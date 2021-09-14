Hội chị em nên tránh 7 điều 'đáng quan ngại' này khi giặt ủi

Dù thường xuyên giặt quần áo nhưng chúng ta vẫn mắc phải những sai lầm mà không hề hay biết. Vậy nên, bài viết này sẽ đưa ra những lời khuyên mà bạn nên tránh khi giặt ủi.

Bạn không nên dồn quần áo từ nhiều ngày để giặt - Ảnh: Internet

Khi bắt đầu khảo sát trên trang Quora, khoảng 90 trong số 100 người nói rằng họ giặt quần áo mỗi tuần một lần.Nhưng thực tế, quần áo tích tụ lâu ngày sẽ tạo môi trường cho vi khuẩn sinh sôi, gây nấm mốc và mùi hôi khó chịu. Không những thế, nếu để quá nhiều quần áo vào máy giặt để giặt một lần, máy sẽ bị quá tải, trang phục giặt xong cũng khó mà sạch sẽ hoàn toàn.

2. Không khử trùng quần áo của bạn

Làm sạch quần áo của bạn và khử trùng chúng là hai việc hoàn toàn khác nhau. Trong khi làm sạch loại bỏ tất cả bụi bẩn trên bề mặt, khử trùng chúng sẽ loại bỏ vi trùng bên trong. Với tình hình dịch COVID-19 hiện nay, bạn có thể sử dụng bột khử trùng để khử trùng đồ cần giặt và giặt riêng trang phục của từng người.

3. Không vệ sinh máy giặt

Đã bao giờ xảy ra trường hợp dù quần áo của bạn đã giặt nhưng chúng vẫn có mùi lạ chưa? Nguyên nhân có thể là do máy giặt của bạn bị bẩn. Máy giặt khi không vệ sinh quá lâu sẽ tạo điều kiện lý tưởng để vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi. Vệ sinh máy giặt định kỳ không những loại trừ vi khuẩn gây hại, phòng tránh các căn bệnh lây lan như bệnh ngoài da.

Bạn nên vệ sinh máy giặt định kì - Ảnh: Internet

4. Sử dụng quá nhiều hoặc quá ít chất tẩy rửa

Đôi khi, chúng ta có xu hướng sử dụng quá nhiều hoặc quá ít và số lượng chính xác vẫn chưa được nhiều người biết đến. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là áng chứng theo thói quen, quá ít bột giặt thì trang phục sẽ không đủ sạch, còn nếu quá nhiều thì sẽ gây lãng phí và máy giặt có thể bị tràn bọt.

5. Để quần áo ẩm lâu trong máy

Thi thoảng, chúng ta có thường bỏ quên quần áo trong máy giặt. Để chúng quá lâu không những không tốt cho sức khỏe mà còn phát sinh ra vi khuẩn có hại.

Bạn nên khử quần áo - Ảnh: Internet

6. Không phân loại quần áo

Quy tắc vàng "Bạn không được trộn lẫn với màu sắc". Vậy nên, bạn cần chú ý phân loại màu sắc hay chất liệu của trang phục trước khi giặt để giữ cho chúng được sạch sẽ và bền lâu nhất có thể.

7. Không lộn quần áo từ trong ra ngoài trước khi giặt

Đối với trang phục cần giặt thì hầu hết các vết bẩn đều bám ở mặt trong. Dù đó là mồ hôi hay bụi bẩn từ cơ thể bạn thì mặt phía trong quần áo cũng vẫn cần được làm sạch nhiều như bên ngoài. Vì vậy, trước khi giặt, hãy nhớ lộn trái trang phục để vệ sinh chúng kỹ càng hơn.