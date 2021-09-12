Các vết dầu mỡ bám "chai lì" trên các xoong nồi khiến chúng nhớp nháp khó chịu mỗi khi chúng ta chạm vào. Dù muốn hay không thì các vết bắn dầu mỡ vẫn sẽ xuất hiện sau mỗi lần bạn chiên nấu nướng thức ăn. Trong hội dành cho những người "yêu bếp", mẹ Hà Thành sẽ mách chúng ta những "bí kíp" rửa sạch vết dầu mỡ cực kỳ nhanh chóng và hiệu quả.

Các loại nồi sau trước và sau khi được 'đánh bay' các vết bẩn - Ảnh: FBNV

Sau một quá trình sử dụng, các loại nồi xoong bị tích mỡ, cặn, đồ ăn, siêu bẩn và cứng đầu. Song, mình đã thử vài cách như sử dụng các loại tẩy rửa cif, baker keeper friend, chanh, dấm, baking sodar,... Cuối cùng, mình đã tìm được "bí kíp" siêu nhanh, siêu nhàn, siêu an toàn mà ai cũng có thể làm được.

- Bạn dùng một nồi chảo inox to, đổ nước, vài thìa bột baking soda, 1/2 chai dấm rồi cho các vật dụng inox khác cần làm sạch vào đun sôi. Sau khi nước sôi, các vết bẩn sẽ bong tróc dần và dùng cọ rửa nhẹ nhàng là sạch.

- Việc đun sôi không bắt buộc nhưng điều đó giúp vệ sinh dễ dàng và không tốn sức chà nồi.

Các vệ sinh nồi chiên không dầu

- Bạn sử dụng hỗn hợp: dấm, baking soda, nước rửa bát. Sau đó, bạn xoa hỗn hợp khắp lòng nồi rồi ngâm đó 20-30 phút rồi rửa sạch.



Những vết bẩn 'cứng đầu' của nồi chiên không dầu cũng bị lau sạch - Ảnh: FBNV

Tẩy sạch mặt bếp (hồng ngoại)

- Bạn xị “kitchen oil cleaning” khắp bề mặt, rồi để tầm 20-30 phút. Sau đó, phần bị két bám chắc vào bề mặt dùng kéo cậy nhẹ, còn mặt bếp chỉ cần dùng giẻ lau nhẹ.

Những vết bẩn 'chai lì' trên bếp hồng ngoại cũng được khử sạch - Ảnh: FBNV

Tẩy trắng bồn rửa và bàn bếp

- Bạn đổ dung dịch tẩy Cif lên chỗ cần làm sạch, xoa và để tầm 30 phút - 1 tiếng. Sau đó, bạn dùng giẻ lau vào bên trong, tiếp tục lặp lại 1-2 lần nữa.

Bồn rửa bếp trước và sau khi khử sạch - Ảnh: FBNV

Đó là những cách làm sạch dầu mỡ trong nhà bếp mà mẹ nội trở đã chia sẻ đến hội chị em. Với những chia sẻ này, công việc nội trợ của bạn sẽ dễ dàng hơn và nồi xoong có thể bị "đánh bại" một cách nhanh chóng và hiệu quả.