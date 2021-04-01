Học danh hài Việt Hương chuẩn bị bữa ăn sáng 'rẻ bèo' nhưng lại 'sang chảnh' bật nhất Sài Thành, lại còn là 'thần dược' cho phái đẹp

Sống khỏe 01/04/2021 05:31

Gần đây, danh hài Việt Hương đã đăng tải trên trang cá nhân của mình một bức ảnh chia sẻ về bữa ăn sáng 'thịnh soạn', mà cộng động mạng nói vui là 'khoái ăn sang' - 'sáng ăn khoai'.

Mới đây, danh hài Việt Hương khiến dân mạng 'cười lăn lộn' với màn khoe bữa sáng "ngon - bổ - rẻ" của mình. Cô viết trên trang cá nhân: "Ta nói rần rần đỏ chét vậy á, mà khoái ăn sang (sáng ăn khoai) trị giá bữa sáng bật nhất Sài Thành 8 ngàn chứ ít gì". 

Học danh hài Việt Hương chuẩn bị bữa ăn sáng 'rẻ bèo' nhưng lại 'sang chảnh' bật nhất Sài Thành, lại còn là 'thần dược' cho phái đẹp - Ảnh 1
Chia sẻ về món ăn 'sang nhất Sài Gòn' của danh hài Việt Hương

Khoai lang là một món ăn "rẻ như hạt dẻ", không chỉ được Việt Hương mà còn được nhiều chị em phụ nữ yêu thích. Vậy, đâu là những ích lợi từ việc ăn khoai lang đối với công cuộc "giữ dáng - đẹp da" của chị em?

Ăn khoai lang vào buổi sáng là sự lựa chọn hoàn hảo vừa bổ sung năng lượng cho ngày mới vừa giúp giữ dáng, làm đẹp da. Đặc biệt, còn giúp ngăn ngừa các bệnh nguy hiểm như huyết áp, ung thư, tim mạch, đột quỵ…

Nguồn dinh dưỡng có trong khoai lang

Khoai lang là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời về chất xơ, vitamin và chất khoáng. Thành phần dinh dưỡng của khoai lang trong 100 gam phần ăn được bao gồm:

- Năng lượng: 119 Kcal

- Protein: 0.8 gam

- Lipid: 0.2 gam

- Glucid: 28.5 gam

- Chất xơ: 1.3 gam

- Vitamin: A, C, B...

- Chất khoáng: Kali, Mangan, Đồng, Niacin,..

- Ngoài ra, khoai lang có màu cam và tím rất giàu chất chống oxy hóa

Tài liệu y học cổ truyền cũng cho biết, khoai lang là thực phẩm có tính bình và vị ngọt, rất thích hợp sử dụng để bồi bổ cơ thể nhờ các công dụng như ích thích, kiện vị, cường thận và tiêu viêm.

Ăn khoai lang buổi sáng có công dụng gì?

Ngừa ung thư

Đầu tiên phải kể đến là khả năng chống ung thư. Beta carotene là tiền chất của vitamin A trong cơ thể người. Vitamin A duy trì đôi mắt sáng và làn da khỏe mạnh. Đồng thời, beta caroten được chứng minh là có khả năng bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây ung thư. Đây cũng là một dưỡng chất dồi dào trong khoai lang.

Những phụ nữ có nồng độ carotene cao nhất có nguy cơ tái phát ung thư vú thấp nhất. Đây là kết luận được các nhà khoa học từ WHEL (Women’s Healthy Eating and Living) đưa ra sau khi tiến hành nghiên cứu trên những phụ nữ hoàn tất giai đoạn đầu điều trị căn bệnh này.

Cải thiện đường huyết

Khoai lang có vị ngọt tự nhiên nhưng không làm tăng lượng đường trong máu, lượng đường trong khoai lang từ từ thẩm thấu vào máu giúp duy trì đường huyết ở mức ổn định, cân bằng nguồn năng lượng cho cơ thể.

Giảm cân

Giảm cân bằng khoai lang đang trở thành xu hướng của phụ nữ ở nhiều độ tuổi. Bởi năng lượng có trong khoai lang rất ít, chỉ bằng 1/3 so với cơm và 1/2 so với khoai tây.

Loại củ này giàu chất xơ, không chứa chất béo và cholesterol, ngăn ngừa quá trình chuyển hóa đường trong thức ăn thành mỡ và chất béo trong cơ thể, tạo cảm giác no lâu tránh thèm ăn vặt trong ngày.

Hỗ trợ quản lý bệnh tiểu đường

Khoai lang có chỉ số đường huyết thấp vì thế chúng giải phóng đường trong máu chậm hơn các thực phẩm giàu tinh bột khác từ đó giúp hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu và giảm tình trạng kháng insulin.

Ngoài ra khoai lang còn chứa magie và hàm lượng cao chất xơ giúp quản lý, kiểm soát và phòng ngừa tiểu đường (đái tháo đường).

Giảm nguy cơ đột quỵ

Đột quỵ là căn bệnh đang rất phổ biến ở con người trong đời sống hiện đại, để giảm nguy cơ mắc căn bệnh này, hầu hết mọi người đều lựa chọn nguồn thực phẩm giàu chất xơ và kali. Khoai lang là 1 trong số đó, một nửa cốc khoai lang không tính vỏ chứa tới 1,8 gam chất xơ hòa tan. Thêm vào đó, khoai lang có đầy đủ các chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám và hàm lượng kali cao giúp giảm nguy cơ đột quỵ xuống 20%.

Điều trị táo bón

Ăn khoai lang chữa táo bón là phương pháp mang lại hiệu quả khả quan và đặc biệt tốt đối với sức khỏe. Thành phần chất xơ dồi dào trong khoai lang còn có tác dụng làm mềm xốp phân, giúp phân vào khuôn và dễ di chuyển trong đường ruột. Ngoài củ thì lá khoai lang cũng có công dụng nhuận tràng chữa táo bón và còn có khả năng hỗ trợ cải thiện bệnh trĩ rất tốt.

Việc lựa chọn các loại thực phẩm dung nạp vào cơ thể cũng là biện pháp phòng tránh những căn bệnh quái ác như ung thư, đột quỵ, tiểu đường... Khoai lang là một loại thực phẩm rẻ, giàu chất dinh dưỡng mà bạn có thể cân nhắc cho chế độ ăn hàng ngày của mình.

Bật mí cách làm khoai lang lắc giòn ngon tại nhà

Bật mí cách làm khoai lang lắc giòn ngon tại nhà

Khoai lang lắc là món ăn vặt được rất nhiều người yêu thích hiện nay. Nếu bạn cũng yêu thích món ăn này thì đừng bỏ qua cách làm khoai lang lắc thơm ngon sau đây nhé!

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