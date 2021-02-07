Khám phá các loại mặt nạ cà chua trị nám dưỡng trắng da an toàn

Cà chua là siêu thực phẩm giàu vitamin A, C, K, vitamin B6, kali, folate, thiamin, magie, niacin, đồng và phốt pho. Đây là những dưỡng chất tốt để duy trì sức khỏe và làn da đẹp.

Có rất nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra được cà chua tốt cho sức khỏe và sắc đẹp của phụ nữ. Bởi nguyên liệu này hỗ trợ làm đẹp từ trong da ngoài, tạo ra lớp liên kết mạnh mẽ bảo vệ cơ thể trước tác hại của môi trường và thời gian. Cụ thể, ăn cà chua giúp tạo ra 1 lớp màng bảo vệ tia UV tự nhiên từ bên trong. Còn đắp mặt nạ cà chua chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa và ngăn chặn ung thư da. Trong ngoài phối hợp giúp da được bảo vệ an toàn. Có lẽ chính vì điều này mà đắp mặt nạ cà chua được các chị em yêu thích và sử dụng.

Hơn nữa cà chua chứa rất ít cholesterol, chất béo bão hòa, natri và calo. Do đó, bạn có thể ăn cà chua sống kẹp với bánh mì, làm salad, nước sốt, sinh tố, thậm chí nấu súp. Những món ăn này rất tốt hỗ trợ chống lại bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Đồng thời cũng giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư khác như dạ dày, phổi, cổ tử cung, vòm họng, trực tràng, đại tràng, thực quản và ung thư…

Đặc biệt với hàm lượng vitamin A, C cao có trong cà chua sẽ giúp bạn có một đôi mắt sáng ngời. Do đó, những người thường xuyên ăn cà chua thường có thị lực rất tốt, đẩy lùi được bệnh quáng gà. Bởi vitamin A có thể ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, giảm nguy cơ đục thủy tinh thể.

Uống sinh tố cà chua tốt cho sức khỏe và sắc đẹp

Trong cà chua còn có các chất chống oxy hóa như lycopene, lutein và zeaxanthin. Đặc biệt là lycopene giúp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời và làm cho làn da ít nhạy cảm với tia cực tím, hạn chế hình thành nếp nhăn. Bên cạnh đó, trong loại siêu thực phẩm này còn chứa các chất chống viêm như carotenoid và bioflavonoid, làm giảm cơn đau mãn tính.

Đặc biệt, việc ăn cà chua thường xuyên còn rất tốt cho người già. Cà chua chứa vitamin K và canxi giữ cho xương khỏe mạnh và chống loãng xương. Góp phần tránh được gãy rạn, biến dạng xương dẫn đến khuyết tật.

Ngoài ra, cà chua còn là nguyên liệu dưỡng tóc hiệu quả. Hàm lượng vitamin và chất sắt sẽ giúp mái tóc bị hư hỏng thêm bóng mượt. Đồng thời tính axit trong cà chua còn cân bằng độ pH giúp loại sạch gàu và ngứa da đầu nhanh chóng.

Ngoài những lợi ích này thì ăn cà chua còn có tác dụng tuyệt vời trong việc giảm cân. Cà chua chứa rất nhiều chất xơ và nước giúp bạn no lâu, không cảm thấy đói. Chính vì vậy mà bạn nên thêm cà chua vào chế độ ăn hàng ngày để gặt hái tất cả các lợi ích sức khỏe mà nó mang lại.

Top những mặt nạ từ cà chua

Đắp mặt nạ từ cà chua có tác dụng rất tốt trong việc dưỡng da, trị mụn mà còn làm sáng và đều màu da lên trông thấy. Đây là một nguyên liệu tuyệt vời dùng để chống lão hoá duy trì tuổi thanh xuân cho da cũng như cơ thể. Khi bạn sử dụng thường xuyên sẽ bất ngờ trước hiệu quả của nó.

Do đó, để sớm sử dụng làn da đẹp thì bạn hãy sử dụng một số loại mặt nạ cà chua sau đây:

Mặt nạ cà chua dưỡng da mịn

Cách đơn giản nhất là bạn hãy cắt 2 lát cà chua và thoa lên má theo đường tròn xoắn ốc trong vòng 15 phút. Sau đó rửa lại với nước lạnh. Khi massage nhẹ nhàng theo hình xoắn ốc các dưỡng chất từ cà chua sẽ thẩm thấu giúp da căng mịn.

Đắp mặt nạ từ cà chua giúp dưỡng da trắng mịn

Bên cạnh cách này, bạn cũng có thể đắp mặt nạ cà chua bơ. Loại mặt nạ này cung cấp các thành phần dưỡng ẩm tự nhiên cho da. Đồng thời lại bổ sung một hàm lượng chất kháng viêm giúp da sáng mịn, trị nám, đánh bay các vết mụn. Hơn hết thì mặt nạ cà chua bơ hoàn toàn lành tình và an toàn cho mọi loại da.

Tẩy chất bã nhờn với mặt nạ cà chua

Nếu bạn thuộc da nhờn, thường xuyên bị mụn do chất nhờn tích tụ trên da thì hãy lấy nước cà chua ép. Sau đó trộn cùng với nước cốt chanh. Hỗn hợp này có tính tẩy cao, vừa làm sạch da mặt lại vừa có tác dụng se khít lỗ chân lông.

Vì thế bạn hãy kiên trì thực hiện 2 lần/tuần. Trong quá trình bôi hỗn hợp cà chua lên mặt thì bạn hãy dùng tay vỗ nhẹ lên mặt để da ngấm các vitamin từ chanh và cà chua, sau 10 phút rửa lại với nước ấm.

Mặt nạ cà chua và chanh tẩy tế bào chết hiệu quả cho da

Bên cạnh đó, hỗn hợp này còn giúp cân bằng da dầu hiệu quả. Nhanh chóng cân bằng lượng dầu tiết ra ở vùng da trên mặt, giúp da giảm bớt dầu và càng tăng thêm tính đàn hồi cho da. Làn da trẻ trung và giàu sức sống hơn hẳn.

Làm giảm dấu hiệu lão hóa với mặt nạ cà chua

Theo thời gian các nếp nhăn sẽ hình thành trên da. Bạn có thể xóa đi hoặc hạn chế bằng cách đắp mặt nạ cà chua. Đầu tiên, bạn hãy dùng cà chua tươi, ép lấy nước uống hàng ngày để chăm sóc da từ bên trong. Còn phần xác thì hãy trộn đều với 100ml sữa tươi không đường. Sau khi rửa mặt sạch sẽ thì hãy đắp hỗn hợp này lên mặt, nằm thư giãn trong khoảng 10-15 phút. Với cách làm này da mặt của chị em sẽ sáng, mềm mịn, giảm thiểu được các nếp nhăn hình thành trên mặt. Nhờ vào thành phần giàu vitamin A và C, cà chua giúp nuôi dưỡng da trắng hồng tự nhiên. Đồng thời kích thích tăng sinh collagen, giúp các sợi liên kết đàn hồi, khỏe mạnh, mang đến làn da đẹp rạng ngời không tì vết.

Phục hồi làn da cháy nắng

Những ngày nắng gắt của mùa hè, khó tránh khỏi có những ngày bạn phải ra ngoài đường vì công việc. Dù có che chắn cẩn thận cỡ nào thì làn da ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, cháy nắng, bị rát. Nếu bạn đang phân vân chưa biết dùng loại kem nào cho phù hợp thì hãy dùng ngay cà chua nhé!

Mặt nạ cà chua làm dịu da, bớt rát khi bị cháy nắng

Bạn hãy cắt đôi quả cà chua và chà xát trên tất cả các khu vực bị cháy nắng. Sau đó hãy cho thêm 2 cốc nước ép cà chua vào bồn tắm nước lạnh và ngâm mình trong đó.

Để nâng cao hiệu quả hơn nữa thì sau khi tắm xong bạn hãy dùng cà chua kết hợp với sữa tươi thoa lên các khu vực bị cháy nắng một lần nữa.

Hiện nay, có rất nhiều loại kem dưỡng da, kem chống nắng có thành phần chính cà chua. Chúng có thể dùng để chống lão hoá duy trì tuổi thanh xuân cho da cũng như cơ thể. Tuy nhiên, việc sử dụng trực tiếp từ nguyên liệu thiên nhiên thì vẫn tốt hơn. Mặc dù cho kết quả cải thiện từ từ nhưng vô cùng an toàn với mọi loại da. Vì thế, bạn nên thường xuyên sử dụng các loại mặt nạ cà chua để dưỡng da, chữa lành các tổn thương cho da.

Cà chua là thực phẩm tốt để dưỡng da và tốt cho sức khỏe

Đồng thời trong thực đơn hàng ngày cũng hãy bổ sung thêm cà chua. Bởi việc ăn nhiều cà chua giúp tái tạo hồng cầu, duy trì sự đàn hồi của da và thành mạch máu, giúp cho làn da trắng mịn. Bạn có thể ăn cà chua bằng nhiều cách như là xay sinh tố, nước ép cà chua hoặc làm salad cà chua để cung cấp tối đa sắc tố lycopen và beta coraten. Đây là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp tái tạo làn da, mang lại làn da trắng hồng tự nhiên.

Để sớm sở hữu được làn da đẹp như mong ước, bạn còn chần chừ gì nữa mà không thử ngay cách làm đẹp với mặt nạ cà chua. Làn da sẽ đẹp tự nhiên vừa mịn màng lại hồng hào, khỏe mạnh mà chẳng cần dùng đến mỹ phẩm trang điểm.