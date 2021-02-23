Món ăn này giúp bữa cơm ngon hơn và dành cho những ngày nắng.

Trứng cà chua là một trong những món ăn kết hợp được nhiều người yêu thích vì vừa đơn giản vừa có hương vị thơm ngon. Bạn có thể thực hiện nhiều món ăn với trứng và cà chua để làm đa dạng thực đơn. Dưới đây là gợi ý cách làm các món trứng cà chua phổ biến nhất mà bạn có thể tham khảo để thực hiện ngay hôm nay. Cùng theo dõi nhé!

- 1/2 thìa cà phê muối

- 1 chút tiêu

- Hành lá

- 2 quả trứng gà

- 2 quả cà chua nhỏ

- 1/4 chén dầu

Hướng dẫn cách làm các món trứng cà chua thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện

Cho trứng và gia vị vào bát rồi đánh tan hỗn hợp cho đến khi thấy bọt nổi li ti và hơi trắng. Cắt cà chua thành từng miếng nhỏ vừa ăn.

Đun nóng chảo dầu thật nóng rồi đổ hỗn hợp trứng vào. Chờ một lúc để trứng đông lại thành miếng nhỏ rồi tắt bếp. Bạn cho trứng ra đĩa riêng và để nguyên dầu trong chảo.

Tiếp tục cho cà chua vào chảo dầu xào cho đến khi chín rồi đổ trứng vào trở lại. Bạn có thể nêm lại gia vị cho vừa ăn và xào nhanh rồi tắt bếp. Cuối cùng cho hành lá vào rồi trút ra đĩa là có thể thưởng thức.

Trứng sốt cà chua ngon ngọt - Ảnh minh họa: Internet

2.Trứng rán cà chua thơm ngon

Nguyên liệu

Trứng: 3 quả

Cà chua chín: 2 quả vừa

Gia vị: dầu ăn, tiêu, đường, hạt nêm, mắm

Hành lá: 1 nhánh

Hành tím: 3 củ

Nguyên liệu làm món trứng rán cà chua - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện

Cà chua đem rửa sạch rồi thái hạt lựu. Hành lá thái nhỏ, hành tím lột vỏ thái nhỏ. Trứng đập vào tô

Tiếp theo, bạn cho cà chua, hành tím, hành lá, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 3 muỗng cà phê nước mắm và một ít tiêu vào tô trứng đã đập. Đánh hỗn hợp đều lên.

Bước 3: Cho hành vào chảo dầu phi thơm rồi đổ trứng vào chiên. Khi trứng chín 1 mặt thì lật mặt còn lại cho chín đều. Trứng rán rất nhanh chín nên bạn cần nhớ canh đừng để trứng cháy sẽ không ngon.

Cuối cùng cho ra đĩa và thưởng thức cùng cơm nóng là tuyệt vời.

Cho hành vào chảo dầu phi thơm rồi đổ trứng vào chiên - Ảnh minh họa: Internet

3.Trứng xào cà chua

Nguyên liệu cần có:

500g cà chua

1 cây hành lá

4 quả trứng

¾ thìa cà phê muối

1 thìa cà phê rượu trắng

1,5 thìa súp đường

60ml nước lọc

½ thìa cà phê tiêu

½ thìa súp dầu mè

Cách thực hiện

Cà chua rửa sạch rồi cắt múi cau. Hành lá rửa sạch rồi cắt khoanh, đánh tan trứng với tiêu, dầu mè, muối và rượu trắng.

Cho dầu vào chảo nóng, đổ trứng đã đánh tan vào chiên. Đảo đều trứng cho đến khi chín thì trút ra đĩa và để riêng một bên.

Bật bếp ở lửa lớn rồi cho 1 thìa súp dầu ăn vào chảo. Dầu nóng thì trút cà chua vào xào với 1,5 thìa cà phê đường, một ít muối và 60ml nước lọc. Khi cà chua đã chín mềm thì cho trứng vào đảo sơ, đậy nắp và nấu trong 2 phút rồi tắt bếp.

Dầu nóng thì trút cà chua vào xào với 1,5 thìa cà phê đường, một ít muối và 60ml nước lọc - Ảnh minh họa: Internet

Trứng xào cà chua là một trong những món ăn rất có lợi cho mắt và tim mạch. Cách chế biến món trứng xào cà chua rất đơn giản và phù hợp với đại đa số các gia đình. Vậy nên bạn hãy thường xuyên thực hiện món này trong bữa cơm gia đình nhé.

4.Canh cà chua nấu trứng.

3 quả cà chua chín

2-3 quả trứng gà ta

1 mớ hành lá, rau mùi

2 củ hành khô

Gia vị: nước mắm, muối, hạt nêm, bột ngọt, dầu ăn

Các bước nấu

Sơ chế

Hành lá, rau mùi rửa sạch bằng nước muối pha loãng rồi cắt nhỏ

Cà chua bỏ cuống, rửa sạch, bổ múi cau.

Hành khô cắt lát mỏng.

Trứng gà đập vào chén, dùng đũa đánh bông lên.

Cà chua cắt múi cao, nên lựa chọn cà chua chín đỏ.

Nấu canh

Bắc nồi lên bếp cho thêm dầu ăn, phi thơm hành khô cho tiếp cà chua đảo cho mềm . Đây là bí quyết để canh cà chua trứng có màu đẹp.

Cho tiếp nước với một lượng vừa ăn vào đun sôi, nêm muối, hạt nêm, bột ngọt ( có thể cho thêm tí mắm và tí đường nếu thích )

Sau đó, trút nhẹ trứng từ trong chén vào nồi, dùng đũa khuấy theo vòng tròn thật nhẹ nhàng và đều tay. Đồng thời hạ nhỏ lửa, nấu sôi thêm khoảng 2-3 phút cho trứng chín hẳn thì tắt bếp.

Thêm hành ngò nếu thích.

Canh cà chua trứng. ảnh: internet

Lưu ý

Nên sử dụng trứng gà, bởi trứng vịt sẽ tanh

Cà chua phải xào cho chín kỹ, nếu không có thể gây hại dạ dày.

Không nên sử dụng cà chua xanh vì gây độc .

Có thể cho thêm thịt bằm vào xào chung cà chua để tăng hương vị. Với đậu hủ thì cho vào khi canh gần chính.

Trứng cà chua có độc không?

Có rất nhiều thực phẩm khi kết hợp với nhau sẽ có tương tác làm mất thành phần dinh dưỡng hoặc gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa khiến người dùng bị đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn. Nghiêm trọng hơn, một số thực phẩm khi dùng chung với nhau sẽ tạo ra độc tố và tích lũy dần trong cơ thể, lâu dần sẽ gây nên nhiều tình trạng bệnh.

Tuy nhiên, các thành phần trong cà chua và trứng lại không hề có tương tác xảy ra mà còn có công dụng hỗ trợ, bổ sung nhiều dưỡng chất. Trứng gà có chứa 11,6% chất béo, 12,5% protid, vitamin A, D1, D2, E, B và nhiều chất khoáng vi lượng khác. Lòng đỏ trứng có tác dụng chống lại bệnh tật và lòng trắng giúp chống lão hóa, tăng cường sức mạnh và tăng cường sức dẻo dai cho cơ bắp. Trong khi đó, cà chua vừa có chứa nhiều chất dinh dưỡng vừa có tác dụng chống lão hóa và phòng ngừa ung thư hiệu quả. Lượng vitamin A tự nhiên có trong cà chua rất cao, ngoài ra còn chứa các vitamin B1, B2, B6, PP, C…và các khoáng chất vi lượng như canxi, sắt, kali, phốt pho…

Trứng cà chua có độc không? - Ảnh minh họa: Internet

Hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu nào cho thấy các thành phần trong trứng và cà chua khi tương tác với nhau sẽ tạo ra chất độc hại với cơ thể. Ngược lại, đây còn món ăn rất ngon, chứa nhiều dinh dưỡng và dễ tiêu hóa. Lưu ý là bạn nên sử dụng cà chua chín để chế biến, vì cà chua xanh có chứa nhiều chất alkaloid solanin rất dễ gây ngộ độc.

Hy vọng với những thông tin chia sẻ về cách làm các món trứng cà chua sẽ giúp bạn có thêm nhiều món ăn để làm đa dạng thực đơn bữa cơm gia đình.