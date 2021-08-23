Những công dụng của cà chua với sức khỏe và làm đẹp cho chị em

Cà chua là thực phẩm giàu vitamin C, A, K, B6 và các khoáng chất như kali, folate, magie, thiamin, niacin, photpho và đồng. Đây là những vi chất rất cần thiết cho một cơ thể khỏe mạnh. Tuyệt vời nhất là cà chua chứa rất ít cholesterol, calo và chất béo bão hòa nên được nhiều người sử dụng để giảm cân. Bạn có thể ăn cà chua sống kẹp cùng bánh mì, làm nước ép, salad,…

Ăn cà chua có tác dụng gì cho da? Cà chua chứa chất chống oxy hóa giúp loại bỏ các tế bào chết trên da đồng thời tái tạo các tế bào mới trên bề mặt, làm sáng da, đem lại cho bạn một làn da trắng sáng, rạng rỡ.

Hàm lượng vitamin K và canxi trong cà chua khá dồi dào, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển xương chắc khỏe. Tác dụng này có thể thấy rõ khi bạn cho trẻ ăn cà chua. Khi bị gãy xương, ăn nhiều cà chua sẽ giúp xương mau liền lại.

Bạn có thể uống nước ép cà chua để trị mụn đồng thời se khít lỗ chân lông cực kỳ hiệu quả. Ngoài ra, có thể đắp vài lát cà chua lên mặt khoảng 10 phút để làm đẹp cho da.

Cà chua giúp sáng da, sạch mụn - Ảnh minh họa: Internet

Cà chua và máu

Cà chua chứa nhiều vitamin C, vitamin A và beta-carotene, là các chất chống oxy hóa giúp làm sạch các gốc tự do có hại trong máu. Cà chua càng đỏ thì càng chứa nhiều beta-carotene, đây là một chất rất cần thiết cho máu. Ngoài ra, cà chua còn giàu vitamin K, chất này rất cần thiết trong việc ngăn chặn hiện tượng xuất huyết.

Cà chua và gan

Một trong những công dụng tuyệt vời của cà chua đối với sức khỏe mới được phát hiện chính là ngăn chặn tình trạng tắc nghẽn gan. Do đó, cà chua được dùng trong việc phòng chống bệnh xơ gan.

Nước ép cà chua có chứa thành phần hóa học giúp hòa tan sỏi mật từ gan, đây là căn bệnh tương đối phổ biến hiện nay. Chính vì vậy, việc bổ sung cà chua đúng cách chính là phương pháp tuyệt vời giảm bớt tác hại xấu do bia rượu gây ra.

Cà chua và tóc

Hàm lượng vitamin A dồi dào trong cà chua có tác dụng giúp mái tóc bóng đẹp, khỏe mạnh. Các chuyên da da liễu thường sử dụng chiết xuất từ cà chua để ngăn chặn tình trạng tóc gãy rụng đồng thời phục hồi sự tăng trưởng cho tóc. Điều trị rụng tóc là một trong những công dụng của cà chua đã được biết đến từ lâu.

Vitamin A trong cà chua giúp tóc bóng khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Cà chua và tim

Hàm lượng vitamin B, Kali có trong cà chua giúp làm giảm cholesterol xấu trong máu, ngăn ngừa các bệnh liên quan tới huyết áp. Chính vì vậy, cà chua cũng cực kỳ hữu ích trong việc ngăn chặn tình trạng đột quỵ, đau tim hay các biến chứng khác về tim.

Nghiên cứu cho thấy rằng về lợi ích sức khỏe tim mạch, ăn cà chua và các sản phẩm từ cà chua sẽ hiệu quả hơn là bổ sung lycopene. Các nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng nồng độ lycopene trong máu cao hơn có liên quan đến tỷ lệ tử vong thấp hơn ở những người mắc hội chứng chuyển hóa, một nhóm các yếu tố nguy cơ làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tim , tiểu đường và đột quỵ .

Cà chua và thận

Các thành phần trong cà chua có tác dụng hòa tan sỏi mật, từ đó ngăn chặn nguy cơ hình thành sỏi trong thận. Bên cạnh đó, cà chua còn có tác dụng trong việc thanh lọc máu, giảm tải sức ép cho thận, giúp thận hoạt động tốt hơn.

Một nguồn cấp Vitamin tuyệt vời.

Một quả cà chua có thể cung cấp khoảng 40% lượng vitamin C tối thiểu được khuyến nghị hàng ngày . Hơn nữa, cà chua cung cấp vitamin A, hỗ trợ khả năng miễn dịch, thị lực và sức khỏe làn da; vitamin K, tốt cho xương của bạn; và kali, một chất dinh dưỡng quan trọng cho chức năng tim, co cơ và duy trì huyết áp khỏe mạnh và cân bằng chất lỏng.

Tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa.

Chất lỏng và chất xơ trong cà chua khá hiệu quả khi bạn bị táo bón. Với một số bạn bị trào ngược dạ dày hoặc đau dạ dày cần lưu ý với cà chua.

Chống lại bệnh ung thư.

Các nghiên cứu quan sát đã tìm thấy mối liên hệ giữa hợp chất siêu sao lycopene và tỷ lệ ung thư tuyến tiền liệt , buồng trứng , phổi và dạ dày ít hơn . Một số nghiên cứu khác còn chỉ ra ăn cà chưa nhiều có thể giúp bạn giảm được lượng đường huyết và ngăn tiểu đường.

2. Ăn cà chua sống giảm cân được không?

Ăn cà chua đúng cách sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả. Hàm lượng vitamin A, B, C, E trong cà chua khá cao, cùng các khoáng chất canxi, kẽm, magie, sắt và các thành phần khác như protein, nước, lipid,… rất cần thiết cho cơ thể cũng như quá trình giảm cân.

Ăn cà chua sống giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Hàm lượng calo trong 1 quả cà chua cực kỳ thấp. Bên cạnh đó, lượng chất xơ và axit amin trong cà chua còn giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra nhanh hơn, quá trình trao đổi chất hiệu quả hơn, từ đó giảm tích tụ mỡ thừa.

Hơn thế nữa, khi bạn ăn cà chua sống hoặc uống nước ép cà chua, tình trạng táo bón cũng được cải thiện. Nếu muốn có một sức khỏe tốt, một làn da đẹp và một vòng eo thon gọn thì hãy thường xuyên uống nước ép cà chua.

3. Ăn cà chua sống hay chín tốt hơn?

Thực ra ăn cà chua chín hay sống đều có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu, ăn cà chua chín sẽ mang lại nhiều công dụng cho sức khỏe hơn là cà chua sống.

Cà chua sống và cà chua chín đều có lợi cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Khác với các loại thực phẩm khác, cà chua nấu chín ở nhiệt độ cao không bị mất nhiều giá trị dinh dưỡng. Khi đun nóng cà chua, nồng độ Lycopene và các chất chống oxy hóa tăng cao. Chúng đều là những hợp chất tốt cho sức khỏe. Đó là lý do vì sao bạn nên ăn cà chua nấu chín hơn. Ngoài ra, khi nấu cà chua với dầu ăn, nhất là dầu oliu, cơ thể bạn sẽ hấp thụ lượng Lycopene tốt hơn.

Nói như vậy không có nghĩa là bạn không nên ăn cà chua sống. Bạn có thể ăn cà chua sống như một trái cây bình thường hoặc uống nước ép cà chua để giảm cân, trị mụn và làm đẹp da.

4. Ăn cà chua xanh có tốt không?

Không nên ăn cà chua xanh vì nó có thể gây ngộ độc - Ảnh minh họa: Internet

Bạn không nên ăn cà chua xanh vì nó có chứa hợp chất Alkaloid có thể gây nên các triệu chứng ngộ độc như buồn nôn, đau bụng, mệt mỏi…

5. Những công thức làm đẹp từ cà chua mà có thể bạn chưa biết.

Cà chua được sử dụng trong chế biến các món ăn để tăng thêm hương vị thơm ngon. Không những thế, làm đẹp da từ cà chua rất hữu hiệu. Nhờ nhờ có các vitamin A, B6 và C cùng với những chất khoáng như sắt, canxi, magie… và đặc biệt là lycopen và beta-caroten hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh. Cà chua cũng được đưa vào danh sách là một trong những nguyên liệu đem đến vẻ đẹp toàn diện cho làn da. Đây cũng là một thực phẩm bổ ích cho sức khỏe khi sử dụng hằng ngày.

Cà chua được đưa vào danh sách là một trong những nguyên liệu đem đến vẻ đẹp toàn diện cho làn da

Những tác dụng làm đẹp đối với làn da của cà chua có thể kể đến đó là làm trắng da, se khít lỗ chân lông, làm lành mụn trứng cá, tăng cường độ ẩm và cả việc khắc phục làn da cháy nắng.

Cùng với cà chua thì sữa chua cũng là một nguyên liệu thường được kết hợp để tăng cường tác dụng làm đẹp cho tế bào da. Trong sữa chua có chứa một hàm lượng lớn các axit lactic có tác dụng kích thích tiêu hóa, giúp cơ thể chuyển hóa và hấp thu dinh dưỡng từ đó hỗ trợ đắc lực cho giảm cân. Đồng thời, nhờ có thành phần axit lên men mà sữa chua còn có thể giúp chị em phụ nữ loại bỏ tế bào chết, kích thích sự phát triển của tế bào mới đem đến vẻ đẹp mịn màng cho làn da.

Thêm vào đó, nước chanh có nhiều vitamin C giúp tế bào da ngăn chặn sự lão hóa và loại bỏ các hắc tố giúp làn da kéo dài tuổi thanh xuân. Nước chanh cũng là một nguyên liệu có tác dụng tắm trắng, se khít lỗ chân lông và tẩy tế bào chết hiệu quả.

Sự kết hợp cả 3 thành phần gồm cà chua, sữa chua và nước chanh có thể tăng cường độ ẩm giúp làn da mịn màng và ngày càng rạng rỡ hơn.

Chăm sóc da với cà chua, sữa chua và nước chanh

5.1 Làm mặt nạ cà chua.

Cách làm mặt nạ trắng da từ cà chua và chanh

Lượng axit tự nhiên có trong nước chanh là một thành phần làm se khít lỗ chân lông hiệu quả, kháng khuẩn, tiêu diệt vi trùng và còn loại bỏ những hắc tố da giúp tế bào da luôn sáng hồng. Cà chua với chanh khắc phục nám da hiệu quả.

Cách làm:

- Cà chua cắt đôi, loại bỏ hạt, thái thành từng miếng nhỏ cho vào máy xay sinh tố để làm thành bột nhuyễn rồi đổ ra bát.

- Vắt nửa quả chanh lấy nước, bỏ hạt vào bát cùng với bột cà chua và khuấy đều cho chúng tạo thành hỗn hợp.

- Sử dụng một quả bóng bông nhúng hỗn hợp cà chua xoa nhẹ theo vòng tròn nhỏ lên làn da nám.

- Để hỗn hợp mặt nạ trong 15 phút rồi rửa sạch với nước lạnh.

- Cuối cùng bạn có thể áp dụng một chút dầu ô liu để dưỡng ẩm cho tế bào da.

Cà chua với chanh khắc phục nám da

Cách làm mặt nạ trắng da từ cà chua và mật ong

Mật ong có tính kháng khuẩn mạnh, đồng thời còn giúp tế bào da cân bằng độ PH. Vì vậy, khi áp dụng mật ong thì tế bào da sẽ có được độ ẩm thích hợp và ngăn chặn được sự viêm nhiễm. Khi cà chua phối hợp với mật ong sẽ có tác dụng tốt với những vấn đề về da mụn, sẹo mờ hoặc lão hóa.

Cách làm:

- Nghiền nhỏ nửa quả cà chua chín trong máy xay sinh tố để chúng tạo thành bột nhuyễn.

- Thêm 1 thìa mật ong vào bát bột cà chua rồi trộn đều.

- Áp dụng hỗn hợp cà chua với mật ong lên làn da trên khuôn mặt và thư giãn trong 15 phút.

- Cuối cùng rửa sạch với nước lạnh và thấm khô với khăn mềm.

Trẻ hóa làn da với cà chua và mật ong

Cách làm mặt nạ trắng da từ cà chua và dưa chuột

Cùng với cà chua có dưa chuột cũng là một loại nguyên liệu chứa thành phần chống oxy hóa lành mạnh. Dưa chuột thường được sự dụng trong các biện pháp khắc phục làn da khô, se khít lỗ chân lông và tăng cường sự hoạt động các mạch máu dưới da. Sự kết hợp của hai nguyên liệu này giúp tăng cường trẻ hóa làn da đem đến sự mịn màng tươi mới cho làn da.

Cách làm:

- Cắt nhỏ ½ quả cà chua chín thành từng miếng nhỏ cho vào máy xay sinh tố. Dưa chuột gọt vỏ, rửa sạch và sử dụng khoảng ¼ quả thái nhỏ cho vào máy cùng với cà chua.

- Bật cho máy chạy để làm nhuyễn cả dưa chuột và cà chua thành hỗn hợp nhuyễn.

- Đổ hỗn hợp ra bát và áp dụng lên khuôn mặt, sử dụng ngón tay xoa nhẹ theo kiểu hình tròn nhỏ.

- Thư giãn 15 phút rồi rửa sạch với nước mát và thấm khô với khăn mềm.

Se khít lỗ chân lông, dưỡng ẩm cho da với dưa chuột và cà chua

Thực hiện một trong 3 cách làm mặt nạ trắng da từ cà chua trên mỗi tuần 3 lần trong một thời gian ngắn, bạn sẽ luôn nhận thấy sự mịn màng, tươi sáng từ làn da.

5.2 Làm mát da sau nắng.

Việc đi ra ngoài vào những ngày nắng nóng quả là một "cực hình" đối với cả làn da và cơ thể. Khi về đến nhà, bạn có thể cảm thấy da mình bị ửng đỏ, khô rát và châm chích rất khó chịu. Đây là những triệu chứng dễ nhận thấy chứng tỏ da bạn đã bị tổn thương bởi nắng và nhiệt từ thời tiết, môi trường. Có một cách rất dễ dàng để ứng cứu làn da ngay lúc này, đó là đắp mặt với nước dưa leo, cà chua.

Đắp mặt với nước dưa leo, cà chua giúp làm mát da sau nắng

Nguyên liệu:

- Dưa leo chọn quả xanh, mọng

- Cà chua chín

- Mặt nạ giấy

- Túi zip

- Máy ép trái cây

Cách làm:

Cà chua, dưa leo rửa sạch, cắt miếng nhỏ, cho vào máy ép trái cây để ép lấy nước. Trộn chung 2 loại nước ép với nhau theo tỉ lệ 2 dưa leo 1 cà chua.

Lấy miếng mặt nạ giấy để vào chén, đổ hỗn hợp nước ép cà chua, dưa leo sao cho thấm đẫm miếng mặt nạ. Tiếp theo, cho mặt nạ vào túi zip, khóa kín và để vào ngăn đá tủ lạnh. Bạn có thể làm một lúc khoảng 5-10 mặt nạ để dùng trong 1 tuần.

Cách dùng:

Sau khi đi nắng về, hãy rửa sạch mặt với sữa rửa mặt cho sạch bụi bẩn và mồ hôi. Tiếp theo, lấy mặt nạ ra khỏi ngăn đá và đắp lên mặt, thư giãn trong 15-20 phút rồi dùng khăn giấy mềm lau nhẹ, không cần rửa lại với nước. Tinh chất từ cà chua và dưa leo sẽ làm dịu da bạn đồng thời nhiệt độ lạnh của đá sẽ giải nhiệt cho da.

5.3 Loại bỏ lông trên da mặt.

Ngoài công dụng dưỡng da, làm thực phẩm, cà chua cũng có thể giúp bạn loại bỏ những sợi lông trên mặt nữa đấy.

Trong cà chua có chứa nhiều dưỡng chất, các vitamin và khoáng chất quan trọng cho da cũng như hàm lượng chất chống oxy hóa cao, do đó nó đặc biệt thích hợp cho quá trình tái tạo da cũng như trao đổi chất và sự cung cấp dinh dưỡng cho tế bào gốc. Dưới đây là 2 cách tẩy lông mặt bằng cà chua dễ dàng áp dụng, đặc biệt an toàn và cho hiệu quả cực cao.

Mặt nạ triệt lông bằng cà chua và chanh tươi

Chanh và cà chua giúp bạn nhanh chóng có làn da mịn màng, không còn vi-ô-lông

Chanh và cà chua được xem là hai loại thảo dược quý trong quá trình tẩy lông. Sự kết hợp tuyệt vời giữa 2 loại quả này sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại làn da mịn màng không có những sợi lông cứng lởm chởm.

Kết hợp cà chua và chanh tươi giúp da láng mịn, sạch lông

Chuẩn bị 3 quả cà chua tươi và nửa quả chanh. Sau đó, nghiền nát cà chua bằng máy xay sinh tố, và vắt nửa quả chanh vào hỗn hợp này. Tiếp theo, thoa đều hỗn hợp lên mặt và vỗ nhẹ nhàng vào mặt cho các dưỡng chất ngấm sâu vào da.

Để khô mặt nạ trong vòng 15 đến 20 phút và rửa lại bằng nước ấm. Lưu ý trước khi thực hiện các thao tác này bạn phải rửa và lau thật khô mặt. Nên áp dụng phương pháp này trước khi đi ngủ nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất.

Mặt nạ triệt lông bằng cà chua và dầu olive

Xay 2 quả cà chua tươi và thêm 2 thìa cà phê dầu olive vào khuấy đều. Rửa mặt thật sạch và lau khô với khăn mặt. Tiếp theo, thoa đều hỗn hợp lên vùng da nhiều nang lông và masage nhẹ để các dưỡng chất nhanh thấm vào da. Thư giãn trong vòng 15 phút và rửa lại bằng nước ấm.

Nên kiên trì áp dụng đều đặn 3 lần mỗi tuần để có hiệu quả triệt lông mặt cao nhất.

Triệt lông bằng cà chua và dầu olive

Lưu ý:

+ Chà nhẹ nhàng 2 nửa cà chua trên mặt trước khi đắp mặt nạ để có hiệu quả tốt nhất

+ Trước khi đắp mặt, nên loại bỏ hết lớp trang điểm và thực hiện tẩy da chết. Điều này đóng vai trò quan trọng bởi vì nó ngăn chặn quá trình mọc ngược của lông.

+ Nên chọn cà chua chín, mọng nước, không bị sâu để làm mặt nạ đắp mặt. Trước khi đắp hỗn hợp, bổ đôi quả cà chua và lần lượt chà nhẹ nhàng trên mặt khoảng 3-5 phút. Sau đó, rửa mặt bằng nước lạnh và lau khô mặt rồi đắp mặt nạ.

+ Thời gian lý tưởng để áp dụng các phương pháp này là 3 lần mỗi tuần để loại trừ hoàn toàn lông tơ màu đen trên mặt, ria, mép và lông tơ.

5.5 Làm sạch và cải thiện tông màu làn da.

Nếu bạn sở hữu làn da thô xỉn tối màu kém tươi tắn thì nên dùng cà chua để nuôi da. Bạn chỉ cần lấy phần thịt cà chua, bỏ hạt trộn chung cùng một lượng tương đương quả bơ. Đánh thật nhuyễn và đắp lên mặt trong 20 phút.

Lấy phần thịt cà chua, bỏ hạt trộn chung cùng một lượng tương đương quả bơ

Cách làm này sẽ khiến da bạn mềm mại, đàn hồi tốt và sáng mịn. Trong cà chua có vitamin C giúp tẩy sáng làn da tối màu và làm sạch sâu, trong quả bơ lại chứa nhiều dưỡng chất, cung cấp đầy đủ nước.

Tuy nhiên trong quả cà chua cũng chứa acid nên không phù hợp với da mỏng, dễ mẩn đỏ. Loại mặt nạ này có thể khiến da bạn trắng nhanh nhưng cũng tăng khả năng bắt nắng. Vì thế bạn nên che chắn, sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da toàn diện sau khi sử dụng phương pháp làm đẹp này.

5.6 Tắm trắng bằng cà chua.

Bước 1: Rửa sạch quả cà chua rồi dùng máy ép hoa quả, ép lấy nước, sau đó trộn đều với sữa tươi.

Bước 2: Thoa hỗn hợp nước trên lên da trong 15 phút.

Bước 3: Rửa lại với nước sạch.

Trong sữa có nhiều protein khi kết hợp với các dưỡng chất từ cà chua sẽ giúp bạn có một làn da săn chắc và khỏe mạnh. Thực hiện tắm trắng toàn thân tự nhiên với cà chua 2 lần/ tuần trong vòng 2 tháng, bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt.

Tắm trắng bằng cà chua

5.7 Khử mùi hôi nách.

Trong giai đoạn sau sinh hay đối với phụ nữ có tiền sử bệnh về nách, tuyến mồ hôi tiết ra nhiều hơn người bình thường. Tệ nhất là ở một số chị em còn xuất hiện mùi hôi rất nặng gây mất tự tin.

Có rất nhiều cách hạn chế tình trạng này như hạn chế rượu bia, ăn các thực phẩm có chứa kẽm, uống nhiều nước, loại bỏ lông, sử dụng vật thấm mồ hôi,… tuy vẫn có tác dụng trong việc chữa hôi nách mà mồ hôi nhưng những biện pháp này phát huy tác dụng khá lâu.

Do đó, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một bí quyết giúp hạn chế tiết mồ hôi và trị hôi nách hiệu quả. Với công thức từ chanh - một loại quả mà ai cũng biết, rất dễ tìm mà giá lại rẻ.

Trong Đông Y, chanh được biết đến như một bài thuốc đa công dụng không những trị cảm, trị viêm họng, trị thâm, dưỡng trắng da mà còn cải thiện tình trạng hôi nách. Bởi trong chanh có chứa acid citric, tinh dầu có tác dụng thanh nhiệt, sát trùng, chống viêm,...

Nguồn acid dồi dào trong chanh giúp tiêu diệt vi khuẩn đang hoạt động trên vùng dưới cánh tay

Chính nguồn acid dồi dào trong chanh giúp tiêu diệt vi khuẩn đang hoạt động trên vùng dưới cánh tay, đồng thời acid béo chưa no còn giúp khử mùi hiệu quả mà không gây kích ứng làn da nhạy cảm của mẹ sau sinh.

Nguyên liệu:

- 1 quả chanh

- 1 quả cà chua chín

Thực hiện:

- Chọn quả cà chua chín, đem rửa sạch xay nhuyễn. Lưu ý, không cần gọt vỏ hay lấy hột nhé.

- Vắt chanh lấy nước rồi trộn vào cà chua đã xay nhuyễn. Khuấy đều hỗn hợp cho nguyên liệu hòa vào nhau.

- Trước khi thoa hỗn hợp lên vùng da dưới cánh tay, bạn nên vệ sinh nách sạch sẽ bằng nước ấm để lỗ chân lông được giãn nở.

- Sau khi thoa lên nách thì để nguyên hỗn hợp trong 30 phút, sau đó rửa lại với nước mát. Thực hiện đều đặn mỗi ngày sẽ mang lại hiệu quả trị hôi nách rõ rệt.

Thoa hốn hợp cà chua và chanh lên nách

- Ngoài ra, nếu bạn bận rộn không có thời gian để mua cà chua thì có thể cắt chanh làm đôi rồi chà lên vùng nách, cách này cũng giúp hạn chế mồ hôi và trị hôi nách nữa

5.8 Làm sạch tàn nhang.

Tàn nhang đó là tình trạng rối loạn sắc tố ở da, thường gặp ở những người có làn da sáng màu. Biểu hiện của tàn nhang có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đó là những chấm nhỏ màu nâu, phẳng, hay xuất hiện ở hai bên gò má và ở những nơi tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời.

Tàn nhang không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng gây ra tâm lý tự ti với người đối diện. Bạn đừng quá lo lắng, bạn có thể đánh bay được những đốm tàn nhang xấu xí này bằng hỗn hợp cà chua thần thánh.

Nước ép cà chua

Bổ sung vitamin C nguyên chất từ nước ép cà chua sẽ cung cấp cho bạn một là da mịn màng trắng hồng, không còn mụn, thâm nám, kể cả những đốm tàn nhang cứng đầu. Loại thức uống này rất tốt cho da và sức khỏe lại có hương vị rất thơm ngon hấp dẫn.

Bên cạnh đó bạn dùng nước ép cà chua thoa trực tiếp lên vùng da bị tàn nhang mỗi ngày sẽ khiến chúng mờ hẳn chỉ trong thời gian ngắn.

Trị tàn nhang với nước ép cà chua

Cà chua và sữa tươi

Lấy 1 quả cà chua ép lấy nước, trộn với sữa tươi theo tỉ lệ 1 : 1 , dùng bông tẩm dung dịch này thoa lên da mặt, để trong vòng 20 -30 phút, sau đó rửa mặt sạch bằng nước ấm.

Sữa tươi kết hợp với cà chua tạo thành hỗn hợp có nhiều dưỡng chất giúp sáng da, da mịn màng hơn. Thực hiện liên tục 2-3 lần/tuần trong vòng 2 tháng bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt.

Sữa tươi kết hợp với cà chua tạo thành hỗn hợp có nhiều dưỡng chất giúp da sáng mịn

5.9 Trị mụn từ cà chua.

Làm thế nào để có thể loại bỏ những nốt mụn đáng ghét trên mặt luôn là bài toán khó với rất nhiều chị em phụ nữ. Tuy nhiên, bạn có biết rằng lời giải đáp cho câu hỏi đó lại nằm trong trái cà chua chín đỏ thường thấy trong các bữa ăn hàng ngày?

Ngoài vitamin và muối khoáng, cà chua còn chứa rất nhiều lycopene, một thành phần tự nhiên chống oxy hóa có thể trị mụn hiệu quả. Đây cũng là thành phần mang đến màu đỏ cho nhiều loại hoa quả và rau củ khác. Hơn thế, cà chua còn có thể giúp bạn làm se khít lỗ chân lông, loại bỏ các chất nhờn dư thừa trên da và bổ sung nhiều vitamin A và C, giúp da có thêm sức sống mới.

Sau đây là 4 tuyệt chiêu trị mụn rất hiệu quả bằng trái cà chua có thể thực hiện ngay tại nhà. Hãy cùng tham khảo và thực hiện ngay nhé!

Mặt nạ cà chua và bơ

Trong bơ có rất thành phần khử trùng và dưỡng ẩm tự nhiên, khi kết hợp với cà chua sẽ tạo thành hỗn hợp mặt nạ tuyệt vời giúp bạn dọn sạch các nốt mụn.

Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần nghiền nhỏ cà chua và bơ, sau đó đắp hỗn hợp lên mặt trong 20 phút rồi rửa mặt bằng nước sạch.

Phương pháp trị mụn nhanh

Khi bạn không có nhiều thời gian để đắp mặt cũng như kết hợp cà chua với nhiều nguyên liệu khác, bạn chỉ cần cắt trái cà chua làm đôi rồi thoa lên bề mặt da theo đường tròn. Tập trung thoa vào những vùng da có đầu mụn. Sau khi dùng cà chua mát-xa da mặt, rửa sạch mặt và dưỡng ẩm cho da.

Cà chua và nước chanh

Ép cà chua lấy nước rồi cho thêm 3 giọt nước chanh, hòa đều. Dùng bông tẩy trang thấm nước cà chua, sau đó chấm lên những vùng da có mụn. Để nguyên mặt trong 15 phút, sau đó rửa sạch bằng nước nóng và tiến hành dưỡng ẩm cho da.

Trị mụn bằng cà chua

5.10 Trị thâm quầng mắt.

Chỉ với các nguyên liệu đơn giản như cà chua, nha đam, nha đam, khoai tây, sữa tươi.... những vấn đề về bọng mắt to, thâm đen sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Nguyên liệu cần có:

- 1 quả cà chua chín

- 2 miếng bông tẩy trang

Cách thực hiện:

Sau khi rửa sạch cà chua, loại bỏ hạt rồi thái thành từng lát mỏng cho vào 1 chiếc bát nhỏ. Sau đó, dùng muỗng nghiền nát chúng là có thể sử dụng được.

Tiếp theo, thấm miếng bông tẩy trang vào bát cà chua rồi đặt nhẹ nhàng lên vùng da dưới mắt trước khi đi ngủ. Giữ hỗn hợp qua đêm và rửa lại với nước lạnh vào sáng hôm sau.

Trị thâm quầng mắt bằng cà chua

5.11 Tẩy tế bào chết.

Tất cả đều là các phương pháp thực hiện được ngay tại nhà và gần như không có phản ứng phụ. Chúng tôi nhấn mạnh “gần như” bởi vì các nguyên liệu này đều ăn được và không gây ra bất cứ một vấn đề sức khỏe ngoài da hay bên trong cơ thể nào.

Tuy nhiên, với những người có làn da nhạy cảm thì khuyến nghị nên sử dụng một vài giọt dầu ô liu nguyên chất hoặc bất cứ một sản phẩm làm sạch da phù hợp khác (chẳng hạn như sữa rửa mặt) để làm mềm da trước khi tẩy tế bào chết.

Công thức 1: Tẩy tế bào chết da mặt bằng cà chua

- Xay 1 quả cà chua (xay cả hạt, có thể cho thêm đường) rồi từ từ thoa lên mặt, kết hợp massage theo chuyển động tròn. Sau đó, thư giãn trong vài phút trước khi rửa lại mặt bằng nước sạch.

- Một cách khác để tẩy tế bào chết cho da mặt bằng cà chua đó là cắt cà chua thành lát mỏng, rắc một ít đường lên từng lát rồi đắp lên mặt. Hàm lượng axit nhẹ trong quả cà chua sẽ giúp làm sạch khuôn mặt trong khi hạt cà chua sẽ giúp loại bỏ da chết.

Công thức 2: Tẩy tế bào chết cho da mặt bằng cà chua và yến mạch

- Cắt nhỏ 1 quả cà chua rồi cho vào máy ép, ép lấy nước. Sau đó, trộn nước ép cà chua với 3 thìa bột yến mạch cho đến khi yến mạch mềm nhũn ra là được.

- Tiếp theo, làm ướt da mặt và lấy hỗn hợp đã chuẩn bị bôi lên mặt. Massage nhẹ nhàng để giúp tế bào chết bong ra dễ dàng. Cuối cùng, rửa lại mặt bằng nước sạch rồi bôi kem dưỡng ẩm.

Thực hiện 1 đến 2 lần mỗi tuần.

Tẩy tế bào chết cho da mặt bằng cà chua và yến mạch

Công thức 3: Dùng chanh và cà chua tẩy tế bào chết cho da mặt

Một sự kết hợp của cà chua nghiền nhuyễn và 4 đến 5 giọt chanh tươi sẽ giúp loại bỏ da chết dễ dàng, làm cho da trở nên căng mịn và sáng bóng hơn. Sau khi thực hiện xong, bạn chỉ cần rửa lại mặt bằng nước sạch (có thể dùng sữa rửa mặt) là được.

Công thức 4: Tẩy tế bào chết da mặt bằng cà chua và mật ong

Cà chua kết hợp với mật ong là cách tẩy tế bào chết hiệu quả, an toàn dành cho mọi loại da. Để thực hiện, hãy xay nhuyễn cà chua với mật ong, lấy hỗn hợp này đắp lên da mặt từ 10 đến 15 phút, sau đó mát xa theo vòng tròn và rửa lại sạch với nước mát.

Công thức 5: Tẩy tế bào chết cho mặt bằng cà chua và bã cà phê

Cách cuối cùng trong 5 cách tẩy tế bào chết bằng cà chua được giới thiệu hôm nay đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa nguyên liệu này với bã cà phê. Cà chua lột vỏ được xay nhuyễn, trộn cũng bã cà phê, đắp lên da mặt 15 phút, sau đó, nhẹ nhàng mát xa và rửa lại với nước ấm.

Cuối cùng.

Cà chua là một dạng thực phẩm mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe và làm đẹp. Với những lợi ích mang lại vô cùng to lớn đây là một dạng thực phẩm không thể thiếu dành cho chị em trong chăm sóc da.

Một điều đáng lưu ý đó là cà chua còn được xem là thực phẩm dùng cho giảm cân cũng như nhiều tác dụng để sử dụng trong chế biến món ăn. Đặt biệt bạn không nên ăn hoặc sử dụng cà chua xanh bởi chúng mang nhiều độc tố.