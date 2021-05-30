Thích ăn dứa nhưng ngại gọt vỏ? Mách bạn 2 cách gọt và cắt dứa đơn giản mà đẹp mắt, ai nhìn cũng mê

Mẹo vặt trong bếp 30/05/2021 12:27

Dứa (hay còn gọi là khóm) là loại hoa quả đặc trung cho mùa hè. Với bản chất dễ ăn, giá thành lại hợp lý, dứa được sử dụng nhiều trong ẩm thực. Từ nấu canh đến giải khát hay ăn với muối ớt, dứa đều “chiều chuộng” khẩu vị của từng người.

Đối với việc thích ăn dứa, nhiều người tỏ ra ái ngại khi phải gọt vỏ nó. Đa phần mọi người chọn cách mua dứa đã gọt sẵn để ăn nhưng cách làm này không đảm bảo được vệ sinh mà hương vị của dứa cũng không còn nguyên vẹn. Dưới đây là 2 cách tỉa dứa đơn giản, đẹp mắt vô cùng, đảm bảo khi bày lên đĩa, đến người khó tính nhất cũng phải trầm trồ kinh ngạc.

Cách 1: Cắt dứa theo hình que để ăn các món cuốn mà không bị phí phạm khi bỏ đi quá nhiều phần dứa thừa.

Chọn dứa chín đều vàng đẹp, quả thơm mọng nhưng chắc tay không nhũn hay dập. Các mắt dứa nở đều đặn xếp thành hàng không lộn xộn thì lúc lấy mắt sẽ dễ hơn.

Bước 1: Dùng dao tỉa bỏ lá, hướng dao cắt theo hình mũi tên đen. Giữ nguyên cuống để cầm trong lúc gọt & lấy mắt dứa để tay không chạm phải thịt quả, hạn chế trường hợp làm lây nhiễm nấm độc hoặc chất bẩn từ mắt, vỏ dứa vào thịt quả. Tỉa bỏ phần vỏ sát cuống lá, hướng dao từ ngoài vào như mũi tên. Cắt bỏ phần cuối quả cho phẳng.

Bước 2 + 3: Đặt dứa lên thớt, cắt 1 đường vỏ đủ sâu như hình. Hướng dao như hình. Tiếp tục 1 đường bên cạnh. Cứ thế xoay đều, gọt bỏ hết một vòng vỏ.

Bước 4: Quan sát bề mặt quả dứa đã gọt ta sẽ lựa được đúng 1 mặt theo mặt dao ta đã cắt, lấy mắt theo từng mặt này.

Nhiều bạn thường lấy mắt theo từng đường vòng xoáy, cách này không tạo được bề mặt ôm theo từng mặt dứa thì sau này khi cắt que sẽ dễ gãy vụn do các mắt bị cắt sẽ so le nhau.

Bước 5 + 6: Tưởng tượng có 1 mặt phẳng như hình trên và lấy mắt theo các đường chéo như mũi tên. Hãy quan sát 2 đường chéo đen kia và cắt lát dứa chéo theo hình đó, thay vì cắt lát ngang quả dứa nhé!

Bướ 7: Sau bước 6 sẽ cho ra thành phẩm là các mắt dứa đều nhau không bị so le và không hề bị gãy. Ta tiếp tục cắt các lát dứa thành các thanh to như hình.

Bước 8: Mỗi thanh to lại bổ làm 4, bạn sẽ được các que dứa nhỏ đều nhau không gãy tí nào.

Bước 9: Nếu các bạn muốn các que dứa thật đẹp mắt, hãy cắt bỏ phần rìa để các que dứa đuợc đều nhau.

Cách 2: Cắt dứa hình hoa hướng dương đẹp đều cánh, không gãy để ướp lạnh ăn tươi, lắc muối ớt hoặc sấy khô trữ lâu để hãm trà, pha nước.

dua 4
Các bước cắt dứa hình hoa thật đẹp mắt có thể dùng ăn ngay hoặc sấy khô ướp trà

Lặp lại các bước từ 1 tới 4 của cách 1. Lần này sẽ lấy mắt theo vòng dọc như hình 4 và 5. Các vòng xoáy sẽ dọc theo quả dứa chứ không ngang, thì khi cắt lát hoa, cánh hoa so le nhau sẽ đẹp hơn.

Hi vọng với 2 cách cắt dứa trên, hội chị em đã giải được "bài toán khó" khi vào bếp nhé.

Nguồn thông tin và hình ảnh: Esheep Kitchen

Cà chua sấy 'ăn cái vèo là hết' với những món ăn được chế biến cực đơn giản từ 'trai đẹp sáu múi'

Cà chua sấy 'ăn cái vèo là hết' với những món ăn được chế biến cực đơn giản từ 'trai đẹp sáu múi'

Cà chua sấy không chỉ giữ được nguyên chất của nguyên liệu mà còn đậm vị và thơm không kém gì đồ tươi rất nhiều.

Xem thêm
Từ khóa:   gọt vỏ dứa trái dứa cách cắt dứa

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 5 giờ 43 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 6 giờ 13 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 6 giờ 33 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 7 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?