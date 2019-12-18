Chỉ cần bỏ túi cách làm chè lê củ năng này bạn sẽ có ngay món ăn vặt lạ miệng, thanh mát và tốt cho sức khỏe.

Củ năng được biết đến là một loại nguyên liệu nấu ăn dân dã và có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Bạn đã biết cách làm chè lê củ năng vừa tốt cho phổi, vừa giúp giải độc cho cơ thể dưới đây chưa?

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Để làm món chè dễ nấu này, các bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau:

- 15 củ năng (hay còn gọi là củ mã thầy).

- 2 quả lê.

- 60gr hạt ý dĩ.

- Đường phèn.

Các nguyên liệu làm món chè lê củ năng - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm món chè lê củ năng

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu.

Đầu tiên, các bạn rửa sạch hạt ý dĩ và ngâm trong nước. Đối với củ năng và quả lê, các bạn cần rửa thật sạch, gọt vỏ và thái thành những khối nhỏ cho vào một cái tô.

Củ năng và quả lê rửa sạch, cắt thành những khổi nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Để tiết kiệm thời gian, bạn nên ngâm hạt ý dĩ 2 tiếng trước khi bắt tay vào làm món chè này.

Bước 2: Chế biến.

Sau khi đã hoàn thành bước sơ chế các nguyên liệu, các bạn chỉ cần cho củ năng, lê và hạt ý dĩ vào nồi rồi thêm lượng nước thích hợp.

Lưu ý: Chỉ đun bằng lửa vừa, sau đó hạ nhỏ lửa, đun khoảng 30 phút cho hạt ý dĩ chín nở.

Sau đó, bạn cho đường phèn vào nồi chè. Cần chú ý lượng đường để món chè lê củ năng không bị quá nhạt hoặc quá ngọt. Tiếp tục đun cho đường tan chảy hoàn toàn rồi mới tắt bếp. Để nguội, múc chè ra bát rồi thưởng thức.

Món chè lê củ năng thơm ngon, lạ miệng và rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Thành phẩm

Chỉ với những nguyên liệu phổ biến cùng với cách làm đơn giản, các bạn đã có món chè ngon, lạ miệng và rất tốt cho sức khỏe.

Chúc các bạn thành công với món ăn vặt ngon này.

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