh Những ngày gần đây Hà Nội bước vào mùa hè, thời tiết oi bức, ăn cơm thôi cũng ngán ngẩm. Vậy nên, cô nàng kết hợp vào trong mâm cơm nhà hàng ngày nhiều loại rau xanh và trái cây hơn giúp cho gia đình bổ sung đầy đủ chất xơ và làm mát cơ thể ngay từ bên trong.