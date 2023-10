Cách nấu đậu trắng mau mềm và ngon đến mức ngày nào cũng muốn ăn

Hiện nay, do công việc xã hội bận rộn nên những món chế biến mất nhiều thời gian như chè đậu trắng ít được các bà nội trợ lựa chọn. Do đó, mọi người trong gia đình hiếm khi mới được thưởng thức món này. Tuy nhiên, đậu trắng là một thực phẩm rất giàu chất dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe. Nếu vì việc nấu mất nhiều thời gian mà bỏ qua nó thì sẽ là một thiệt thòi lớn cho sức khỏe của chúng ta. Thay vào đó, bạn hãy thử ngay cách nấu đậu trắng mau mềm dưới đây nhé, hạt đậu sẽ chín mềm, thơm và bùi vị mà không mất quá nhiều thời gian đâu.

Do đó, bạn cũng hãy dành thời gian để chế biến món chè này cho gia đình thường thức. Hiện nay, dù bận rộn mấy bạn cũng sẽ có thể nấu được món chè đậu trắng thơm ngon, mềm béo nếu có mẹo nấu nướng tiết kiệm thời gian. Theo đó, trước khi luộc thì bạn hãy ngâm đậu trắng với nước được hòa tan cùng với muối Baking Soda. Đây được xem là gia vị của sự hoàn hảo bởi những công dụng hay và đặc biệt mà nó mang lại.

Chè đậu trắng món ăn không thể thiếu trong ngày cúng đầy tháng

Ngâm đậu trắng với muối Baking Soda

Sở dĩ Baking Soda có thể làm đậu nhanh mềm là do khi gặp nhiệt độ nóng hoặc tác dụng với chất có tính acid, loại nguyên liệu này sẽ giải phóng ra khí CO2. Chính loại khí này giúp cho cấu tạo của chất xơ trong đậu giãn nở, tạo độ xốp, nhanh mềm cho món ăn. Vì thế, Baking Soda có thể giảm thời gian chế biến, đậu mềm ngon hơn. Đồng thời cũng hạn chế được tình trạng bị đầy hơi khi ăn. Do đó, Baking Soda còn được sử dụng rất hiệu quả trong chế biến các món thịt hầm hay gân, cơ bắp động vật. Do khí CO2 khi được giải phóng đã ngấm vào và làm mềm các loại thực phẩm.

Hiện nay, Baking Soda được bán nhiều ở hiệu thuốc, nơi bán những dụng cụ làm bánh. Tuy nhiên, bạn chỉ nên mua Baking Soda tinh khiết, do đó tuyệt đối không nên mua chất này ở cửa hàng hóa chất để sử dụng trong nấu nướng vì không an toàn, lẫn chứa nhiều tạp chất và không rõ nguồn gốc.

Bên cạnh việc làm đậu trắng mau mềm thì khi ngâm Baking Soda còn có tác dụng khử độc, làm sạch hạt đậu, loại bỏ bụi bẩn, thuốc trừ sâu, chất bảo quản. Theo đó, bạn có thể ¼ đến 1 thìa cà phê baking soda vào nước tùy theo lượng đậu cần rửa sạch. Sau vài tiếng đồng hồ ngâm thì cuối cùng rửa lại bằng nước sạch.

Với bí quyết đơn giản này bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian nấu nướng. Bạn sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị tiệc đầy tháng cho bé một cách tươm tất hơn. Trong lễ đầy tháng mà ăn chè đậu trắng thì mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ. Bởi loại chè này tượng trưng cho khởi đầu đẹp đẽ, thuận lợi. Nhờ vậy mà cuộc sống, đường đời sau này của bé sẽ càng tốt đẹp, rộng lớn thênh thang hơn.

Ngâm đậu trắng với Baking Soda thì khi nấu sẽ nhanh mềm

Cách nấu chè đậu trắng mau mềm

Do đó, trước ngày diễn ra lễ đầy tháng cho bé, mẹ hãy chuẩn bị đầy đủ những nguyên liệu sau đây để nấu chè đậu trắng nhé!

300 gram nếp ngỗng

200 gram đậu trắng

1 bó lá dứa

Khoảng 300 gram dừa khô nạo sẵn

300 gam đường cát trắng

Một chút ít bột năng và muối

Dụng cụ cần có: nồi nhôm, rây thưa, muỗng khuấy...

Đầu tiên, mẹ cần sơ chế cho đậu hết chát và mềm tan. Để làm được như vậy bạn hãy làm theo hướng dẫn ở trên, ngâm đậu cùng Baking Soda khoảng vài tiếng, rồi rửa sạch vớt ra. Làm như vậy đậu khi nấu sẽ nhanh mềm, chè ăn sẽ tan ngày trong miệng.

Sau đó bạn tiếp tục cho đậu vào nồi cùng một lít nước rồi luộc. Cho thêm ½ thìa cà phê muối cho vào để đậu có vị bùi bùi ngon hơn. Thời gian luộc khoảng 40 phút và luộc với lửa nhỏ để đậu không bị nứt. Canh chừng đến khi đậu mềm thì tắt lửa rồi vớt ra.

Bước tiếp theo là bạn rửa sạch nếp, để cho có độ nhựa độ dẻo hơn thì cho muối vào trong nếp và ngâm. Cho nước cốt dừa vào ngâm trong khoảng 15 phút để hạt nếp béo và dẻo hơn.

Trong khi chờ đợi nếp bạn hãy tranh thủ làm làm nước cốt. Bạn hãy lấy 300 ml nước cốt đặc và 100ml nước cốt loãng cùng 1-1,5 thìa canh đường phèn và ¼ thìa cà phê muối hòa tan vào nhau. Tiếp theo lấy 2 thìa cà phê bột năng, 2 thìa bột gạo và 3 thìa canh nước cốt hòa vào nhau để tạo độ sánh. Nấu hỗn hợp này trên lửa nhỏ để nước cốt được béo và sánh lại.

Để lá dứa dưới đáy nồi khi nấu thì chè sẽ thơm hơn

Sau khi gạo nếp đã ngâm xong thì nấu chín. Cho đường phèn vào khuấy đều cho tan. Sau đó đậu trắng cho vào nấu cùng với xôi. Khuấy cho nếp và đậu hòa quyện vào nhau, đậu mềm, xôi nếp dẻo là hoàn tất. Khi nào ăn thì bạn hãy múc chè đậu trắng ra chén và rưới vào nước cốt dừa rồi thưởng thức.

Nấu chè đậu trắng trong ngày đầy tháng có cần thiết?

Ngày đầy tháng là một thời điểm trọng đại trong cuộc đời của mỗi đứa trẻ, đánh dấu một cột mốc vô cùng quan trọng. Do đó mà các gia đình thường dành nhiều tâm huyết để tổ chức buổi lễ này. Trong buổi lễ này, luôn phải có xôi chè đậu trắng. Đây là lễ bật bắt buộc cần có, mang ý nghĩa cầu chúc tương lai sáng lạng, đầy thành công và bình an, suôn sẻ cho bé. Bởi người xưa quan niệm “đậu” tượng trưng cho sự đỗ đạt trong học vấn, thành công trên con đường sự nghiệp sau này. Lễ cúng đầy tháng sẽ bao gồm 12 phần xôi chè nhỏ cho 12 vị Tiên Nương và 1 phần xôi chè lớn cho Bà Mụ Thiên Thai.

Người ta nói “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, do đó dù bận đến mấy bạn cũng nên dành thời gian nấu món xôi chè đậu trắng để cúng đầy tháng cho con nhé! Do đó, nếu quá bận rộn thì bạn hãy áp dụng cách hầm đậu trắng mau mềm ở trên.

Tuy nhiên với cuộc sống bận rộn như ngày nay, những công đoạn nấu nướng dần được lược bỏ, nghi thức cúng chè cũng dần mai một theo thời gian. Gần như mọi thứ không giữ được truyền thống của ông bà xưa. Vì vậy, cách luộc đậu trắng mau mềm cũng không được mấy người quan tâm. Thay vào đó, các gia đình thường sử dụng dịch vụ xôi chè đầy tháng cho bé qua các cửa hàng nhận đặt xôi chè cúng đầy tháng, thôi nôi. Bởi trong các cửa hàng bán xôi chè đều cung cấp đầy đủ nghi thức để cúng đầy tháng cho trẻ, mang nhiều ý nghĩa cho tương lai của bé. Mặc dù là thế, nhưng mà việc tự mình nấu chè cho con vẫn tốt hơn. Bởi tự mình nấu chè vừa đảm bảo an toàn vệ sinh lại thể hiện hết được tấm lòng yêu thương của người mẹ.

Chè đậu trắng món ngon cho gia đình thưởng thức

Qua đây có thể thấy được chỉ cần tinh ý một chút, bạn sẽ biết cách nấu đậu trắng mau mềm. Điều này vừa đảm bảo có được lễ vật cúng đầy tháng cho con, đồng thời cũng giúp gia đình nâng cao sức khỏe tổng thể, vì được cung cấp nhiều chất dinh dưỡng tốt thông qua món chè này. Vì vậy, bạn còn chần chừ gì nữa, hãy thử ngay cách làm ở trên nhé!