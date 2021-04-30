'Ăn phải dành, có phải kiệm’ với 4 bí quyết tiết kiệm tiền nhưng bữa ăn vẫn đầy đủ dưỡng chất

Mẹo vặt trong bếp 30/04/2021 11:53

Việc ăn uống được xếp vào nhu cầu tất yếu, các bà nội trợ thường đau đầu để lên thực đơn nhưng vẫn không "vung tay quá trán" chi phí cho mỗi bữa ăn. Nếu chúng ta biết cách tiết kiệm thì vẫn có thể có được những bữa ăn tươm tất cho gia đình.

Thời buổi vật giá leo thang, cái gì cũng tăng. Ngay cả những nguyên liệu để chuẩn bị cho mỗi bữa ăn trong gia đình cũng trở nên đắt đỏ. Việc ăn uống được xếp vào nhu cầu tất yếu, nên chúng ta đừng nên quá tiết kiệm để rồi ăn uống khổ sở, không đầy đủ chất bổ dưỡng. Nhưng nếu chúng ta biết cách tiết kiệm thì vẫn có thể có được những bữa ăn tươm tất cho gia đình.

Và các bà nội trợ muốn mỗi bữa ăn đầy đủ dưỡng chất nhưng vẫn có thể 'căn cơ' tiết kiệm tiền, cầm tiền đi chợ không mau hết thì những bí quyết được bật mí dưới dây sẽ giúp đỡ rất nhiều. 

'Ăn phải dành, có phải kiệm’ với 4 bí quyết tiết kiệm tiền nhưng bữa ăn vẫn đầy đủ dưỡng chất - Ảnh 1
Nếu các bà nội trợ biết cách tiết kiệm thì vẫn có thể có được những bữa ăn tươm tất cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Xây dựng thực đơn cho cả tuần 

'Ăn phải dành, có phải kiệm’ với 4 bí quyết tiết kiệm tiền nhưng bữa ăn vẫn đầy đủ dưỡng chất - Ảnh 2
Việc lên kế hoạch thực đơn đem lại nhiều lợi ích cho các bà nội trợ - Ảnh minh họa: Internet

Việc lên kế hoạch thực đơn đem lại nhiều lợi ích như có thể chuẩn bị món ăn phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình, đảm bảo đầy đủ chế độ dinh dưỡng và tiết kiệm thời gian mua sắm.

Ban đầu, việc xây dựng thực đơn cho cả tuần liên tục có thể gặp chút khó khăn nhưng nó sẽ trở nên đơn giản khi đã quen hơn. Bạn cũng có thể tham khảo các mẫu thực đơn thông qua các trang mạng xã hội trên Internet. Khi đã có kế hoạch mua sắm sao cho tiết kiệm nhất, chúng ta cũng có thể mua thức ăn cho cả tuần theo thực đơn đã lên. 

Tránh những "cám dỗ" khi mua sắm 

Một khi chúng ta đã lên kế hoạch cho bữa ăn và lên danh sách thực phẩm, hãy bám sát nó. Đôi khi, các bà nội trợ thường dễ bị phân tâm, có thể dẫn đến việc mua hàng đắt tiền không chủ định khi đi mua sắm. 

'Ăn phải dành, có phải kiệm’ với 4 bí quyết tiết kiệm tiền nhưng bữa ăn vẫn đầy đủ dưỡng chất - Ảnh 3
Các bà nội trợ thường dễ bị phân tâm, có thể dẫn đến việc mua hàng đắt tiền không chủ định khi đi mua sắm - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, nhiều siêu thị hiện nay thường xuyên có các chương trình giảm giá để thu hút và đẩy mạnh sức mua của người tiêu dùng. Vì thế, ta sẽ mua được những sản phẩm tốt với giá ưu đãi.

Nấu ăn tại gia và hạn chế ăn hàng bên ngoài

Chúng ta cần tạo thói quen nấu ăn tại nhà thay vì ăn ở ngoài bởi nấu ăn ở nhà rẻ hơn ăn ngoài. Một số người thấy nấu ăn cho cả tuần vào các ngày cuối tuần là tốt nhất, trong khi những người khác nấu cho từng bữa. Bằng cách tự nấu ăn, bạn có lợi khi biết biết chính xác những gì có trong thực phẩm của mình.

'Ăn phải dành, có phải kiệm’ với 4 bí quyết tiết kiệm tiền nhưng bữa ăn vẫn đầy đủ dưỡng chất - Ảnh 4
Bằng cách tự nấu ăn, bạn có lợi khi biết biết chính xác những gì có trong thực phẩm của mình - Ảnh: Internet

Đồng thời, bạn có thể trở thành một "nông dân chính hiệu" trồng trọt các loại rau, củ sạch để chế biến trong mỗi bữa ăn của gia đình. Đừng nghĩ phải ở đất rộng như ở quê mới có thể trồng rau, ta cũng có thể tự tạo nên khu vườn nhỏ của riêng mình. 

'Ăn phải dành, có phải kiệm’ với 4 bí quyết tiết kiệm tiền nhưng bữa ăn vẫn đầy đủ dưỡng chất - Ảnh 5
Một lần thu hoạch rau củ tự trồng của một chị 'yêu làm vườn' ở Đà Nẵng - Ảnh: Facebook Trúc Hòa

Hiện nay, các hạt giống có giá rất rẻ và hướng dẫn trồng, chăm sóc cây cũng sẵn có trên mạng internet. Bạn có thể trồng các rau gia vị mà gia đình hay ăn như hành, tía tô, rau mùi... hay các loại rau dễ trồng như mùng tơi, cà chua, rau mầm... để cải thiện bữa ăn cho gia đình nhưng đồng thời cũng tiết kiệm được một khoản kha khá.

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Trong mâm cơm có rất nhiều món ngon nhưng cô đồng nghiệp của chồng tôi lại thích mỗi một món sườn xào chua ngọt và cũng chỉ gắp mỗi mình nó.

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