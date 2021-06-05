Mùa sen chính thức đổ bộ nhà các 'mem' yêu bếp: Nằm lòng ngay cách cắm sen ít người biết để hoa tươi lâu đi nào!

Là quốc hoa của Việt Nam, sen mang nét đẹp bình dị, thuần khiết và còn chứa đựng bên trong tầng tầng ý nghĩa. Việc cắm hoa sen từ lâu đã trở thành một môn nghệ thuật yêu cầu sự tỉ mỉ và kỹ lưỡng nhưng lại có sức hút ghê gớm với phái đẹp.

Bản thân hoa sen đã được xem là "quốc sắc thiên hương" vậy nên việc cắm sen dù đơn giản chỉ là mua rồi đặt vào lọ hay theo lối cắm nghệ thuật thì đều có thể khiến không gian xung quanh trở nên không hề dung dị. Cắm sen cũng yêu cầu tính nghệ thuật cao - Ảnh: Ngọc Phương, Do Vy Anh Giống như các loại hoa khác, sen cũng có một thời gian nhất định trước khi úa tàn. Nhưng hoa tàn nhanh hay chậm là phụ thuộc vào sự tỉ mỉ và cầu toàn của người chơi hoa.

Sen vào mùa đẹp như tranh vẽ - Ảnh: Ngọc Phương Để có một lọ sen đẹp, trước hết cần phải biết chọn sen. Hoa sen vào mùa đẹp và rực rỡ nhất vào cuối tháng 5, đầu tháng 6. Khi chọn mua hoa, nên lưu ý chọn những đóa sen mập, chỉ vừa hé nở, màu sắc tươi, cánh dày dặn, không dập nát hay trầy xước vì hoa sẽ nhanh tàn. Lọ Bách diệp Bạch liên thuần khiết và trang nhã - Ảnh: Do Vy Anh Khi đem hoa về nhà cũng cần biết bảo quản. Sen cắt vát ở cuốn để tăng bề mặt tiếp xúc với nước, sau đó ngâm vào xô nước đá 2 - 3 tiếng đồng hồ.

Sen đẹp dịu dàng như một tác phẩm nghệ thuật - Ảnh: Do Vy Anh Khi tiến hành cắm hoa, vệ sinh sạch bì để loại bỏ vi khuẩn. Vì sen là loại ưa nước nên ưu tiên dùng các bình với khối lượng nước lớn, nghiền nhỏ vài viên aspirin hoặc cho vào một ít nước cốt chanh sẽ làm hoa tươi lâu hơn. Còn nếu mua hoa tại vườn thì nên xin một chút bùn mang về. Sau đó, dùng bùn lấp vào gốc hoa trong nước muối hạt, điều đó sẽ giữ bình hoa của bạn lâu tươi hơn. Nên cắm sen vào một lọ cao với lượng nước nhiều để sen lâu tàn - Ảnh: Do Vy Anh Lưu ý, với những nơi có thời tiết oi bức như Hà Nội, nên thêm vài viên đá lạnh vào bình để giữ sen tươi lâu. Ngoài ra, sen rất nhạy cảm với điều hòa và quạt trần, để tránh hoa bị thâm và rũ nhanh nên đặt hoa ở những nơi thoáng mát, không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng và nhiệt độ cao.

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