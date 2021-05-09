Cà chua sấy 'ăn cái vèo là hết' với những món ăn được chế biến cực đơn giản từ 'trai đẹp sáu múi'

Mẹo vặt trong bếp 09/05/2021 12:23

Cà chua sấy không chỉ giữ được nguyên chất của nguyên liệu mà còn đậm vị và thơm không kém gì đồ tươi rất nhiều.

Vào mùa cà chua rộ, chúng ta thật khó để bảo quản cà chua bởi chúng rất nhanh hỏng. Nếu muốn để được lâu, bạn nên thử làm ngay loại cà chua sấy khô. Đặc biệt, cà chua sấy khô có thể chế biến ra nhiều món ăn ngon khác nhau, nhiều chất dinh dưỡng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Theo như kinh nghiệm của bạn Thắng Kiều được chia sẻ trong hội những người yêu bếp, công thức làm cà chua sấy siêu đơn giản, không tốn nhiều thời gian và làm được nhiều món ăn bổ dưỡng. Chàng trai điển trai cho biết các giống cà chua thường được sấy khô là cà chua sô cô la, cà chua nova và cà chua bi đỏ: "Đây là một món ăn phải nói là ngon, rất ngon và tiện lợi. Ở Việt Nam mình thì có vẻ nghe hơi lạ nhưng mà ở các món âu thì khá phổ biến nên mấy bạn bên đó ai cũng biết. Sau khi làm xong đã nhiều người được thử ai cũng phải trầm trồ nên hôm nay mình mới mạnh dạn chia sẻ công thức cho mọi người".

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Công thức làm cà chua sấy siêu đơn giản, không tốn nhiều thời gian và làm được nhiều món ăn bổ dưỡng - Ảnh FBNV

Với cà chua tươi. sau khi thu hoạch, bạn rửa rồi bổ đôi xếp vào khay cho vào máy sấy, hoặc phơi nắng. Nếu phơi nắng, sẽ cần tới 8 ngày nắng to thật to thì cà chua mới đủ khô.

 

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Cà chua tươi được đem đi rửa sạch rồi bổ đôi xếp vào khay cho vào máy sấy, hoặc phơi nắng - Ảnh FBNV
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Với hơn 10kg cà chua tươi thì ta sẽ được 1kg cà chua khô - Ảnh FBNV

Cà chua sấy khô thì ta bảo quản được qua các mùa và có thể ăn trực tiếp luôn hoặc chế biến cùng các món ăn khác như mỳ Ý, pizza,... Đây là cách bảo quản cà chua tốt nhất nếu như bạn là "bạn của nhà nông", trồng được một vườn cà chua sạch và muốn để lâu ăn dần.

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Cà chua sấy kết hợp cùng bánh mỳ nướng, phô mai quả là một món ăn hoàn hảo, mang hơi hướng Tây Âu - Ảnh FBNV
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Một đĩa rau củ quả trộn đều, thích hợp với người đang giảm cân và giữ dáng - Ảnh FBNV
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Với những nguyên liệu như cà chua sấy, tôm, phô mai,... sẽ được một chiếc pizza thơm ngon và béo ngậy - Ảnh FBNV
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Một dĩa mì Ý đẹp mắt rắc thêm vài miếng cà chua sấy thơm ngon - Ảnh FBNV

 

Ngoài việc dùng ăn trực tiếp và chế biến món ăn, cà chua sấy cũng có thể làm món ngâm với dầu olive cực ngon và tốt cho sức khỏe.

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Cà chua sấy mang trộn với muối, ủ 2-3 ngày cho cà chua ngấm muối - Ảnh FBNV

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Ta tiếp tục đun cùng nước sôi pha dấm loãng trong khoảng 5-8 phút - Ảnh FBNV

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Vớt ra để phải thật ráo nước nha, ta nên thấm bằng khăn khoảng 5-6 giờ đồng hồ - Ảnh FBNV

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Sau đó, ngâm trong dầu olive cùng với tỏi tươi, lá kinh giới cay và nguyệt quế - Ảnh FBNV

Dầu olive có tác dụng như một chất bảo quản tự nhiên vừa cung cấp hương vị cho cà chua. Bảo quản trong hũ thủy tinh, sau vài ngày, bạn có thể thưởng thức nhưng để ngon nhất là 3 tuần trở lên bởi mọi hương vị sẽ được hòa quyện với nhau hơn.

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