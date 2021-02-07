Khám phá các loại mặt nạ cà chua trị nám dưỡng trắng da an toàn

Đời sống 07/02/2021 20:15

Sử dụng mặt nạ cà chua là bí quyết dưỡng da tuyệt vời của các chị em. Không chỉ nhanh chóng làm giảm mụn, thâm, nám mà loại mặt nạ này còn cung cấp nhiều dưỡng chất hồi sinh tế bào da suy yếu từ bên trong.

Có rất nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra được cà chua tốt cho sức khỏe và sắc đẹp của phụ nữ. Bởi nguyên liệu này hỗ trợ làm đẹp từ trong da ngoài, tạo ra lớp liên kết mạnh mẽ bảo vệ cơ thể trước tác hại của môi trường và thời gian. Cụ thể, ăn cà chua giúp tạo ra 1 lớp màng bảo vệ tia UV tự nhiên từ bên trong. Còn đắp mặt nạ cà chua chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa và ngăn chặn ung thư da. Trong ngoài phối hợp giúp da được bảo vệ an toàn. Có lẽ chính vì điều này mà đắp mặt nạ cà chua được các chị em yêu thích và sử dụng. 

mat na ca chua
Cà chua là nguyên liệu dưỡng da tuyệt vời 

Lợi ích của cà chua khi sử dụng hằng ngày

Cà chua là siêu thực phẩm giàu vitamin A, C, K, vitamin B6, kali, folate, thiamin, magie, niacin, đồng và phốt pho. Đây là những dưỡng chất tốt để duy trì sức khỏe và làn da đẹp. 

Đặc biệt với hàm lượng vitamin A, C cao có trong cà chua sẽ giúp bạn có một đôi mắt sáng ngời. Do đó, những người thường xuyên ăn cà chua thường có thị lực rất tốt, đẩy lùi được bệnh quáng gà. Bởi vitamin A có thể ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. 

Hơn nữa cà chua chứa rất ít cholesterol, chất béo bão hòa, natri và calo. Do đó, bạn có thể ăn cà chua sống kẹp với bánh mì, làm salad, nước sốt, sinh tố, thậm chí nấu súp. Những món ăn này rất tốt hỗ trợ chống lại bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Đồng thời cũng giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư khác như dạ dày, phổi, cổ tử cung, vòm họng, trực tràng, đại tràng, thực quản và ung thư…

mat na ca chua 1
Uống sinh tố cà chua tốt cho sức khỏe và sắc đẹp

Trong cà chua còn có các chất chống oxy hóa như lycopene, lutein và zeaxanthin. Đặc biệt là lycopene giúp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời và làm cho làn da ít nhạy cảm với tia cực tím, hạn chế hình thành nếp nhăn. Bên cạnh đó, trong loại siêu thực phẩm này còn chứa các chất chống viêm như carotenoid và bioflavonoid, làm giảm cơn đau mãn tính.

Đặc biệt, việc ăn cà chua thường xuyên còn rất tốt cho người già. Cà chua chứa vitamin K và canxi giữ cho xương khỏe mạnh và chống loãng xương. Góp phần tránh được gãy rạn, biến dạng xương dẫn đến khuyết tật. 

Ngoài ra, cà chua còn là nguyên liệu dưỡng tóc hiệu quả. Hàm lượng vitamin và chất sắt sẽ giúp mái tóc bị hư hỏng thêm bóng mượt. Đồng thời tính axit trong cà chua còn cân bằng độ pH giúp loại sạch gàu và ngứa da đầu nhanh chóng.

Ngoài những lợi ích này thì ăn cà chua còn có tác dụng tuyệt vời trong việc giảm cân. Cà chua chứa rất nhiều chất xơ và nước giúp bạn no lâu, không cảm thấy đói. Chính vì vậy mà bạn nên thêm cà chua vào chế độ ăn hàng ngày để gặt hái tất cả các lợi ích sức khỏe mà nó mang lại.

Top những mặt nạ từ cà chua

Đắp mặt nạ từ cà chua có tác dụng rất tốt trong việc dưỡng da, trị mụn mà còn làm sáng và đều màu da lên trông thấy. Đây là một nguyên liệu tuyệt vời dùng để chống lão hoá duy trì tuổi thanh xuân cho da cũng như cơ thể. Khi bạn sử dụng thường xuyên sẽ bất ngờ trước hiệu quả của nó.

Do đó, để sớm sử dụng làn da đẹp thì bạn hãy sử dụng một số loại mặt nạ cà chua sau đây:

Mặt nạ cà chua dưỡng da mịn

Cách đơn giản nhất là bạn hãy cắt 2 lát cà chua và thoa lên má theo đường tròn xoắn ốc trong vòng 15 phút. Sau đó rửa lại với nước lạnh. Khi massage nhẹ nhàng theo hình xoắn ốc các dưỡng chất từ cà chua sẽ thẩm thấu giúp da căng mịn. 

mat na ca chua 2
Đắp mặt nạ từ cà chua giúp dưỡng da trắng mịn 

Bên cạnh cách này, bạn cũng có thể đắp mặt nạ cà chua bơ. Loại mặt nạ này cung cấp các thành phần dưỡng ẩm tự nhiên cho da. Đồng thời lại bổ sung một hàm lượng chất kháng viêm giúp da sáng mịn, trị nám, đánh bay các vết mụn. Hơn hết thì mặt nạ cà chua bơ hoàn toàn lành tình và an toàn cho mọi loại da.

Tẩy chất bã nhờn với mặt nạ cà chua

Nếu bạn thuộc da nhờn, thường xuyên bị mụn do chất nhờn tích tụ trên da thì hãy lấy nước cà chua ép. Sau đó trộn cùng với nước cốt chanh. Hỗn hợp này có tính tẩy cao, vừa làm sạch da mặt lại vừa có tác dụng se khít lỗ chân lông. 

Vì thế bạn hãy kiên trì thực hiện 2 lần/tuần. Trong quá trình bôi hỗn hợp cà chua lên mặt thì bạn hãy dùng tay vỗ nhẹ lên mặt để da ngấm các vitamin từ chanh và cà chua, sau 10 phút rửa lại với nước ấm. 

mat na ca chua 3
Mặt nạ cà chua và chanh tẩy tế bào chết hiệu quả cho da

Bên cạnh đó, hỗn hợp này còn giúp cân bằng da dầu hiệu quả. Nhanh chóng cân bằng lượng dầu tiết ra ở vùng da trên mặt, giúp da giảm bớt dầu và càng tăng thêm tính đàn hồi cho da. Làn da trẻ trung và giàu sức sống hơn hẳn. 

Làm giảm dấu hiệu lão hóa với mặt nạ cà chua

Theo thời gian các nếp nhăn sẽ hình thành trên da. Bạn có thể xóa đi hoặc hạn chế bằng cách đắp mặt nạ cà chua. Đầu tiên, bạn hãy dùng cà chua tươi, ép lấy nước uống hàng ngày để chăm sóc da từ bên trong. Còn phần xác thì hãy trộn đều với 100ml sữa tươi không đường. Sau khi rửa mặt sạch sẽ thì hãy đắp hỗn hợp này lên mặt, nằm thư giãn trong khoảng 10-15 phút. Với cách làm này da mặt của chị em sẽ sáng, mềm mịn, giảm thiểu được các nếp nhăn hình thành trên mặt. Nhờ vào thành phần giàu vitamin A và C, cà chua giúp nuôi dưỡng da trắng hồng tự nhiên. Đồng thời kích thích tăng sinh collagen, giúp các sợi liên kết đàn hồi, khỏe mạnh, mang đến làn da đẹp rạng ngời không tì vết.

Phục hồi làn da cháy nắng 

Những ngày nắng gắt của mùa hè, khó tránh khỏi có những ngày bạn phải ra ngoài đường vì công việc. Dù có che chắn cẩn thận cỡ nào thì làn da ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, cháy nắng, bị rát. Nếu bạn đang phân vân chưa biết dùng loại kem nào cho phù hợp thì hãy dùng ngay cà chua nhé! 

mat na ca chua 3
Mặt nạ cà chua làm dịu da, bớt rát khi bị cháy nắng 

Bạn hãy cắt đôi quả cà chua và chà xát trên tất cả các khu vực bị cháy nắng. Sau đó hãy cho thêm 2 cốc nước ép cà chua vào bồn tắm nước lạnh và ngâm mình trong đó. 

Để nâng cao hiệu quả hơn nữa thì sau khi tắm xong bạn hãy dùng cà chua kết hợp với sữa tươi thoa lên các khu vực bị cháy nắng một lần nữa. 

Hiện nay, có rất nhiều loại kem dưỡng da, kem chống nắng có thành phần chính cà chua. Chúng có thể dùng để chống lão hoá duy trì tuổi thanh xuân cho da cũng như cơ thể. Tuy nhiên, việc sử dụng trực tiếp từ nguyên liệu thiên nhiên thì vẫn tốt hơn. Mặc dù cho kết quả cải thiện từ từ nhưng vô cùng an toàn với mọi loại da. Vì thế, bạn nên thường xuyên sử dụng các loại mặt nạ cà chua để dưỡng da, chữa lành các tổn thương cho da. 

mat na ca chua 5
Cà chua là thực phẩm tốt để dưỡng da và tốt cho sức khỏe

Đồng thời trong thực đơn hàng ngày cũng hãy bổ sung thêm cà chua. Bởi việc ăn nhiều cà chua giúp tái tạo hồng cầu, duy trì sự đàn hồi của da và thành mạch máu, giúp cho làn da trắng mịn. Bạn có thể ăn cà chua bằng nhiều cách như là xay sinh tố, nước ép cà chua hoặc làm salad cà chua để cung cấp tối đa sắc tố lycopen và beta coraten. Đây là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp tái tạo làn da, mang lại làn da trắng hồng tự nhiên.

Để sớm sở hữu được làn da đẹp như mong ước, bạn còn chần chừ gì nữa mà không thử ngay cách làm đẹp với mặt nạ cà chua. Làn da sẽ đẹp tự nhiên vừa mịn màng lại hồng hào, khỏe mạnh mà chẳng cần dùng đến mỹ phẩm trang điểm.

5 mẹo làm lông mi dài nhanh tự nhiên tại nhà, chị em mau bỏ túi để làm đẹp đón Tết

5 mẹo làm lông mi dài nhanh tự nhiên tại nhà, chị em mau bỏ túi để làm đẹp đón Tết

Lông mi dài không chỉ khiến bạn cuốn hút hơn mà còn làm mắt trông to hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   mặt nạ từ cà chua cà chua cà chua làm đẹp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 3 giờ 59 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 59 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít