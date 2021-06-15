Học ngay cách cắm hoa đẹp như tranh vẽ nhờ cách mix hoa ‘thần thánh’ của chị đẹp Quảng Ninh

Mẹo vặt trong bếp 15/06/2021 06:23

Một không gian tẻ nhạt có thể trở nên tươi vui, đẹp đẽ dễ dàng nhờ một bó hoa rực rỡ. Một lọ hoa được mix từ nhiều loại hoa với nhiều màu sắc sao cho thật hài hòa sẽ thu hút ánh nhìn ngay từ những giây đầu tiên.

Hầu như ai cũng đồng ý rằng một lọ hoa tươi được sắp xếp hợp lý từ độ cao đến màu sắc sẽ khiến cho không gian thật sống động. Việc dùng 2 loại hoa có thể khác màu hoặc khác giống nhưng với giá thành không cao cùng độ bền lâu sẽ là một điểm nhấn đặc sắc cho nơi ở của bạn.

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Một bình hoa cô nàng Thanh Nhài Vũ cắm dịp 30/4 vừa rồi, mix giữa hoa thuỷ tiên (ly peru), phăng chùm trắng và vài nhành cỏ đồng tiền - Ảnh: FBNV
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Bình hoa mà Thanh Nhài Vũ xem là bình hoa trong mơ do được kết hợp từ tiểu tú cầu, tiểu delphin, scarbiosa, thanh liễu và mix chúng với những hoa sẵn có như cúc, gạo bi, đồng tiền,... - Ảnh: FBNV

Theo chia sẻ của Thanh Nhài Vũ - một thành viên tích cực của nhóm "Yêu bếp", vốn là một người yêu hoa cỏ và thường xuyên chia sẻ cách cắm hoa lên MXH, dù chưa từng học qua lớp đào tạo cắm hoa chuyên nghiệp nào nhưng chỉ nhờ tình yêu hoa, cô đã có thể hàng ngày sáng tạo ra những lọ hoa đẹp và độc đáo nhờ cách mix hoa "thần thánh" mà ai cũng có thể thực hiện được.

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Nguyên liệu chính vẫn là 3 loại cúc (mắt mèo, tana, cúc mắt đen) mix cùng đồng tiền nhí, bông tuyết, gạo bi - Ảnh: FBNV
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Bình này mix cùng những loại hoa thông dụng: Cúc, đồng tiền, bông tuyết - Ảnh: FBNV

Hãy lựa chọn cho mình những loại hoa mà bản thân yêu thích. Chọn hoa theo mùa sẽ có giá thành rẻ hơn đồng thời đa dạng theo từng thời điểm trong năm. Tuy nhiên, có một số loại hoa luôn có sẵn mà mọi người có thể dễ dàng tìm mua như hoa cúc, hoa hồng hoặc hoa lan.

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Bình hoa được mix từ 2 giống hoa hồng ngoại Aoi và My beauty - Ảnh: FBNV
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Hoa hồng mix cỏ đồng tiền và phăng chùm trắng - Ảnh: FBNV

Với những người không thích những thứ quá đơn giản, một lọ hoa được mix từ các loại hoa hoặc các màu hoa khác nhau cùng với cành lá màu xanh mang lại sự cân bằng cho tổng thể lọ hoa.

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Một bình mix đơn giản giữa bông tuyết, hoa gạo bi, một vài cành cúc - Ảnh: FBNV
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Một bình hoa đơn giản giữa phăng chùm trắng và cỏ đồng tiền - Ảnh: FBNV

Thanh Nhài Vũ chia sẻ, mỗi người đều chỉ có một cuộc sống duy nhất. Tẻ nhạt hay nhiều màu sắc chỉ là lựa chọn của chính bản thân người đó mà thôi.

"Vì vậy em sẽ chọn một cuộc đời thật màu sắc để sau này về già em có chuyện kể cho các cháu em nghe bà của chúng đã sống như thế nào ngày trẻ ạ", cô nói thêm.

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