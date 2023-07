Tổng hợp những lợi ích của việc ăn cà chua hàng ngày

Cà chua là thực phẩm sạch vì chứa nhiều chất dinh dưỡng, năng lượng và khoáng chất thiết yếu như carbohydrate, đường, chất xơ tự nhiên, thành phần beta carotene, các loại vitamin như vitamn A, C, K, B1, B2, B3, B6, B12 chất folate, choline, …

Chắc chắn cà chua sẽ mang đến nhiều tác dụng hữu ích. Cụ thể tác dụng của cà chua như sau.

I. Cà chua có tác dụng tốt đối với sức khỏe

+ Cải thiện thị lực

Uống nước ép cà chua hoặc ăn sống là cách cung cấp lượng vitamin dồi dào giúp đôi mắt sáng khỏe hơn. Tương tự như cà rốt hay rau dền, trong cà chua có chứa lượng lớn vitamin C và beta caroten.

Đồng thời, ăn cà chua còn mang đến tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng… Bổ sung cà chua vào thực đơn mỗi ngày sẽ giúp những người với đặc trưng công việc thường xuyên thức khuya, làm việc thường xuyên với máy tính hay học hành quá nhiều bảo vệ đôi mắt tốt hơn.

Uống nước ép cà chua hoặc ăn sống là cách cung cấp lượng vitamin dồi dào giúp đôi mắt sáng khỏe hơn

+ Thúc đẩy giấc ngủ ngon

Chứng mất ngủ thường xuyên khiến bạn cảm thấy bực bội và tìm nhiều phương pháp chữa trị nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Sẽ không còn mất nhiều thời gian tìm kiếm nữa bởi nhiều kết quả nghiên cứu khoa học cho thấy ăn cà chua là cách bổ sung dồi dào lượng vitamin C và chất lycopene giúp an thần và thúc đẩy một giấc ngủ ngon hơn.

Nếu thấy khó ngủ thì đừng quên bổ sung thêm cà chua vào chế độ ăn hàng ngày bằng 1 bát súp hoặc sinh tố cà chua.

+ Giúp giải rượu, bia

Với những ai thường xuyên giao tiếp và uống rượu, bia, dùng cà chua là mẹo vặt để tự giải say hiệu quả

Với những ai thường xuyên giao tiếp và uống rượu, bia, dùng cà chua là mẹo vặt để tự giải say hiệu quả. Bên cạnh những đồ uống giúp giải rượu bia như uống trà đường hay uống nước ép gừng, ít ai biết được rằng cà chua cũng có tác dụng làm giảm cơn say hiệu quả.

Sở dĩ cà chua có tác dụng giúp giảm đi tác hại của bia rượu gây ra với dạ dày, bởi cà chua chứa nhiều nước nên giúp bổ sung nước và làm hòa tan lượng cồn trong cơ thể hiệu quả, các vitamin và các chất chống oxy hóa.

+ Phòng chống ung thư

Trong cà chua chứa nhiều chất chống ôxy hóa cùng hàm lượng lycopene rất cao. Ăn nhiều cà chua là cách hiệu quả để chống lại ung thư tuyến tiền liệt. Bên cạnh đó, cà chua còn giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư khác như dạ dày, phổi, cổ tử cung, vòm họng, trực tràng, đại tràng, thực quản, và ung thư buồng trứng.

Trong cà chua chứa nhiều chất chống ôxy hóa cùng hàm lượng lycopene rất cao

+ Giảm lượng đường trong máu

Hàm lượng carbohydrate trong cà chua rất ít nên giúp làm giảm lượng đường trong máu hiệu quả. Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, các chất chống ôxy hóa trong cà chua giúp bảo vệ thành mạch và thận- những cơ quan hay bị tổn thương do bệnh tiểu đường. Ngoài ra, cà chua còn giúp kiểm soát lượng đường trong máu nhờ chứa crom và chất xơ.

+ Giữ xương chắc khỏe

Cà chua chứa vitamin K và canxi giúp xương chắc khỏe và chống loãng xương-nguyên nhân của gãy rạn, biến dạng xương dẫn đến khuyết tật.

+ Chữa các bệnh mãn tính

Uống một ly nước ép cà chua mỗi ngày là cách hiệu quả để giảm nồng độ TNF-alpha trong máu, một sát thủ gây viêm

Cà chua chứa chất chống viêm như carotenoid và bioflavonoid sẽ giúp giảm cơn đau mãn tính. Cà chua rất tốt cho những người bị bệnh tim mạch và Alzheimer.

Uống một ly nước ép cà chua mỗi ngày là cách hiệu quả để giảm nồng độ TNF-alpha trong máu, một sát thủ gây viêm.

II. Cà chua có tác dụng làm đẹp

Không chỉ mang đến nhiều tác dụng cho sức khỏe và giúp chữa bệnh, cà chua còn là thực phẩm giúp các chị em làm đẹp hiệu quả.

+ Giảm cân

Nếu đang tìm kiếm một phương pháp giảm cân hiệu quả thì đừng bỏ qua cà chua. Đây là thực phẩm có trong nhà rất tiện lợi, hiệu quả. Chỉ cần ăn cà chua mỗi ngày sẽ giúp giảm cân thay vì phải thực hiện các chế độ ăn kiêng hay những bài tập nặng nhọc.

Sở dĩ cà chua mang đến tác dụng giúp vóc dáng thon gọn, tránh tích tụ mỡ thừa là bởi không chứa cholesterol và chất béo nhiều.

Chỉ cần ăn cà chua mỗi ngày sẽ giúp giảm cân thay vì phải thực hiện các chế độ ăn kiêng hay những bài tập nặng nhọc

Không chỉ vậy, trong cà chua còn chứa nhiều các vitamin A, C và hàm lượng chất xơ dồi dào. Do đó, giúp cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể, giúp no lâu hơn, hạn chế các cơn thèm ăn.

Để giảm cân với cà chua, có thể ăn cà chua sống hoặc thêm chúng vào món thịt hầm ăn cùng xà lách,... Dùng cà chua tươi, sấy khô, hầm, xay nhuyễn hoặc nước ép đều có thể phát huy tất cả các lợi ích nó mang lại.

+ Làm trắng sáng da

Dùng cà chua để làm trắng da tại nhà là phương pháp không gây tốn kém nhiều tiền, đơn giản, hiệu quả. So với các phương pháp đắp mặt nạ dưa leo, mặt nạ nha đam dễ gây ảnh hưởng bởi mủ dưa leo hay nhựa cây nha đam, mặt nạ cà chua sẽ giúp bạn có thể hoàn toàn an tâm vì độ an toàn rất cao.

Đắp mặt nạ cà chua

Đồng thời với việc đắp mặt nạ cà chua để dưỡng trắng da mặt, nên kết hợp dùng kèm nước ép cà chua để bổ sung dưỡng chất từ bên trong. Cà chua giúp bổ sung giàu dưỡng chất như vitamin A, C và cung cấp lượng nước cho da, hạn chế tình trạng khô da, viêm da hay nổi mụn.

Trong nước cà chua có chứa lượng chất chất oxy hóa cao sẽ giúp ức chế hiệu quả các tác nhân gây nám da. Từ đó, giúp duy trì sức khỏe làn da.

Cà chua có chứa lycopene, là chất chống oxy hóa mạnh sẽ giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Thường xuyên dùng cà chua sẽ giúp làn da ít nhạy cảm với tia cực tím, một trong những nguyên nhân gây ra nếp nhăn ở da.

+ Tốt cho mái tóc

Cà chua chứa nhiều vitamin và chất sắt giúp tăng cường sự bóng mượt cho mái tóc bị hư hỏng và không có sự sống. Đồng thời, cà chua có tính axit giúp cân bằng độ pH trong tóc.

Chỉ cần dùng nước ép cà chua tươi để thoa lên tóc, da đầu sau khi gội, và rửa lại bằng nước lạnh hoặc ấm sau 4-5 phút sẽ giúp khắc phục hiệu quả tình trạng gàu và ngứa da đầu. Lưu ý tránh sử dụng quá thường xuyên vì axit của cà chua có thể làm khô mái tóc.

Cà chua chứa nhiều vitamin và chất sắt giúp tăng cường sự bóng mượt cho mái tóc

Ăn cà chua tốt cho sức khỏe cũng như vẻ đẹp của làn da. Với những gợi ý và lưu ý trên, hi vọng sẽ giúp bạn đọc nắm được lợi ích của việc ăn cà chua hàng ngày. Chúc bạn có được sức khoẻ tốt từ việc chú ý ăn uống cho bản thân.