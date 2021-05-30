Nấu đậu xanh 'chớp nhoáng' trong 2 phút bung hết vỏ, hạt nở mềm nhưng rất nhiều người không biết cách này

Nấu đậu xanh chỉ cần 2 phút là nở mềm ngay thế nhưng phương pháp này không phải bà nội trợ nào cũng biết.

Vào những ngày hè nóng bức, ăn một ly chè đậu xanh vừa giải nhiệt vừa mát gan, thì còn gì bằng đúng không nào? Thế nhưng, các mẹ thường hay than phiền rằng nấu chè đậu xanh rất mất thời gian vì đậu xanh nguyên vỏ lâu mềm, có hôm phải ngâm cả 1 đêm mà vẫn chưa nở hết. Hiểu được nỗi lòng của các mẹ nội trợ, nên từ nay các mẹ hãy ghi chú lại các bước sau đây để trong 2 phút đã khiến những hạt đậu xanh cứng nở bung ra nhanh chóng và dễ dàng, không mất nhiều thời gian.

Lớp vỏ của đậu xanh vốn rất cứng, những hạt đậu xanh thường phải đun sôi một thời gian dài mới khiến hạt đậu mềm và nở bung ra - Ảnh: Internet Bước đầu tiên: Đậu xanh sau khi mua về, rửa sạch và cho vào đậu xanh một phần nước lọc, chỉ cần ngập trên bề mặt đậu xanh là được. Cho nước lọc vào vừa ngập phần đậu xanh là được - Ảnh: Internet Bước thứ hai: Sau đó, cho chén đậu xanh ngâm nước vào luôn ngăn đá tủ lạnh để đóng băng hoàn toàn. Đến lúc các mẹ muốn nấu đậu xanh, chỉ cần lấy trực tiếp ra nấu.



Bước thứ ba: (Bước nấu đậu xanh): Bắt nồi nước lên bếp, rồi đợi đến khi nước thiệt sôi cho thẳng phần đậu đã đóng băng vào nồi. Bạn sẽ bất ngờ với kết quả chỉ sau 2 phút, lúc này các hạt đậu đã nở hết, có phải thật sự kỳ diệu không? Bạn hãy thử ngay nhé !

Cho chén đậu đã đóng băng vào nồi nước đang sôi, sau 2 phút, hạt đậu đã nở hết rồi - Ảnh: Internet Đối với các bạn ngẫu hứng muốn làm ngay mà không có thời gian để đậu đông lạnh thì cũng đừng lo nhé! Bạn cũng chỉ cần thực hiện theo cách này: Bước 1: Đậu xanh mua về, bạn cũng rửa sạch, rồi trực tiếp cho vào nồi rang với lửa lớn, rang đến khi hạt đậu khô. Cho đậu xanh đã rửa sạch vào nồi rang với lửa lớn - Ảnh: Internet Bước 2: Đổ nước lạnh trực tiếp trong nồi đậu đang rang. Đậu xanh đang nóng gặp nước lạnh, sẽ đẩy nhanh sự phân hủy của lớp vỏ đậu xanh. Cho nước lạnh trực tiếp vào nồi đậu đã rang - Ảnh: Internet Bước 3: Tiếp tục đun nồi đậu đến khi nước sôi, nấu thêm khoảng 2 phút vỏ đậu xanh sẽ nở rộ ra! Đậu xanh đã tách vỏ và nở mềm nhanh chóng sau khi thực hiện cách này - Ảnh minh hoạ: Internet Đậu xanh không chỉ có thể nấu chè mà nấu cháo cũng rất ngon và mát. Các nguyên liệu dễ tìm mua và thời gian chuẩn bị cũng nhanh chóng. Từ giờ các mẹ không còn phải sợ mắc công tốn sức, vừa giúp tiết kiệm thời gian làm bếp, mà lại đạt được hiệu quả nhanh chóng dễ dàng.

Kết hợp đậu xanh với 3 thực phẩm này, vừa giúp thanh nhiệt lại còn giải độc cơ thể mùa hè Đậu xanh là loại thực phẩm rất giàu chất chống oxy hóa và các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Không những vậy, khi kết hợp với 3 loại thực phẩm dưới đây sẽ là đại bổ.

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