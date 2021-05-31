'Giấu nghề' đã lâu, chị đẹp quyết 'bung lụa' công thức làm nến thơm cupcake đa sắc màu

Cô nàng chia sẻ: "Em có một đam mê nhất định với việc sản xuất, từ sản xuất túi, gối, đến nay là xưởng sản xuất nến nho nhỏ được ra đời từ đam mê handmade của em". Sau khi bài viết được chia sẻ, những người trong hội vô cùng trầm trồ và dành không ít lời khen "có cánh" cho sự khéo tay, tỉ mỉ và kiên nhẫn của cô nàng.

Trong hội những người "Yêu bếp", cô nàng khéo tay tên Trần Phan Thanh Huyền đã chia sẻ những hình ảnh và quy trình làm ra nến thơm cupcake vô cùng rực rỡ.

Tuy nhiên, với những kinh nghiệm làm nến thơm đã trải qua, cô nàng tâm sự: "Làm nến có dễ không? Nhìn thấy khó nhưng làm dễ lắm mọi người ơi. Nhất là ai làm bánh giỏi hoặc khéo tay trang trí thì bộ môn này em nghĩ hướng dẫn 2 - 3 buổi là mọi người làm nhiều khi còn đẹp hơn em đó. Hôm nay em xin mạn phép hướng dẫn nhà mình làm nến cupcake . Vì sao em chọn mẫu này? Bởi vì khuôn của mẫu này dễ tìm, rẻ, chị em làm bánh nhà có sẵn hết dụng cụ có thể thử, không mua sắm thêm quá nhiều thứ".

Với công cụ và nguyên liệu dễ tìm, bạn có thể làm ra những chiếc bánh nến thơm này theo công thức như sau:

Trộn sáp ong - Ảnh: FBNV

Bước 1: Trộn sáp.

- Sáp dùng ong và nành, sáp ong có đặc điểm dễ đông cứng, nhưng khó khuếch tán mùi. Thế nên, những nhà làm nến ly sẽ ít ai sử dụng sáp ong mà sẽ dùng chủ yếu là sáp nành với sáp cọ dừa. Nhưng do nến tạo hình sẽ phải lấy từ khuôn silicone ra, nên buộc phải có ong nếu không sẽ dễ gãy, sáp mềm dính lại trong khuôn.

- Sáp nành là loại lành tính nhất trong các loại sáp, mềm, nhiều nhà tự mua làm nến thì cũng chọn sáp nành, vì khuếch tán mùi cực tốt.

Cho sáp vào lò vi sóng hoặc đun cách thủy - Ảnh: FBNV

Bước 2: Cho sáp vào lò vi sóng quay.

- Nếu ai không có lò vi sóng thì bạn đun cách thủy. Tùy lượng sáp mà quay nhiều hay ít, bạn nhớ quay bất kì thứ gì cũng tối đa 3 phút xong mở cửa lò ra, để nghỉ 1 - 2 phút hãy quay tiếp.

Pha màu cho nến thơm - Ảnh: FBNV

Bước 3: Pha màu

- Với nhiệt độ sáp càng nóng càng tốt, vì dễ hòa tan màu, và nếu bạn có khuấy lâu cũng sẽ không bị đông. Màu có dạng sáp và nước, màu nước thì rất đậm thường lấy đầu tăm chấm và pha từ từ. Bạn cũng có thể lấy sáp chì màu lại rẻ và dễ tìm.

Pha mùi thơm cho nến - Ảnh: FBNV

Bước 4: Pha mùi.

- Tinh dầu làm nến sẽ có dòng riêng. Và đặc biệt, bạn không thể dùng chung với các loại tinh dầu xông máy hoặc bất kì loại tinh dầu khác.

- Tỉ lệ thường dùng là 8% lượng tinh dầu so với lượng sáp. Nếu bạn muốn thơm nữa thì bạn cũng chỉ tối đa dùng 8%-10%, dùng nhiều hơn 10% thì lượng tinh dầu sẽ bị nhiều và không tan hết trong sáp, hương cũng sẽ không thơm hơn được.

- Nhiệt độ để cho mùi vào là dưới 75 độ, nếu cao hơn tinh dầu sẽ bốc hơi bớt làm giảm độ thơm của sản phẩm.

Ảnh: FBNV

Bước 5: Thử màu

- Bạn cứ pha màu từ từ, nhạt lên đậm sẽ dễ hơn.

Khuấy đều hỗn hợp để màu phát tán đều hơn - Ảnh: FBNV

Bước 5: Khuấy đều hỗn hợp

Đổ khuôn để định hình thành phẩm - Ảnh: FBNV

Đổ khuôn cho các chi tiết trang trí cho 'bánh' - Ảnh: FBNV

Bước 6: Đổ khuôn

- Bạn có thể dùng khuôn silicone làm bánh để tạo khuôn cho nến thơm.

Bước này bạn nên làm từ từ nến không nến sẽ bị nứt hoặc vỡ - Ảnh: FBNV

Bước 7: Tháo thành phẩm ra khỏi khuôn

Bước này cũng phải đâm từ từ - Ảnh: FBNV

Bước 8: Tạo tim để đặt dây nến

- Sau khi đổ sáp vô khuôn được tầm 30 phút, bạn cho một cây giữa hồng tâm. Lưu ý là bạn không để quá khô vì đâm vào sẽ bị nứt sáp.

Bạn không nên để hỗn hợp quá nóng vì nó có thể không tạo hình bông kem được - Ảnh: FBNV

Bước 9: Dùng sáp để tạo bông kem

- Bạn cũng dùng sáp để khô chút mình quánh cho tơi lên. Bạn dùng máy đánh hoặc dùng cây đánh trứng quánh. Bạn quánh cho tới khi nào đặc như bột làm bánh, bỏ vào bao.

Cần xếp hai túi kem chồng lên nhau - Ảnh: FBNV

Bước 10: Chuẩn bị tạo hình cho phần kem trên bánh.

- Bạn để hai túi kem chồng lên nhau, sau đó cắt thêm một chiếc túi nữa, cắt đầu và nhét chuôi vào.

Trang trí nến thơm - Ảnh: FBNV

Bước 11: Trang trí phần kem trên bánh

- Bạn bắt tới khi nào muốn ngưng thì ngưng. Trường hợp lỡ hư thì bạn lấy nguyên cái muỗng múc phần hư đổ đi, xong lấy khăn giấy lau đế bánh là nó sạch y cũ.

Những chi tiết trang trí trên 'chiếc bánh' - Ảnh: FBNV

Bước 12: Trang trí phụ kiện

Và dưới đây là một vài mẫu nến thơm bánh cupcake tự làm khác của cô nàng khéo tay này.









Bài viết trên đây dành cho các "tín đồ" đê mê đồ tự làm. Với nguyên liệu dễ tìm kiếm và công thức khá đơn giản, bạn có thể dễ dàng thực hiện theo. Hãy cùng tạo ra những "chiếc bánh cupcake" nến thơm theo phong cách riêng của bạn.