Top 11 cách làm mặt nạ cà chua dưỡng da trắng mịn

- Phục hồi làn da cháy nắng: Có rất nhiều vitamin A, C, E … và các khoáng chất trong cà chua giúp chống lại tia cực tím và hỗ trợ phục hồi làn da nám sạm do ánh nắng mặt trời.

Bạn có tin chỉ với top 11 cách làm mặt nạ cà chua mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp bạn có làn da mịn màng, trắng sáng chỉ sau 4 tuần áp dụng. Bên cạnh các lợi ích của cà chua đối với sức khoẻ thì loại quả này còn có rất nhiều tác dụng tuyệt vời trong làm đẹp như trị mụn, mịn da, dưỡng ẩm cho da.

- Trị mụn: Trong quả cà chua có nhiều chất chống oxy hóa và vitamin C có thể bảo vệ làn da đồng thời chống lại những tác nhân gây mụn, thải trừ tế bào chết và thu nhỏ lỗ chân lông.

- Làm trắng da: Cà chua chứa nhiều vitamin vì thế chúng giúp làm trắng sáng da một cách tự nhiên. Dùng mặt nạ từ cà chua thường xuyên sẽ giúp da trắng bật tone lên từng ngày.

- Làm da mịn màng, thu nhỏ lỗ chân lông: Trong cà chua chứa một lượng lượng lớn lycopene giúp tăng cường dưỡng chất cho da và làm da mềm mịn, giúp lỗ chân lông được thu nhỏ rõ rệt.

- Ngăn ngừa lão hóa da: Các chất chống oxy hóa tự nhiên trong cà chua giúp ngăn ngừa sự lão hóa da hiệu quả và giúp làm giảm tối đa những vết nhăn cũng như tình trạng da chảy xệ.

Mặt nạ cà chua không chỉ làm da trắng mịn mà còn giúp loại bỏ mụn một cách an toàn hiệu quả

II. Top 11 cách làm mặt nạ cà chua mang lại làn da trắng sáng mịn màng

1. Mặt nạ cà chua sữa tươi

Sữa tươi chứa nhiều vitamin, dưỡng chất giúp làm sáng da đồng thời giảm mụn hiệu quả. Khi kết hợp cà chua với sữa tươi sẽ tạo ra loại mặt nạ cực kỳ an toàn và tốt cho làn da

- Nguyên liệu: 1 quả cà chua và 50ml sữa tươi không đường.

- Cách thực hiện:

+ Trần quả cà chua qua nước nóng rồi bỏ vỏ và hạt.

+ Nghiền nhuyễn cà để thu được hỗn hợp sền sệt, sau đó trộn cùng 50ml sữa tươi tạo ra hỗn hợp đồng nhất.

+ Làm sạch da, sau đó bôi hỗn hợp và thư giãn trong 15-20 phút rồi rửa lại với nước mát. Áp dụng 2-3 lần/tuần để da trắng sáng và sạch mụn.

Mặt nạ cà chua sữa tươi

2. Mặt nạ cà chua mật ong

Mật ong là một trong những nguyên liệu làm đẹp được nhiều người yêu thích. Trong mật ong có chứa các hoạt chất chống oxy hóa gồm pinobanksin và chrysin có tác dụng kháng viêm, giảm sưng, đẩy nhân mụn ẩn.

- Nguyên liệu: 1 quả cà chua và 2 muỗng mật ong nguyên chất.

- Cách thực hiện:

+ Rửa sạch cà chua, lọc bỏ hạt và vỏ rồi xay nhuyễn, mang đi ép lọc lấy nước cốt.

+ Trộn 2 thìa mật ong vào cùng nước ép cà chua thành hỗn hợp đồng nhất.

+ Vệ sinh da sạch sẽ bằng nước ấm, sau đó quét lớp mặt nạ lên da và để trong 15-20 phút rồi rửa lại với nước mát.

+ Áp dụng 2-3 lần/tuần để da trắng mịn.

Mặt nạ cà chua mật ong

3. Mặt nạ cà chua và sữa chua không đường

Sữa chua giàu axit lactic giúp ngăn ngừa sự xâm nhập của các loại vi khuẩn có hại, tạo nên lớp màng chắn an toàn để bảo vệ da. Khi kết hợp cà chua với với sữa chua sẽ giúp trị mụn hiệu quả và hỗ trợ chống nắng, làm da thêm trắng sáng và săn chắc.

- Nguyên liệu: 1 quả cà chua và 1 hộp sữa chua không đường.

- Cách thực hiện:

+ Rửa sạch cà chua, sau đó trần qua nước nóng, bóc vỏ và bỏ hạt rồi nghiền nhuyễn tạo thành hỗn hợp sền sệt.

+ Trộn sữa chua với cà chua xay nhuyễn thu được hỗn hợp đồng nhất.

+ Bôi hỗn hợp trên lên da, để trong 15-20 phút rồi rửa lại với nước mát.

+ Thực hiện 2-3 lần/tuần để da luôn trắng sáng mịn màng.

Mặt nạ cà chua và sữa chua không đường

4. Mặt nạ cà chua và lòng trắng trứng gà

Lòng trắng trứng gà giàu protein, kali, natri và canxi giúp chống oxy hóa, trị mụn và chống lão hóa. Việc kết hợp lòng trắng trứng gà với cà chua tạo ra loại mặt nạ giúp trị da nhờn và xóa mờ nếp nhăn hiệu quả.

- Nguyên liệu: 1 quả cà chua và 1 lòng trắng trứng.

- Cách thực hiện:

+ Cà chua mang đi rửa sạch, trần qua nước nóng bóc vỏ và bỏ hạt, phần thịt mang nghiền nhuyễn.

+ Trộn đều cà chua với lòng trắng trứng tạo thành hỗn hợp sền sệt.

+ Bôi hỗn hợp này lên da để trong 15-20 phút rồi rửa lại với nước mát.

+ Áp dụng 2-3 lần/tuần để da luôn mịn màng, trắng sáng.

Mặt nạ cà chua và lòng trắng trứng gà

5. Mặt nạ cà chua và vitamin e

Vitamin E là chất làm se lỗ chân lông tuyệt vời. Chúng giúp đánh bay vết thâm sạm hiệu quả, nhờ đó khiến tông da được cải thiện đáng kể. Cà chua kết hợp vitamin E sẽ tạo nên công thức trị nám và tàn nhang rất tốt.

- Nguyên liệu: 1 quả cà chua và 2 viên nang vitamin E

- Cách thực hiện:

+Rửa sạch cà chua, trần qua nước sôi bóc vỏ và bỏ hạt, xay nhuyễn phần thịt.

+ Cắt 2 viên nang Vitamin E lấy dịch trộn đều với phần thịt cà chua xay nhuyễn tạo thành hỗn hợp sền sệt.

+ Bôi chúng lên da đã làm sạch để yên khoảng 15-20 phút rồi rửa lại với nước mát.

+ Thực hiện 2-3 lần/tuần để có kết quả tốt nhất

Mặt nạ cà chua và vitamin e

6. Mặt nạ cà chua bột mì

Trong bột mì chứa nhiều loại khoáng chất cùng các vitamin A,C, E… Điều này giúp nuôi dưỡng và kích thích sự tăng trưởng của tế bào da, từ đó giữa cho da luôn ẩm mượt, mịn màng. Sự kết hợp giữa bột mì và cà chua hỗ trợ trị mụn, nuôi dưỡng da từ sâu bên trong.

- Chuẩn bị: Bột mì và 1 quả cà chua

- Cách thực hiện:

+ Cà chua mang đi rửa sạch, trần qua nước sôi rồi bóc vỏ, bỏ hạt, nghiền hoặc xay nhuyễn phần thịt. Sau đó cho tiếp 50g bột mì vào đánh bông hai nguyên liệu với nhau.

+ Rửa sạch da mặt và đắp hỗn hợp trên lên da, nằm thư giãn 15-20 phút rồi rửa mặt lại với nước sạch mát.

+ Thực hiện 2 lần/ tuần để đạt được kết quả như mong đợi.

Mặt nạ cà chua bột mì

7. Mặt nạ cà chua nha đam

Trong nha đam chứa hàm nhiều vitamin B, axit folic… giúp sát khuẩn, làm lành nhanh vết thương. Khi kết hợp cùng cà chua sẽ tạo ra một loại mặt nạ giúp da trắng sáng, mịn màng.

- Nguyên liệu: 1 quả cà chua và 1 nhánh nha đam.

- Cách thực hiện:

+ Trần cà chua qua nước sôi, lột vỏ và bỏ hạt, lấy phần thịt nghiền nhuyễn. Nha đam rửa sạch bóc tách phần gel nhớt.

+ Trộn cà chua với nha đam thu được hỗn hợp sền sệt.

+ Bôi chúng lên da đã làm sạch và để yên trong 15 phút rồi rửa lại với nước mát.

+ Áp dụng thực hiện 2 – 3 lần/tuần để da được cải thiện trắng sáng khỏe mạnh hơn.

Mặt nạ cà chua nha đam

8. Mặt nạ cà chua tinh bột nghệ

Có rất nhiều Curcumin và các vitamin, khoáng chất trong bột nghệ, nhờ đó chúng giúp làm mờ vết thâm, kiểm soát tuyến bã dầu trên da cực kỳ hiệu quả.

- Nguyên liệu ½ quả cà chua và 3 muỗng cà phê tinh bột nghệ.

- Cách thực hiện:

+ Rửa sạch cà chua, lọc bỏ bã lấy nước cất cho vào bát

+ Hòa bột nghệ với nước cà chua thành hỗn hợp sền sệt

+ Bôi hỗn hợp lên vùng da đã làm sạch, để yên trong 10-15 phút rồi rửa sạch lại mặt và vỗ nhẹ để dưỡng chất thẩm thấu sâu vào bên trong.

+ Áp dụng 2-3 lần/tuần để da trắng sáng mịn màng.

Mặt nạ cà chua tinh bột nghệ

9. Mặt nạ cà chua bột yến mạch

Cà chua cùng bột yến mạch là những nguyên liệu tự nhiên dễ tìm và rẻ tiền. Mặt nạ làm từ cà chua và bột yến mạch giúp làm sạch mụn, chữa thâm da sau mụn hiệu quả.

- Nguyên liệu: 1 quả cà chua và 2 muỗng cà phê bột yến mạch.

- Cách thực hiện:

+ Cà chua rửa sạch rồi ép lấy nước, trộn chung với bột yến mạch thu được hỗn hợp sền sệt.

+ Vệ sinh da với nước ấm rồi thoa hỗn hợp lên da nhẹ nhàng, thư giãn trong khoảng 20 phút rồi rửa lại với nước mát.

+ Áp dụng 2-3 lần/tuần bạn sẽ thấy rõ sự khác biệt trên làn da, vết thâm giảm đi đáng kể, da sẽ trắng trẻo, mịn màng, hồng hào hơn.

Mặt nạ cà chua bột yến mạch

10. Mặt nạ cà chua dầu dừa

Dầu dừa là một loại kem dưỡng ẩm tự nhiên tuyệt vời cho làn da. Và khi kết hợp chúng với cà chua sẽ tạo ra một công thức làm đẹp phát huy gấp đôi hiệu quả.

- Nguyên liệu: 2 muỗng cà phê dầu dừa và 1 quả cà chua

- Cách thực hiện:

+ Lấy cà chua rửa sạch, trần qua nước sôi bóc vỏ bỏ hạt và phần thịt nghiền nhuyễn, trộn đều với 2 thìa dầu dừa thu được hỗn hợp sền sệt.

+ Thoa hỗn hợp lên da và thư giãn trong 20 phút, massage bằng các đầu ngón tay thêm 10 phút nữa sẽ giúp tinh chất thấm sâu vào da.

+ Thực hiện 2-3 lần/tuần để da trắng sáng mịn màng.

Mặt nạ cà chua dầu dừa

11. Mặt nạ cà chua chuối

Trong chuối chứa nhiều vitamin A, C, E và khoáng chất giúp da săn chắc, giảm hình thành nếp nhăn. Sự kết hợp chuối với cà chua sẽ tạo ra 1 loại mặt nạ lý tưởng để cấp ẩm cho da.

- Nguyên liệu: 1 quả chuối và 1 quả cà chua

- Cách làm:

+ Ép lấy 2 muỗng nước ép cà chua, trộn cùng ½ quả chuối chín nghiền nhuyễn tạo thành hỗn hợp sền sệt.

+ Làm sạch da với sữa rửa mặt sau đó thoa đều hỗn hợp trên lên da và mát xa nhẹ nhàng trong 3-5 phút rồi để trong thêm 20 phút. Cuối cùng rửa lại với nước mát.

+ Áp dụng 2-3 lần/tuần để da luôn trắng sáng mịn màng.

Mặt nạ cà chua chuối

III. Những lưu ý khi đắp mặt nạ cà chua đúng cách

Đắp mặt nạ cà chua đúng cách như thế nào? Là điều được nhiều bạn gái quan tâm. Bên cạnh nắm được những cách đắp mặt nạ bằng cà chua, cần đặc biệt lưu ý những kiến thức khi sử dụng. Không ít bạn sẽ có những thói quen vô tình gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng cũng như làm giảm sút hiệu quả của mặt nạ cà chua khi làm đẹp.

Một điều bạn nên biết, áp dụng những cách làm đẹp bằng cà chua cũng không thể nào tận dụng được hết những công dụng của nó. Đồng thời, nếu qua lạm dụng vào mặt nạ cà chua sẽ khiến bạn có thể đối mặt với một số vấn đề như: Da nhạy cảm hơn, mụn nhiều hơn, da sạm, dễ ăn nắng hay nám…

Biết cách đắp mặt nạ cà chua phù hợp sẽ giúp đạt được hiệu quả cao nhất có thể. Theo đó, bạn cần xác định được loại da của mình có thích hợp với mặt nạ cà chua hay không? Nên kết hợp mặt nạ cà chua nên với nguyên liệu nào để tăng tính hiệu quả…

Chính vì vậy, hãy lưu lại những điều cần chú ý sau:

+ Luôn đảm bảo vệ sinh

Hầu như tất cả các loại mặt nạ thiên nhiên đều có nhược điểm lớn đó là vệ sinh.Vì là một loại thực phẩm tự nhiên dễ bị nhiễm khuẩn, chứa các chất độc hại bởi thuốc trừ sâu, phân bón, nên dùng cà chua sẽ dễ khiến da bị kích ứng khi sử dụng. Đồng thời tăng nguy cơ lây lan mụn nhanh chóng.

Chính bởi điều này, cần đặc biệt lưu ý trong khâu lựa trái: không bị dập, hư, biến màu, nấm… Phải đảm bảo vệ sinh trong khâu xử lý quả, cần rửa thật sạch hoặc bạn có thể gọt bỏ đi phần vỏ.

Phải đảm bảo vệ sinh trong khâu xử lý quả, cần rửa thật sạch hoặc bạn có thể gọt bỏ đi phần vỏ

+ Tay phải sạch

không ít bạn gái có thói quen sờ tay lên mặt. Vì trong quá trình thực hiện đắp mặt nạ, tay bạn sẽ liên tục chạm trực tiếp lên da, nên bạn cần sát khuẩn tay trước khi thực hiện.

Thử trước xem da mặt có bị kích ứng không:

Lượng acid tự nhiên trong cà chua khá lớn. Cùng đó là độ Ph cực kỳ thấp. Mặc dù đây là điều tốt cho da nhưng có thể gây nên những phản ứng nhẹ trên da như khiến da ửng đỏ, tạo cảm giác rát châm chích. Vì vậy, đối với những bạn sở hữu làn da nhạy cảm, nên pha loãng cà chua cùng nước và thử đắp lên một vùng da nhỏ để xem da mình có bị ảnh hưởng bởi điều này hay không.

+ Rất ăn nắng

Cà chua được dùng để tẩy tế bào chết, kích thích da tế bào da non hiệu quả. Điều này khiến vùng da nhạy cảm với ánh nắng mặt trời, dễ bắt nắng. Để bảo vệ da tốt nhất, bạn nên 100% sử dụng kem chống nắng mỗi ngày kể cả trời râm hay không có nắng.

Chắc hẳn sẽ chẳng cô gái nào lại từ chối có một làn da đẹp và mịn màng. Mặc dù vậy, để sử dụng các loại mặt nạ tự nhiên như cà chua hiệu quả, việc cần làm trước tiên là trang bị những kiến thức vững chắc.

Trên đây là tổng hợp top 11 cách làm mặt nạ cà chua giúp da trắng sáng, mịn màng, loại bỏ mụn nám hiệu quả. Hy vọng qua bài viết này quý độc giả sẽ chọn cho mình được loại mặt nạ cà chua ưng ý nhất và có thể cải thiện được làn da của mình.