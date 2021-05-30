Thích ăn dứa nhưng ngại gọt vỏ? Mách bạn 2 cách gọt và cắt dứa đơn giản mà đẹp mắt, ai nhìn cũng mê

Cách 1: Cắt dứa theo hình que để ăn các món cuốn mà không bị phí phạm khi bỏ đi quá nhiều phần dứa thừa.

Đối với việc thích ăn dứa , nhiều người tỏ ra ái ngại khi phải gọt vỏ nó. Đa phần mọi người chọn cách mua dứa đã gọt sẵn để ăn nhưng cách làm này không đảm bảo được vệ sinh mà hương vị của dứa cũng không còn nguyên vẹn. Dưới đây là 2 cách tỉa dứa đơn giản, đẹp mắt vô cùng, đảm bảo khi bày lên đĩa, đến người khó tính nhất cũng phải trầm trồ kinh ngạc.

Bước 1: Dùng dao tỉa bỏ lá, hướng dao cắt theo hình mũi tên đen. Giữ nguyên cuống để cầm trong lúc gọt & lấy mắt dứa để tay không chạm phải thịt quả, hạn chế trường hợp làm lây nhiễm nấm độc hoặc chất bẩn từ mắt, vỏ dứa vào thịt quả. Tỉa bỏ phần vỏ sát cuống lá, hướng dao từ ngoài vào như mũi tên. Cắt bỏ phần cuối quả cho phẳng.

Chọn dứa chín đều vàng đẹp, quả thơm mọng nhưng chắc tay không nhũn hay dập. Các mắt dứa nở đều đặn xếp thành hàng không lộn xộn thì lúc lấy mắt sẽ dễ hơn.

Bước 2 + 3: Đặt dứa lên thớt, cắt 1 đường vỏ đủ sâu như hình. Hướng dao như hình. Tiếp tục 1 đường bên cạnh. Cứ thế xoay đều, gọt bỏ hết một vòng vỏ.

Bước 4: Quan sát bề mặt quả dứa đã gọt ta sẽ lựa được đúng 1 mặt theo mặt dao ta đã cắt, lấy mắt theo từng mặt này.

Nhiều bạn thường lấy mắt theo từng đường vòng xoáy, cách này không tạo được bề mặt ôm theo từng mặt dứa thì sau này khi cắt que sẽ dễ gãy vụn do các mắt bị cắt sẽ so le nhau.

Bước 5 + 6: Tưởng tượng có 1 mặt phẳng như hình trên và lấy mắt theo các đường chéo như mũi tên. Hãy quan sát 2 đường chéo đen kia và cắt lát dứa chéo theo hình đó, thay vì cắt lát ngang quả dứa nhé!

Bướ 7: Sau bước 6 sẽ cho ra thành phẩm là các mắt dứa đều nhau không bị so le và không hề bị gãy. Ta tiếp tục cắt các lát dứa thành các thanh to như hình.

Bước 8: Mỗi thanh to lại bổ làm 4, bạn sẽ được các que dứa nhỏ đều nhau không gãy tí nào.

Bước 9: Nếu các bạn muốn các que dứa thật đẹp mắt, hãy cắt bỏ phần rìa để các que dứa đuợc đều nhau.

Cách 2: Cắt dứa hình hoa hướng dương đẹp đều cánh, không gãy để ướp lạnh ăn tươi, lắc muối ớt hoặc sấy khô trữ lâu để hãm trà, pha nước.

Các bước cắt dứa hình hoa thật đẹp mắt có thể dùng ăn ngay hoặc sấy khô ướp trà

Lặp lại các bước từ 1 tới 4 của cách 1. Lần này sẽ lấy mắt theo vòng dọc như hình 4 và 5. Các vòng xoáy sẽ dọc theo quả dứa chứ không ngang, thì khi cắt lát hoa, cánh hoa so le nhau sẽ đẹp hơn.

Hi vọng với 2 cách cắt dứa trên, hội chị em đã giải được "bài toán khó" khi vào bếp nhé.

Nguồn thông tin và hình ảnh: Esheep Kitchen