Hướng dẫn cách làm các món trứng cà chua thơm ngon

Vào bếp 23/02/2021 09:08

Dưới đây là tổng hợp các món trứng cà chua thơm ngon mà bạn có thể tham khảo để thực hiện món ăn chiêu đãi gia đình. Cùng theo dõi cách làm ngay sau đây!

Trứng cà chua là một trong những món ăn kết hợp được nhiều người yêu thích vì vừa đơn giản vừa có hương vị thơm ngon. Bạn có thể thực hiện nhiều món ăn với trứng và cà chua để làm đa dạng thực đơn. Dưới đây là gợi ý cách làm các món trứng cà chua phổ biến nhất mà bạn có thể tham khảo để thực hiện ngay hôm nay. Cùng theo dõi nhé!

1.Trứng sốt cà chua ngon ngọt.

Món ăn này giúp bữa cơm ngon hơn và dành cho những ngày nắng. 

Nguyên liệu chuẩn bị:

- 1/8 thìa cà phê đường

- 1/2 thìa cà phê muối

- 1 chút tiêu

-  Hành lá

-  2 quả trứng gà

-  2 quả cà chua nhỏ

-  1/4 chén dầu

trung ca chua 1
Hướng dẫn cách làm các món trứng cà chua thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện

  • Cho trứng và gia vị vào bát rồi đánh tan hỗn hợp cho đến khi thấy bọt nổi li ti và hơi trắng. Cắt cà chua thành từng miếng nhỏ vừa ăn.
  • Đun nóng chảo dầu thật nóng rồi đổ hỗn hợp trứng vào. Chờ một lúc để trứng đông lại thành miếng nhỏ rồi tắt bếp. Bạn cho trứng ra đĩa riêng và để nguyên dầu trong chảo.
  • Tiếp tục cho cà chua vào chảo dầu xào cho đến khi chín rồi đổ trứng vào trở lại. Bạn có thể nêm lại gia vị cho vừa ăn và xào nhanh rồi tắt bếp. Cuối cùng cho hành lá vào rồi trút ra đĩa là có thể thưởng thức.
trung ca chua 2
Trứng sốt cà chua ngon ngọt - Ảnh minh họa: Internet

2.Trứng rán cà chua thơm ngon

Nguyên liệu 

  • Trứng: 3 quả
  • Cà chua chín: 2 quả vừa
  • Gia vị: dầu ăn, tiêu, đường, hạt nêm, mắm
  • Hành lá: 1 nhánh
  • Hành tím: 3 củ
trung ca chua 3
Nguyên liệu làm món trứng rán cà chua - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện

  • Cà chua đem rửa sạch rồi thái hạt lựu. Hành lá thái nhỏ, hành tím lột vỏ thái nhỏ. Trứng đập vào tô
  • Tiếp theo, bạn cho cà chua, hành tím, hành lá, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 3 muỗng cà phê nước mắm và một ít tiêu vào tô trứng đã đập. Đánh hỗn hợp đều lên.
  • Bước 3: Cho hành vào chảo dầu phi thơm rồi đổ trứng vào chiên. Khi trứng chín 1 mặt thì lật mặt còn lại cho chín đều. Trứng rán rất nhanh chín nên bạn cần nhớ canh đừng để trứng cháy sẽ không ngon.
  • Cuối cùng cho ra đĩa và thưởng thức cùng cơm nóng là tuyệt vời.
trung ca chua 4
Cho hành vào chảo dầu phi thơm rồi đổ trứng vào chiên - Ảnh minh họa: Internet

3.Trứng xào cà chua

Nguyên liệu cần có:

  • 500g cà chua
  • 1 cây hành lá
  • 4 quả trứng
  • ¾ thìa cà phê muối
  • 1 thìa cà phê rượu trắng
  • 1,5 thìa súp đường
  • 60ml nước lọc
  • ½ thìa cà phê tiêu
  • ½ thìa súp dầu mè

Cách thực hiện

  • Cà chua rửa sạch rồi cắt múi cau. Hành lá rửa sạch rồi cắt khoanh, đánh tan trứng với tiêu, dầu mè, muối và rượu trắng.
  • Cho dầu vào chảo nóng, đổ trứng đã đánh tan vào chiên. Đảo đều trứng cho đến khi chín thì trút ra đĩa và để riêng một bên.
  • Bật bếp ở lửa lớn rồi cho 1 thìa súp dầu ăn vào chảo. Dầu nóng thì trút cà chua vào xào với 1,5 thìa cà phê đường, một ít muối và 60ml nước lọc. Khi cà chua đã chín mềm thì cho trứng vào đảo sơ, đậy nắp và nấu trong 2 phút rồi tắt bếp.
trung ca chua 5
Dầu nóng thì trút cà chua vào xào với 1,5 thìa cà phê đường, một ít muối và 60ml nước lọc - Ảnh minh họa: Internet

Trứng xào cà chua là một trong những món ăn rất có lợi cho mắt và tim mạch. Cách chế biến món trứng xào cà chua rất đơn giản và phù hợp với đại đa số các gia đình. Vậy nên bạn hãy thường xuyên thực hiện món này trong bữa cơm gia đình nhé.

4.Canh cà chua nấu trứng.

  • 3 quả cà chua chín
  • 2-3 quả trứng gà ta
  • 1 mớ hành lá, rau mùi
  • 2 củ hành khô
  • Gia vị: nước mắm, muối, hạt nêm, bột ngọt, dầu ăn

Các bước nấu

Sơ chế

Hành lá, rau mùi rửa sạch bằng nước muối pha loãng rồi cắt nhỏ

Cà chua bỏ cuống, rửa sạch, bổ múi cau.

Hành khô cắt lát mỏng.

Trứng gà đập vào chén, dùng đũa đánh bông lên.

Hướng dẫn cách làm các món trứng cà chua thơm ngon - Ảnh 6
Cà chua cắt múi cao, nên lựa chọn cà chua chín đỏ. 

 

Nấu canh

Bắc nồi lên bếp cho thêm dầu ăn, phi thơm hành khô cho tiếp cà chua đảo cho mềm . Đây là bí quyết để canh cà chua trứng có màu đẹp.

Cho tiếp nước với một lượng vừa ăn vào đun sôi, nêm muối, hạt nêm, bột ngọt ( có thể cho thêm tí mắm và tí đường nếu thích )

Sau đó, trút nhẹ trứng từ trong chén vào nồi, dùng đũa khuấy theo vòng tròn thật nhẹ nhàng và đều tay. Đồng thời hạ nhỏ lửa, nấu sôi thêm khoảng 2-3 phút cho trứng chín hẳn thì tắt bếp.

Thêm hành ngò nếu thích.

Canh cà chua trứng
 Canh cà chua trứng. ảnh: internet

 

Lưu ý

  • Nên sử dụng trứng gà, bởi trứng vịt sẽ tanh
  • Cà chua phải xào cho chín kỹ, nếu không có thể gây hại dạ dày.
  • Không nên sử dụng cà chua xanh vì gây độc .
  • Có thể cho thêm thịt bằm vào xào chung cà chua để tăng hương vị. Với đậu hủ thì cho vào khi canh gần chính.

Trứng cà chua có độc không?

Có rất nhiều thực phẩm khi kết hợp với nhau sẽ có tương tác làm mất thành phần dinh dưỡng hoặc gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa khiến người dùng bị đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn. Nghiêm trọng hơn, một số thực phẩm khi dùng chung với nhau sẽ tạo ra độc tố và tích lũy dần trong cơ thể, lâu dần sẽ gây nên nhiều tình trạng bệnh.

Tuy nhiên, các thành phần trong cà chua và trứng lại không hề có tương tác xảy ra mà còn có công dụng hỗ trợ, bổ sung nhiều dưỡng chất. Trứng gà có chứa 11,6% chất béo, 12,5% protid, vitamin A, D1, D2, E, B và nhiều chất khoáng vi lượng khác. Lòng đỏ trứng có tác dụng chống lại bệnh tật và lòng trắng giúp chống lão hóa, tăng cường sức mạnh và tăng cường sức dẻo dai cho cơ bắp. Trong khi đó, cà chua vừa có chứa nhiều chất dinh dưỡng vừa có tác dụng chống lão hóa và phòng ngừa ung thư hiệu quả. Lượng vitamin A tự nhiên có trong cà chua rất cao, ngoài ra còn chứa các vitamin B1, B2, B6, PP, C…và các khoáng chất vi lượng như canxi, sắt, kali, phốt pho…

trung ca chua 6
Trứng cà chua có độc không? - Ảnh minh họa: Internet

Hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu nào cho thấy các thành phần trong trứng và cà chua khi tương tác với nhau sẽ tạo ra chất độc hại với cơ thể. Ngược lại, đây còn món ăn rất ngon, chứa nhiều dinh dưỡng và dễ tiêu hóa. Lưu ý là bạn nên sử dụng cà chua chín để chế biến, vì cà chua xanh có chứa nhiều chất alkaloid solanin rất dễ gây ngộ độc.

Hy vọng với những thông tin chia sẻ về cách làm các món trứng cà chua sẽ giúp bạn có thêm nhiều món ăn để làm đa dạng thực đơn bữa cơm gia đình.

Mặt nạ lòng trắng trứng – Bí quyết gìn giữ nuôi dưỡng tuổi xuân cho làn da

Mặt nạ lòng trắng trứng – Bí quyết gìn giữ nuôi dưỡng tuổi xuân cho làn da

Kiên trì đắp mặt nạ lòng trắng trứng gà từ 2-3 lần/tuần bạn sẽ kinh ngạc với hiệu quả đạt được. Làn da không những mịn màng, đàn hồi tốt, đều màu mà còn hồng hào tự nhiên, không lộ rõ mạch máu. Da khỏe đẹp mà không cần nhờ đến mỹ phẩm hay kem phấn trợ giúp.

Xem thêm
Từ khóa:   trứng rán cà chua cà chua trứng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 57 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ