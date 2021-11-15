Lý giải lý do tại sao quần áo vẫn có mùi hôi sau khi làm sạch bằng máy giặt

Đồ giặt sạch vẫn còn mùi hôi? Những thủ thuật tiện lợi này sẽ giải quyết vấn đề đó cho hội chị em.

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, chúng ta thường sử dụng máy giặt để làm sạch quần áo của mình. Tuy nhiên, trong một khoảng thời gian nhất định, máy giặt của bạn sẽ có những lúc "làm việc" không hiệu quả, mùi hôi trong quần áo vẫn còn bám đầy. Vậy nên, bài viết này sẽ đưa ra những lời khuyên mà bạn nên tránh khi giặt ủi.

Máy giặt bẩn

Lý do có mùi hôi trong đồ giặt của bạn thường là vì chiếc máy giặt bẩn. Điều đầu tiên, bạn cần làm khi vệ sinh máy giặt là sử dụng giẻ lau bụi. Bạn nên sử dụng một miếng giẻ khô trước và sau đó sử dụng một miếng giẻ ướt. Tiếo đó, bạn lấy ngăn chứa chất tẩy rửa ra và làm sạch kỹ bằng xà phòng và nước.

Vệ sinh máy giặt định kỳ không những loại trừ vi khuẩn gây hại, phòng tránh các căn bệnh lây lan như bệnh ngoài da. Hãy thử thực hiện thói quen dọn dẹp này mỗi tháng một lần.

Không khử trùng quần áo

Làm sạch quần áo của bạn và khử trùng chúng là hai việc hoàn toàn khác nhau. Trong khi làm sạch loại bỏ tất cả bụi bẩn trên bề mặt, khử trùng chúng sẽ loại bỏ vi trùng bên trong. Với tình hình dịch COVID-19 hiện nay, bạn có thể sử dụng bột khử trùng để khử trùng đồ cần giặt và giặt riêng trang phục của từng người.

Để quần áo ẩm lâu trong máy

Thi thoảng, chúng ta có thường bỏ quên quần áo trong máy giặt. Để chúng quá lâu không những không tốt cho sức khỏe mà còn phát sinh ra vi khuẩn có hại.

Không phân loại quần áo

Quy tắc vàng "Bạn không được trộn lẫn với màu sắc". Vậy nên, bạn cần chú ý phân loại màu sắc hay chất liệu của trang phục trước khi giặt để giữ cho chúng được sạch sẽ và bền lâu nhất có thể.

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