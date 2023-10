Mặt nạ đậu đỏ - Công thức dưỡng da trắng hồng tự nhiên tự tin dạo phố 

Lợi ích khi đắp mặt nạ đậu đỏ

Có phải bạn vẫn thường nghe mọi người nói mặt nạ đậu đỏ tốt lắm. Tuy nhiên vì sao nó tốt và mang lại lợi ích gì thì bạn lại không biết phải không? Thực ra thì mặt nạ đậu đỏ tốt là do nó chứa những thành phần hữu ích là các vitamin B, vitamin C và E.

Trong đó vitamin B có khả năng tăng miễn dịch cho cơ thể, tăng thể lực từng tế bào, giúp làn da mềm mịn hơn. Bên cạnh đó loại vitamin này còn tham gia vào quá trình oxy hóa loại bỏ độc tố ra khỏi da, chống lại tác hại của gốc tự do, ngăn ngừa nám, tàn nhang, giúp da căng mịn. Còn Vitamin E và C là là 2 nguyên tố chính giúp làn da của bạn khỏe hơn, tránh sạm da và các tác nhân gây hại của ánh mặt trời. Đồng thời thúc đẩy quá trình hình thành sợi collagen, giảm nếp nhăn trên da và làm đầy sẹo lõm do mụn.