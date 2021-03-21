Mặt nạ đậu đỏ - Công thức dưỡng da trắng hồng tự nhiên tự tin dạo phố 

Ngày nay, cách làm này ngày càng được nâng cấp hơn để phù hợp với các tín đồ làm đẹp hiện đại. Được kết hợp với nhiều nguyên liệu khác nhau để tạo thành mặt nạ đậu đỏ đa năng, không những giúp da sáng mịn và còn chống lại quá trình lão hóa, kéo dài tuổi xuân cho phái đẹp.

Ngay từ thế kỷ 18, các quý tộc người Nhật Bản đã biết sử dụng đậu đỏ để dưỡng da, tắm trắng. Họ xay đậu đỏ thành bột và cho vào bên trong một chiếc túi nhỏ, sau đó làm ướt và xoa lên mặt, tạo ra một loại rửa sữa mặt làm đẹp từ thiên nhiên.

Trong đó vitamin B có khả năng tăng miễn dịch cho cơ thể, tăng thể lực từng tế bào, giúp làn da mềm mịn hơn. Bên cạnh đó loại vitamin này còn tham gia vào quá trình oxy hóa loại bỏ độc tố ra khỏi da, chống lại tác hại của gốc tự do, ngăn ngừa nám, tàn nhang, giúp da căng mịn. Còn Vitamin E và C là là 2 nguyên tố chính giúp làn da của bạn khỏe hơn, tránh sạm da và các tác nhân gây hại của ánh mặt trời. Đồng thời thúc đẩy quá trình hình thành sợi collagen, giảm nếp nhăn trên da và làm đầy sẹo lõm do mụn.

Có phải bạn vẫn thường nghe mọi người nói mặt nạ đậu đỏ tốt lắm. Tuy nhiên vì sao nó tốt và mang lại lợi ích gì thì bạn lại không biết phải không? Thực ra thì mặt nạ đậu đỏ tốt là do nó chứa những thành phần hữu ích là các vitamin B, vitamin C và E.

Đắp mặt nạ bột đậu đỏ có tác dụng làm trẻ hóa làn da

Hầu hết, mọi người đều biết chất sắt có vai trò rất lớn đối với cơ thể. Đây là yếu tố để tạo hồng cầu khỏe mạnh, giúp cho làn da trở nên trắng hồng, rạng rỡ hơn. Chất này có rất nhiều trong bột đậu đỏ. Do đó, khi thường xuyên đắp mặt nạ đậu đỏ bạn sẽ nhanh chóng giải quyết được tình trạng da nhợt nhạt, vàng, sạm, xỉn màu và thiếu sức sống. Hạn chế được tình trạng tâm lý bất an và tự ti về ngoại hình ở các cô bé tuổi dậy thì.

Bên cạnh đó, khi đắp mặt nạ đậu đỏ cũng giúp chị em giải quyết được tình trạng nan giải là lão hóa. Thực tế thì không ai có thể tránh được nhưng chúng ta có thể khiến cho quá trình lão hóa diễn ra chậm hơn. Trong đậu đỏ chứa nhiều chất chống oxy hóa như kẽm, Acid folic … hỗ trợ đắc lực đẩy lùi quá trình lão hóa hiệu quả. Vì vậy, chỉ sau vài lần đắp mặt nạ đậu đỏ làn da của bạn sẽ căng mịn hơn và tươi tắn hơn rất nhiều.

Đẩy lùi quá trình lão hóa với công thức mặt nạ đậu đỏ

Không chỉ là một loại hạt quen thuộc trong nấu ăn, đậu đỏ còn là nguyên liệu tuyệt vời để làm đẹp, cung cấp cho da nhiều dưỡng chất thiếu yếu. Chính vì vậy, bạn không nên không bỏ lỡ bất kỳ công thức làm đẹp nào với bột đậu đỏ dưới đây.

Làm da trắng hồng với mặt nạ bột đậu đỏ và dầu dừa

Bạn đừng vội kiếm tìm những loại mỹ phẩm đắt tiền nhưng chưa chắc đem lại hiệu quả tốt. Thay vào đó hãy sử dụng những nguyên liệu làm đẹp từ thiên nhiên vừa an toàn lại có hiệu quả tốt trong việc nâng hạng nhan sắc cho bạn như đậu đỏ và dầu dừa.

Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị:

Bột đậu đỏ

Dầu dừa (khoảng 1 muỗng cà phê cho cả mặt và cổ)

Nước hoa hồng

Mặt nạ đậu đỏ và dầu dừa có tác dụng làm sáng làn da

Đây là công thức làm trắng da truyền thống của người Nhật, làn da sẽ trắng sáng rạng ngời và đầy sức sống sau vài lần sử dụng. Theo đó, bạn hãy cho các nguyên liệu đã chuẩn bị ở trên vào một cái bát nhỏ, trộn đều để tạo thành hỗn hợp có độ sệt vừa phải. Sau khi rửa mặt sạch sẽ, bạn hãy thoa đều hỗn hợp lên da mặt, massage nhẹ nhàng theo chuyển động nhỏ, tròn để giúp thúc đẩy lưu thông các mạch máu, đồng thời giúp các dưỡng chất thấm sâu vào trong. Tiếp theo hãy nằm thư giãn khoảng 10 phút cho mặt nạ khô lại. Sau cùng hãy rửa sạch bằng nước ấm. Chỉ cần bạn kiên trì thực hiện 2-3 lần/ tuần làn da sẽ có sự thay đổi rõ rệt. Bạn sẽ sớm sở hữu làn da trắng sáng rạng ngời và đầy sức sống như mong muốn.

Tẩy tế bào chết và trắng da với mặt nạ đậu đỏ và bột cám gạo

Để có thể nhanh chóng đạt được làn da mỹ mãn trắng mịn, tràn đầy sức sống thì bạn hãy áp dụng ngay bí quyết trẻ hóa da với mặt nạ đậu đỏ và bột cám gạo nhé.

Trong 100 gram bột cám gạo có đến 40 gram glucid, 12 gram protein, 22 gram lipid, 26 gram còn lại là các nguyên tố vi lượng như vitamin B6, E, B1, khoáng chất… Trong đó, vitamin B1 và A, E, có tác dụng rất tốt trong bảo vệ da khỏi tia UV – tác nhân chính hình thành sắc tố melanin gây nám da và thâm sạm. Đồng thời có sự kết hợp với đậu đỏ sẽ giúp làn da trắng sáng hơn do loại bỏ được da chết và bụi bẩn, ngăn chặn mụn trứng cá và những tình trạng da xấu khác.

Bạn cần chuẩn bị:

Bột đậu đỏ

Cám gạo

Nước ấm

Làm sạch tế bào chết cho da với mặt nạ đậu đỏ và cám gạo

Bạn hãy trộn bột cám gạo với bột đậu đỏ cùng một chút nước ấm, trộn thật đều tay sao cho hỗn hợp sau khi trộn không quá lỏng cũng không quá đặc. Tiếp theo thoa đều hỗn hợp lên làn da, massage theo chuyển động tròn từ 3-5 phút. Sau đó đợi khoảng 10 phút cho mặt nạ khô rồi rửa sạch bằng nước ấm. Tiếp theo thoa thêm kem dưỡng ẩm và chăm sóc da như thường ngày.

Hiện nay, công dụng làm đẹp của mặt nạ đậu đỏ và bột cám gạo đã được chứng minh. Chúng giống như chiếc đũa phép màu giúp phái đẹp níu giữ thanh xuân, màng đến sự tươi trẻ, sức sống cho làn da.

Giúp da dầu và mụn sáng, khỏe với mặt nạ đậu đỏ và lòng trắng trứng

Da dầu và mụn là một trong những làn da khá “đỏng đảnh” và rất kén loại mặt nạ. Tuy nhiên, nó lại rất thích hợp với mặt nạ đậu đỏ và lòng trắng trứng. Bởi thành phần dinh dưỡng chính của lòng trắng trứng là protein, có tác dụng làm săn chắc da và hấp thụ dầu thừa từ da. Cộng thêm với những dưỡng chất thiên nhiên có lợi từ bột đậu đỏ sẽ giúp cho làn da trắng mịn, trị mụn trứng cá và thu nhỏ lỗ chân lông, kiềm dầu rất tốt cho da mặt. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng loại mặt nạ này cho da dầu và mụn nhé!

Da mịn màng, đàn hồi tốt với mặt nạ đậu đỏ và lòng trắng trứng

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Bột đậu đỏ

1 quả trứng gà

Đầu tiên bạn hãy tách đôi quả trứng gà, chỉ lấy lòng trắng trứng. Sau đó trộn bột đậu đỏ với lòng trắng trứng tạo ra một hỗn hợp đồng nhất dưới dạng kem sệt. Sau khi dùng sữa rửa mặt vệ sinh da sạch sẽ thì hãy thoa đều hỗn hợp này lên mặt. Nằm thư giãn khoảng 20 phút cho đến khi lớp mặt nạ khô lại. Thực hiện 2-3 lần/tuần, bạn sẽ cảm nhận được làn da sạch hơn, bớt mụn, vết thâm và trở nên hồng hào, tươi trẻ hơn rất nhiều.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng mặt nạ đậu đỏ và sữa tươi không đường hoặc mặt nạ đậu đỏ và dầu oliu… Chúng đều là những mỹ phẩm tự nhiên, có khả hoạt động như một màng chắn bảo vệ, ngăn chặn các gốc tự do tạo nên các đốm đen, làm mềm da, tẩy sạch các chất cặn bã dư thừa, giúp da trắng hồng rạng rỡ.

Lưu ý khác khi dùng mặt nạ bột đậu đỏ

– bạn nên lựa chọn mua bột đậu đỏ có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất ở nơi đáng tin cậy. Hoặc nếu để an toàn hơn bạn có thể tham khảo cách tự làm bột đậu đỏ tại nhà.

- trước khi đắp mặt nạ đậu đỏ hoặc bất cứ loại mặt nạ nào cũng nên kiểm tra dị ứng trên cổ tay, điều này giúp hạn chế tình trạng dị ứng mặt nạ trên mặt.

- Khi sử dụng mặt nạ đậu đỏ bạn nên dùng kem chống nắng trước khi ra ngoài 30 phút, vì làn da sau khi đắp mặt nạ sẽ nhạy cảm dễ bắt nắng hơn, vì vậy cần phải che chắn và bôi kem chống nắng cẩn thận.

Kiên trì đắp mặt nạ đậu đỏ bạn sẽ có làn da đẹp

Hy vọng qua những thông tin trên đây đã giúp các bạn biết được nhiều hơn về công dụng và lợi ích của mặt nạ đầu đỏ. Bắt đầu từ ngày hôm nay bạn hãy sử dụng đều đặn một cách khoa học để sớm có được làn da trắng hồng và khỏe mạnh, mịn màng, bồng bềnh như da em bé nhé!