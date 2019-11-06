Cách nấu chè bí đỏ đậu xanh bổ dưỡng tốt cho sức khỏe

Chè bí đỏ đậu xanh có thể dùng ăn quanh năm, sự kết hợp hoàn hảo giữa bí đỏ, đậu xanh, gạo nếp và đường mật sẽ mang đến một bát chè vàng ruộm, thơm ngon hấp dẫn. Vì thế, không chỉ người lớn mà ngay cả trẻ em cũng vô cùng yêu thích món này.

Khi cơ thể bị nóng trong thì việc bổ sung các món ngon để làm mát cơ thể, giải nhiệt là điều rất cần thiết. Chè bí đỏ đậu xanh là một trong những món đó, giúp hạn chế được các hiện tượng nổi mụn, rôm sảy, mẩn ngứa rất khó chịu. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và tốt cho sức khỏe thì bạn hãy tự nấu chứ không nên đi mua ở các quán lề đường. Nếu chưa biết tự nấu ra sao thì bạn hãy bỏ túi ngay cách nấu chè bí đỏ đậu xanh sau đây, đảm bảo vô cùng đơn giản, nhưng vẫn thơm ngon khó cưỡng, ăn một lần là nhớ mãi.

Để làm món chè đậu xanh bí đỏ ngon, bạn cần có các nguyên liệu sau đây: nửa cân bí đỏ, 200g đỗ xanh đã siết vỏ, 200g đường hoa mai, 200g dừa nạo nhỏ. Lưu ý, bí đỏ nên chọn quả già, vỏ bóng sáng có cùi màu vàng sậm sẽ cho vị ngọt và bùi hơn.

Khi mệt mỏi, chỉ cần một chén chè đậu xanh bí đỏ cũng có thể cung cấp năng lượng tức thời làm thỏa mãn cả vị giác lẫn khứu giác của người thưởng thức, đồng thời giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, bổ cho tim mạch, điều chỉnh đường huyết... Vì vậy, không có lý do gì mà bạn lại không bớt chút thời gian để vào bếp nấu món chè này để cả nhà thưởng thức.

Cách chế biến chè bí đỏ đậu xanh rất đơn giản, bạn hãy gọt vỏ bí đỏ, rửa sạch sau đó cắt thành miếng vừa ăn, khi nấu chín bí sẽ mềm, không bị nở bung và vẫn giữ được độ ngọt thanh. Tiếp theo, bạn hãy cho dừa nạo vào máy xay sinh tố với một cốc nước ấm. Đến khi xay xong thì hãy lọc hỗn hợp này bằng túi vải để lấy nước cốt dừa. Phần nước cốt dừa thu được bạn hãy cho lên bếp đun với một chút muối, có thêm chút bột năng (khoảng 1 thìa cà phê) để tạo độ sánh.

Chè bí đỏ đậu xanh

Đỗ xanh ngâm trong nước khoảng 30 phút, rửa sạch, rồi cho vào nồi cùng với bí đỏ, đổ nước ngập và cao hơn khoảng 2-3 cm. Tiếp tục đun sôi, hớt bỏ bọt rồi để lửa nhỏ cho sôi liu riu. Đến khi nào đậu xanh chín nhừ, bạn hãy dùng đũa nấu hoặc muỗng đánh cho bí đỏ, đậu xanh tan ra, sánh quyện với nhau rồi cho đường và nêm 1 chút muối.

Như vậy là bạn đã nấu xong món chè bí đỏ đậu xanh rồi đấy, có thể ăn nóng trong ngày đông và ăn mát trong ngày hè. Bạn hãy múc chè ra bát, cho thêm một chút nước cốt dừa và thưởng thức, thích ăn mát thì cho thêm đá bào, ngày hè oi bức sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

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Cách nấu chè bí đỏ đậu xanh gạo nếp

Chè bí đỏ đậu xanh gạo nếp là sự kết hợp vị ngọt của đường phèn, bí đỏ, vị bùi của đậu phộng thoang thoảng vị thơm dẻo của nước cốt dừa, gạo nếp. Đây chính là món ăn ngon, giàu năng lượng vô thích hợp với những người gầy muốn tăng cân.

Nguyên liệu:

Bí đỏ: 250g

Đậu xanh cà vỏ: 10g

Gạo nếp: 200g

Đậu phộng rang: 10g

Đường phèn: 300g

Nước cốt dừa: 1 hộp nhỏ

Chè bí đỏ đậu xanh gạo nếp

Cách làm:

Bước 1: Bí đỏ gọt vỏ, bỏ hạt, rửa sạch, cắt miếng vừa ăn. Bạn không nên cắt nhỏ quá như vậy bí đỏ nhanh mềm và vỡ tan, khiến món chè không được đẹp mắt và ngọt bùi như ý.

Bước 2: Lấy gạo nếp và đậu xanh vo sạch, sau đó cho bí đỏ cùng chút muối vào nồi, cho tiếp lượng nước vào gấp khoảng 2-3 lần lượng cái, sau đó đậy nắp nồi và nấu. Khi nấu bạn nên để ý, nếu nước cạn thì hãy cho thêm vào.

Nếu bạn nào thích nấu chè nhanh mềm hơn và trong thời gian ngắn thì có thể dùng nồi áp suất. Chỉ sau 30 phút là bạn đã có món chè ngon để thưởng thức.

Bước 3: Cho bột báng, nước cốt dừa và đường vào nồi chè, khuấy tan. Tùy theo khẩu vị mà bạn sẽ cho đường nhiều hay ít. Món chè sẽ thơm ngon, béo ngậy của nước cốt dừa.

Cách nấu chè bí đỏ đậu xanh hạt sen

Chè bí đỏ đậu xanh hạt sen là món chè vô cùng dân dã, được nhiều người yêu thích. Độ mềm của bí, dẻo của gạo, vị bùi của đậu xanh và hạt sen cùng vị ngọt mát của đường đã làm nên sự độc đáo của món chè này, trở thành món tráng miệng vạn người mê.

Nguyên liệu:

300g bí đỏ

50g đường

50g bột báng

150 g hạt sen

150 ml nước cốt dừa

Chè bí đỏ đậu xanh hạt sen

Cách làm:

Bước 1: Bí gọt vỏ, rửa sạch, cắt thành miếng nhỏ vừa ăn.

Bước 2: Hạt sen rửa sạch, ngâm nước khoảng 30 phút, sau đó cho vào nồi đun sôi hạ bớt lửa để hạt sen chín mềm.

Bước 3: Bột báng rửa sạch ngâm với nước khoảng 15 - 20 phút, rồi luộc cho đến khi bột báng trong thì rửa sạch bằng nước lạnh.

Bước 4: Khi hạt sen đã chín mềm thì cho tiếp bí đỏ vào đun sôi. Đến khi nào bí đỏ mềm thì cho bột báng cùng đường cát, khuấy đều và đun thêm khoảng 5 phút nữa để cho đường tan và ngấm vị ngọt.

Bước 5: Cho nước cốt dừa vào và khuấy đều để tạo độ thơm béo cho món chè.

Bước 6: Múc chè ra bát đợi cho bớt nóng và thưởng thức.

Bạn thấy thế nào, cách nấu chè bí đỏ đậu xanh hạt sen cũng rất đơn giản đúng không. Vì thế, vào những ngày hè nóng bức bạn hãy vào bếp nấu món chè này để chiêu đãi cả gia đình nhé, ăn kèm với một chút đá bào sẽ vô cùng mát và thanh nhiệt cơ thể.

Cách nấu chè bí đỏ đậu xanh sắn dây

Chè bí đỏ, đậu xanh sắn dây rất ngon và thanh mát rất tốt cho những người bị nóng trong.

Để làm món chè này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây:

200g đậu xanh

2 thìa bột sắn dây

100g đường kính trắng

200g bí đỏ

1 chút nước cốt dừa

Chè bí đỏ đậu xanh bột sắn dây

Cách làm:

Bước 1: Bí đỏ gọt gọt vỏ, rửa sạch, sau đó cắt thành những miếng nhỏ vừa ăn.

Bước 2: Ngâm đậu xanh vào trong nước lạnh hoặc nước nóng, nếu ngâm trong nước nóng thì đậu sẽ nhanh nở hơn. Sau đó, nhặt bỏ các hạt đậu nổi trên bề mặt nước. Đến khi đậu nở thì vớt ra, vo sạch.

Bước 3: Cho bí đỏ và đậu xanh đã vo sạch vào nồi đun khoảng 20 phút hoặc lâu hơn, đến khi chín mền thì cho đường. Nêm cho vừa khẩu vị rồi đun sôi trên ngọn lửa riu riu.

Bước 3: Pha bột sắn dây vào nước, sau đó cho vào nồi quấy đều, khuấy nhanh tay cho bột sắn chín, sóng sánh là được.

Bước 4: Múc ra bát và thưởng thức.

Món chè này tuy đơn giản nhưng có hương vị rất tuyệt vời. Bạn sẽ cảm nhận được vị thơm của đậu xanh, nước cốt dừa, ngọt bùi của bí đỏ và độ sánh dẻo và mát lịm của bột sắn dây.

Cách nấu chè bí đỏ đậu xanh nước cốt dừa

Chè bí đỏ đậu xanh nước cốt dừa là món tráng miệng thơm ngon bổ dưỡng, cung cấp nhiều vitamin giúp sáng mắt, giải độc, thanh lọc cơ thể, thích hợp cho mọi lứa tuổi.

Nguyên liệu cần có:

Bí đỏ: 400 gram

Đậu xanh đã chà vỏ: 200 gram

Đường kính: 250 gr

Nước cốt dừa: 1/2 lọ

Muối: 1/2 thìa

Nước lọc : 500 ml

Chè bí đỏ đậu xanh nước cốt dừa

Cách làm:

Bước 1: Đậu xanh ngâm với nước lạnh, sau đó đãi sạch. Còn bí đỏ gọt vỏ, thái miếng nhỏ vừa ăn.

Bước 2: Cho nước vào nồi, cho bí đỏ và đậu xanh vào cùng và đun sôi lên. Trong quá trình đun sôi thì hớt bớt bọt, hạ nhỏ lửa cho chè không bị trào ra ngoài.

Bước 3: Bạn tiếp tục cho đường cùng ½ thìa cà phê muối vào, khuấy đều tay cho tan hết.

Bước 4: Cho nước cốt dừa vào nồi chè, đun sôi lại một lần nữa và đợi khoảng 30 phút cho chè chín mềm thì tắt bếp.

Bước 5: Múc chè ra bát, cho thêm 1 - 2 thìa nước cốt dừa. Ăn khi còn nóng, bạn sẽ cảm nhận hết được vị thơm ngọt, quyến rũ trong món chè này.

Hy vọng với những thông tin trên đây, bạn đã biết được cách nấu chè bí đỏ đậu xanh ngon để thanh nhiệt cho cả gia đình. Vì vậy, bạn còn ngần ngại gì nữa hãy thử áp dụng theo những hướng dẫn ở trên, ngay đi nhé!