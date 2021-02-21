Mặt nạ lòng trắng trứng – Bí quyết gìn giữ nuôi dưỡng tuổi xuân cho làn da

Trong một quả trứng gà chứa rất nhiều khoáng chất, vitamin B2, B6… giúp nuôi dưỡng làn da trắng sáng hơn. Vitamin B1 và B6 không những có khả năng ngăn chặn sắc tố melanin làm sạm da mà còn chống lão hóa hiệu quả. Đẩy lùi những dấu hiệu của làn da kém sắc. Để làm tăng hiệu quả dưỡng da, bạn hãy trộn chung lòng trắng trứng gà với bơ, sữa chua, mật ong… để cấp ẩm, giúp da căng mọng, mướt mịn.

Lòng trắng trứng gà không chỉ là thức ăn bổ dưỡng mà còn là bí quyết làm đẹp tự nhiên rất lành tính đối với nhiều loại da. Chính vì vậy, từ ngày xưa các bà, các chị thường sử dụng để dưỡng da căng mịn, tràn đầy sức sống. Nhờ đó, các chị em cũng tự tin hơn. Người chồng thấy vợ da trắng mịn, trẻ trung thường say đắm, gia đình hạnh phúc hơn. Do đó, để sở hữu một làn da trắng trẻo, đều màu giúp cho vẻ ngoài tươi tắn thì bạn nên thường xuyên đắp mặt nạ lòng trắng trứng gà nhé!

Đặc biệt là lòng trắng trứng gà còn rất giàu protein giúp nuôi dưỡng các tế bào da khỏe mạnh hơn. Bởi protein cung cấp năng lượng cho cơ thể, hình thành nên bắp thịt, gân, cơ, các cơ quan nội tạng và da. Nhờ đó tạo nên vẻ trẻ trung và tăng tính đàn hồi của collagen, elastin giúp làn da trở nên săn chắc, tràn đầy sức sống. Các vấn đề vết nhăn ở mắt – miệng, lão hóa, da khô… cũng được cải thiện đáng kể.

Mặt nạ trứng gà và chanh

Mặt nạ lòng trắng trứng và chanh có tác dụng rất tốt trong việc tăng cường tẩy tế bào chết, làm sạch da, thông thoáng lỗ chân lông, hạn chế hình thành mụn trứng cá. Loại mặt nạ này rất thích hợp cho những bạn gái từ 18-20 tuổi, nhanh chóng đẩy lùi mụn, giúp làn rạng ngời, đẹp không tỳ vết. Bởi lòng trắng trứng tăng cường dưỡng chất giúp da khỏe mạnh còn chanh chứa những chất giúp làm lành các tổn thương trên da, ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng. Mang đến cho làn da sự tươi trẻ, mịn màng và sáng bóng hơn. Hơn thế nữa chanh còn có tác dụng giúp ngăn ngừa mụn, dưỡng ẩm cho da, tẩy tế bào chết và tăng cường màu sắc cho da.

Vì vậy, buổi tối trước khi đi ngủ bạn hãy tranh thủ đắp loại mặt nạ này.

1 quả chanh tươi

1 quả trứng gà

Loại bỏ tế bào chết hiệu quả với mặt nạ lòng trắng trứng và chanh

Chanh cắt đôi và vắt lấy nước cốt, còn trứng gà tách ra chỉ lấy lòng trắng trứng. Sau đó trộn đều 2 nguyên liệu này lại với nhau thành hỗn hợp đồng nhất. Tiếp theo bạn hãy rửa mặt thật sạch sẽ và thoa đều hỗn hợp này lên. Nằm thư giãn khoảng 20 phút rồi rửa lại thật sạch với nước mát.

Mặt nạ lòng trắng trứng và sữa tươi không đường

Làm trắng da bằng mặt nạ trứng gà và sữa chua, bạn đã thử chưa? Công thức này sẽ sớm giúp bạn sở hữu được làn da trắng hồng, tươi trẻ như mong muốn. Sở dĩ như vậy là do trong sữa tươi chứa nhiều thành phần dưỡng chất, dưỡng ẩm và Axit Lactic giúp tẩy tế bào chết và nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh. Đồng thời trong sữa tươi chứa đến 85-90% nước nên giúp cân bằng độ ẩm. Hơn thế nữa khi những dưỡng chất trong lòng trắng trứng kết hợp với sữa tươi còn sẽ kích thích làn da sản xuất Collagen để tăng độ đàn hồi cho da. Nhờ đó giúp hạn chế sự hình thành nếp nhăn, tăng khả năng chịu đựng dưới tác hại của ánh nắng mặt trời và môi trường sống.

Đẩy lùi lão hóa nhanh chóng với mặt nạ lòng trắng trứng và sữa tươi

Để làm loại mặt nạ này bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây:

1 quả trứng gà

¼ bịch sữa tươi không đường

Quả trứng gà tách làm đôi, chỉ lấy phần lòng trắng rồi trộn với sữa tươi không đường. Đánh cho tơi hỗn hợp, sau khi rửa mặt sạch và lau khô thì hãy thoa đều hỗn hợp lên mặt. Để khoảng 20 phút rồi rửa lại thật sạch bằng nước mát. Với công thức này bạn sẽ sớm sở hữu được làn da hồng hào như mong muốn.

Mặt nạ lòng trắng trứng gà và dưa leo

Đây là loại mặt nạ phù hợp cho da nhờn. Lòng trắng trứng gà kết hợp với dưa leo bổ sung các dưỡng chất như vitamin A, B, C, E… và tinh chất gel có khả năng lấy đi những tế bào chết, làm mờ các vết sạm, thâm trên da, giúp làn da dần trở nên trắng sáng hơn. Bên cạnh đó cũng cung cấp nước cho da, giúp giữ ẩm cân bằng độ ẩm đối với da nhờn, hạn chế hình thành mụn.

Do đó, bên cạnh việc sử dụng các sản phẩm skincare để chăm sóc da mặt thì việc kết hợp thêm giai đoạn đắp mặt nạ lòng trắng trứng gà và dưa leo sẽ làm tăng hiệu quả làm đẹp.

Mặt nạ lòng trắng trứng gà và dưa leo hợp với da nhờn

Nguyên liệu cần có:

Dưa leo: ½ trái

Trứng gà: 1 quả

Dưa leo rửa sạch rồi ép lấy nước. Trứng gà tách riêng lòng trắng và lòng đỏ. Sau đó cho lòng trắng trứng gà vào một cái bát sạch dùng phới lồng, dụng cụ đánh trứng đánh bông lòng trắng trứng. Tiếp theo thêm 2 thìa nước dưa leo đã ép vào bát trứng, trộn thành một hỗn hợp thật đều.

Sau khi đã rửa mặt thật sạch thì bạn thoa đều hỗn hợp lên mặt, sử dụng cọ hoặc bông gòn, bông tẩy trang thoa đều hỗn hợp lên da mặt khi da còn ẩm. Sau khoảng 5 phút, tiếp tục thoa đều một lớp nữa lên da mặt. Nằm thư giãn khoảng 15-20 phút, sau đó rửa lại mặt bằng nước sạch, lau khô. Chỉ cần kiên trì thực hiện từ 2-3 lần một tuần bạn sẽ có làn da trắng mịn như mong muốn.

Ngoài những công thức này, bạn cũng có thể dùng lòng trắng trứng và bia hoặc lòng trắng trứng gà và sữa chua… để tạo thành mặt nạ. Chúng cũng có tác dụng dưỡng da vô cùng tốt, sớm giúp bạn đánh bay mụn, tàn nhang, sở hữu làn da tươi trẻ, đẹp mịn màng, tự tin rạng ngời xuống phố.

Một số lưu ý khi dùng mặt nạ lòng trắng trứng gà

Mặt nạ lòng trắng trứng gà an toàn và phù hợp với cả với làn da yếu, mỏng, dễ kích ứng. Vì thế, cách làm đẹp này được nhiều chị em sử dụng, giúp da bật tone mà không bị mẩn đỏ, dị ứng.

Đồng thời các chị em đừng quên sau mỗi lần đắp mặt nạ trứng gà thì cần thoa kem chống nắng, hạn chế tối đa sự tấn công của tia UV và bảo vệ tế bào non.

Tuy nhiên, đắp mặt nạ mới chỉ là tác động đến bề mặt bên ngoài da. Muốn da khỏe đẹp hơn nữa thì bạn cần phải tác động thêm từ bên trong. Do đó, bên cạnh việc đắp mặt nạ, các chị em cũng cần phải duy trì việc ăn uống điều độ. Ăn nhiều hoa quả, rau xanh, uống nhiều nước và không được thức khuya. Bởi thức khuya chính là kẻ thù của làn da.

Mặt nạ lòng trắng trứng nên đắp vào buổi tối trước khi đi ngủ

Khi thức khuya không chỉ cơ thể mất nước, mà da cũng mất đi độ ẩm tự nhiên. Theo thời gian làn da khô sạm, sần sùi và lỗ chân lông nở to hơn. Hơn thế nữa nó còn ảnh hưởng sâu trong các tầng tế bào da, lâu dần da bị tổn thương, khó phục hồi, làn da nhanh chóng bị lão hóa. Do đó, muốn có làn da mới căng mướt, trắng sáng mịn màng thì bạn cần lưu ý hơn đến điều này.

Qua đây có thể thấy được, muốn có làn da khỏe mạnh, các chị em cần có biện pháp dưỡng da hiệu quả. Thường xuyên đắp mặt nạ lòng trắng trứng gà và luôn cân bằng cuộc sống, hạn chế stress và duy trì lối sống lành mạnh khoa học thì da sẽ thực sự khỏe đẹp toàn diện.