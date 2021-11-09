Những mẹo vặt nhỏ nhưng 'đánh bay' vết ố cực mạnh trên quần áo khiến bạn phải kinh ngạc

Mẹo vặt trong bếp 09/11/2021 21:16

Các chuyên gia đã mách một số phương pháp có thể đánh bay những vết ố vô cùng hiệu quả trên giày và quần áo của bạn. 

Sau một thời gian dài sử dụng, các loại quần áo sáng màu có thể hình thành những vết ố vàng gây mất thẩm mỹ mà còn lan rộng do mồ hôi cơ thể tiết ra thường xuyên. May mắn thay, một số phương pháp có thể đánh bay những vết ố trên giày và quần áo của bạn. 

Những mẹo vặt nhỏ nhưng 'đánh bay' vết ố cực mạnh trên quần áo khiến bạn phải kinh ngạc - Ảnh 1

Chanh và muối

Một vết ố vàng "ngự trị" đã lâu trên chiếc áo trắng của bạn? Đừng lo lắng, một quả chanh và một chút muối có thể dễ dàng loại bỏ các vết bẩn. Bạn vắt nước cốt nửa quả chanh lên vết ố, rắc một ít muối lên trên và để một lúc. Tiếp theo, bạn xả sạch quần áo. Đặc biệt, phương pháp này có hiệu quả tốt nhất trên chất liệu màu sáng hoặc trắng.
Những mẹo vặt nhỏ nhưng 'đánh bay' vết ố cực mạnh trên quần áo khiến bạn phải kinh ngạc - Ảnh 2

Giấm

Nếu bạn không có chanh ở nhà nhưng lại có giấm, thì cách này cũng có thể có tác dụng tuyệt vời đối với các vết ố trên quần áo và giày sáng màu. Bạn trộn một chút muối và vài thìa giấm rồi chấm hỗn hợp này lên vết bẩn. Tiếp đó, bạn chà kỹ bằng bàn chải đánh răng cũ và để yên trong nửa giờ. Mẹo này cũng hiệu quả nhất đối với quần áo và giày có màu sáng.
Những mẹo vặt nhỏ nhưng 'đánh bay' vết ố cực mạnh trên quần áo khiến bạn phải kinh ngạc - Ảnh 3

Sữa chua 

Vi khuẩn trong sữa chua có thể phá vỡ các vết ố trên quần áo. Bạn đổ đầy sữa chua vào xô hoặc bồn, rồi bạn ngâm quần áo, giày dép vào đó. Sau khi ngâm qua đêm, bạn giặt sạch rửa, nhiều khả năng vết bẩn sẽ biến mất hoàn toàn.
Những mẹo vặt nhỏ nhưng 'đánh bay' vết ố cực mạnh trên quần áo khiến bạn phải kinh ngạc - Ảnh 4

Chanh và nước nóng

Vết dơ "cứng đầu" dính trên giày da của bạn? Bạn nên sử dụng phương pháp tẩy rửa như sau: Bạn thoa nước chanh lên vết bẩn, sau đó chần giày qua ấm có nước sôi. 
Những mẹo vặt nhỏ nhưng 'đánh bay' vết ố cực mạnh trên quần áo khiến bạn phải kinh ngạc - Ảnh 5

Sự kết hợp của hơi nước từ nước sôi và nước cốt chanh sẽ từ từ đánh tan vết bẩn. 

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