Cách làm đậu hũ trứng thơm ngon cho cả nhà thưởng thức

Từ xưa tới nay, đậu hũ luôn là món ăn quen thuộc hàng ngày của người dân Việt Nam nói riêng và các quốc gia Châu Á nói chung, một món ăn rất bình dân được tìm thấy dễ dàng tại các chợ nhưng lại có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon hấp dẫn.

Chỉ với những nguyên liệu dễ tìm cùng cách làm đậu hủ trứng vô cùng đơn giản, bạn sẽ có ngay một món ăn ngon rất tốt cho sức khỏe để làm phong phú hơn thực đơn của gia đình.

Nếu đã chán với việc ăn đậu hũ bình thường như kho hoặc nấu canh thì hôm nay hãy tham khảo cách làm đậu hũ trứng dưới đây.

- Sữa đậu nành: bạn có thể tìm mua ở bất cứ cửa hàng tạp hóa nào. Nếu chế biến cho khoảng 3 - 4 người ăn thì có thể mua 1 hộp 1.5 lít hoặc có thể làm nhiều một chút để dành trong tủ lạnh để làm nhiều món đậu hũ trứng khác nhau.

Sữa đậu nành

- Trứng: Hãy chuẩn bị khoảng 6 quả trứng gà và dùng trứng gà ta để mang đến hương vị thơm ngon và béo ngậy cho món ăn. Tránh việc dùng trứng gà công nghiệp vì trứng gà công nghiệp không có hương thơm cũng như có vị tanh đặc trưng sẽ làm cho món ăn không đạt được đúng hương vị mong muốn. Để mua được trứng gà ta an toàn cho sức khỏe bạn nên tìm đến các đại lý lớn chuyên bán trứng gà uy tín.

- Bột ngô: chuẩn bị khoảng 10-20g để cho thêm vào món ăn khi chế biến giúp tăng thêm mùi thơm cho món đậu hũ trứng. Bột ngô cũng rất dễ tìm thấy ở bất cứ hàng tạp hóa nào.

Trứng và bột ngô

- Gia vị: bạn hãy chuẩn bị một chút gia vị để tiến hành làm món đậu hũ trứng, nếu muốn có một món ăn vừa thơm ngon lại đẹp mắt thì bạn nên chuẩn bị một cái khuôn để giúp các miếng đậu hũ trứng thành phẩm thật vuông vắn và đẹp mắt.

2. Cách làm đậu hũ trứng đơn giản nhất

- Bước 1: Dùng 6 quả trứng gà ta và đập vào bát lớn, sau đó đánh trứng đều lên. Nên sử dụng dụng cụ đánh trứng để trứng thành phẩm được đều hơn và nên đánh nhẹ tay để trứng không nổi bọt vì bọt khí sẽ làm món ăn bị rỗ mặt.

Đập 6 quả trứng vào bát tô và đánh trứng đều lên

- Bước 2: Cho từ từ sữa đậu nành vào tô trứng, tay còn lại vẫn đánh đều trứng để cho hỗn hợp hòa quyện vào với nhau, trong lúc đó rắc thêm chút bột ngô vào và đánh thật đều lên.

Cho từ từ sữa đậu nành vào tô trứng

- Bước 3: Sử dụng khuôn và lót một miếng nilon xuống dưới đáy để thuận tiện cho việc lấy đậu hũ ra hoặc bạn có thể dùng dầu ăn bôi một lớp mỏng vào khuôn và đổ hỗn hợp vừa khuấy vào.

Nếu được hãy dùng khuôn hình chữ nhật để khi hoàn thành món ăn, dùng dao cắt thành miếng nhỏ hơn hoặc dùng loại khuôn đã được chia thành các ô vuông nhỏ giống như khuôn làm đá trong tủ lạnh.

Mang đi hấp khoảng tầm 30 phút cho đậu hũ trứng chín đều

Nếu muốn tạo nhiều hình thù khác nhau nhằm phục vụ cho việc trưng bày món ăn thì bạn có thể dùng các khuôn với nhiều hình thù khác nhau nhưng nên dùng các khuôn có kích thước vừa phải cùng độ dày không quá lớn vì món đậu hũ trứng sau khi hoàn thành sẽ rất mềm, nếu dùng khuôn có độ dày lớn thì khi lấy ra, đậu hũ trứng dễ nát làm món ăn mất đi hình thức đẹp.

- Bước 4: Trút tất cả hỗn hợp vào những chiếc khuôn đã chuẩn bị rồi đem đi hấp với lửa vừa trong khoảng 30 phút cho đến khi đậu hũ trứng chín đều. Trước khi đổ hỗn hợp vào khuôn mà thấy hỗn hợp có bọt khí thì nên dùng muỗng lưới để vớt hết số bọt đó ra nếu không đến khi hấp xong thì thành phẩm sẽ có những lỗ rỗng trên bề mặt làm cho miếng đậu hũ trứng nhìn không được đẹp mắt.

Đem món đậu hũ trứng đã tách khỏi khuôn ra và cắt thành những miếng nhỏ vừa ăn

- Bước 5: Sau khi hấp xong nên mang khuôn ra để nguội. Tiếp theo có thể ăn luôn hoặc để trong tủ lạnh tầm 1 giờ để đậu hũ trứng cứng lại để tránh việc đậu hũ trứng bị vỡ nát.

- Bước 6: Đem món đậu hũ trứng đã tách khỏi khuôn ra và cắt thành những miếng nhỏ vừa ăn, các bạn có thể thưởng thức ngay khi còn nóng trực tiếp với cơm hoặc chế biến nhiều món ăn khác nhau. Nếu như được hỏi đậu hũ trứng nấu gì ngon thì câu trả lời sẽ là: đậu hũ trứng chiên giòn, đậu hũ trứng chiên xù, đậu hũ trứng chà bông,... đều rất ngon và bắt cơm.

Cách chiên đậu hũ trứng cũng không có nhiều sự khác biệt so với đậu hũ thông thường nhưng đậu hũ trứng rán lên sẽ có mùi vị thơm ngon béo ngậy cùng màu vàng đẹp mắt hơn. Một dĩa đậu hũ trứng thưởng thức cùng một chút tương ớt hay xì dầu sẽ giúp bữa ăn của bạn sẽ không còn quá nhàm chán nữa mà sẽ trở nên thật lạ miệng và hấp dẫn.

Đậu hũ trứng chiên xù

3. Đậu hũ trứng có tác dụng gì?

+ Giúp cho cơ thể khỏe mạnh

Ăn đậu hũ hay uống sữa đậu mỗi ngày sẽ giúp bạn giảm căng thẳng, mệt mỏi, đồng thời cung cấp nguồn năng lượng tuyệt vời. Trong đậu hũ trứng giàu chất sắt, đồng và mangan. Đây là những chất giúp cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng, chuyển hóa năng lượng để cơ thể luôn khỏe mạnh.

+ Tốt cho đôi mắt

Protein và axit béo Omega 3 có trong trứng gà rất tốt cho đôi mắt, giúp hạn chế lão hóa điểm vàng. Bên cạnh đó, đây cũng là các chất giúp làm giảm nguy cơ trầm cảm và hạn chế viêm khớp dạng thấp.

+ Giảm nguy cơ đột quỵ

Lượng chất xơ dồi dào trong hạt đậu nành mang đến tác dụng giúp làm giảm nguy cơ đột quỵ, giúp kiểm soát lượng đường trong máu, đồng thời giảm các triệu chứng của bệnh viêm ruột và trĩ.

+ Hạn chế rụng tóc

Nhiều người vẫn gọi đậu hũ là “ thần dược” đối với sắc đẹp của chị em phụ nữ. Nhờ lượng canxi và protein phong phú mà mái tóc của bạn sẽ trở nên chắc khỏe, ngăn ngừa rụng tóc, giúp tóc bóng mượt hơn.

Đậu hũ trứng hững chất giúp cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng, chuyển hóa năng lượng để cơ thể luôn khỏe mạnh.

+ Phòng chống ung thư

Sử dụng đậu hũ thường xuyên trong bữa ăn sẽ giúp bạn phòng chống bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt hiệu quả bởi chất Genistein trong đậu hũ hỗ trợ tốt cho hoạt động của hệ thống chống oxy hóa, từ đó ngăn chặn hiệu quả sự phát triển của các tế bào ung thư.

+ Hạn chế tiểu đường

Nguyên nhân chính gây ra bệnh tiểu đường là do cơ thể dung nạp một lượng đường vượt quá mức cho phép. Việc ăn đậu hũ thường xuyên mang đến tác dụng giúp cân bằng lượng đường trong máu. Bạn nên kết hợp với chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý và khoa học để phòng tránh nguy cơ mắc bệnh tiểu đường hiệu quả.

+ Làm đẹp da

Vitamin có trong đậu hũ trứng sẽ giúp cải thiện đáng kể chứng tăng sắc tố da. Ăn đậu hũ trứng kết hợp với việc uống đủ 2 lít nước mỗi ngày sẽ giúp bạn có được làn da săn chắc, mịn màng và hồng hào. Bên cạnh đó, đậu hũ còn có tính mát nên rất thích hợp cho phụ nữ dùng làm hỗn hợp mặt nạ chăm sóc da.

Hy vọng cách làm đậu hũ trứng được chúng tôi hướng dẫn trên đây sẽ giúp chị em có được thêm một công thức chế biến món ăn mới lạ, hấp dẫn cho cả gia đình thưởng thức.