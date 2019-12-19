Cho đậu trắng và nếp vào nồi cơm điện, nửa tiếng sau có ngay món chè giải nhiệt cơ thể!

Để làm món chè đậu trắng, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau. Lưu ý đây là lượng nguyên liệu dùng cho nồi cơm 4 lít, bạn có thể tùy chỉnh sao cho phù hợp với gia đình mình.

Nồi cơm điện không chỉ dùng để nấu cơm mà còn có thể sử dụng để nấu nhiều món ăn khác. Bạn hãy thử ngay cách làm chè đậu trắng tại nhà chỉ với chiếc nồi cơm điện và những nguyên liệu đơn giản dưới đây:

- 200gam đường trắng.

- 2gam muối.

- 1,4l nước lọc.

- 6 cọng lá dứa.

- 1 lọ vani.

Nguyên liệu làm chè đậu trắng - Ảnh minh họa: Internet

2. Cách làm món chè đậu trắng

Bước đầu tiên để làm món chè ngon này là nấu chín đậu trắng.

Nấu đậu - Ảnh minh họa: Internet

Bạn vo sạch đậu trắng rồi cho vào nồi cơm điện ninh cho hạt đậu mềm. Sau đó, vớt đậu ra rổ sạch, xả qua một lần nước. Bạn cần làm nhẹ nhàng để tránh đậu bị nát.

Tiếp theo, bạn cho đậu trắng vào nồi cơm điện. Cho gạo nếp đã vo sạch, trộn chút muối lên trên đậu trắng.

Cho nếp đã trộn muối lên trên đậu trắng - Ảnh minh họa: Internet

Bước tiếp theo, bạn cho đường lên bên trên gạo nếp. Tùy vào sở thích của mọi người trong gia đình, bạn có thể cân đối lượng đường cho vào nồi.

Cuối cùng, bạn buộc lá dứa lại, cho vào nồi và đậy vung nấu.

Cho lá dứa đã buộc vào nồi chè đậu trắng - Ảnh minh họa: Internet

Khi chè đã chín, bạn vớt lá dứa ra, đảo qua nồi chè là xong.

3. Thành phẩm

Chỉ với món chè dễ nấu này, bạn đã có ngay món ăn vặt ngon và cực tốt cho sức khỏe.

Thành phẩm là bát chè đậu trắng siêu ngon - Ảnh minh họa: Internet

Tùy vào sở thích và thời tiết, bạn có thể ăn chè nóng hoặc cho vào tủ mát. Trong mùa đông lạnh, các bạn thưởng thức một bát chè đậu trắng ấm ấm là một sự lựa chọn tuyệt vời không thể bỏ qua.

Muốn bát chè đậu trắng ngon hơn, bạn có thể cho thêm một ít nước cốt dừa. Vị thơm của dừa cùng với vị ngọt, ngậy của đậu trắng sẽ làm bạn ăn mãi không chán.

Chúc các bạn thành công với món chè ngon này!