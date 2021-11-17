Những sai lầm mà hội chị em thường hay mắc phải khi dưỡng tóc, không sửa ngay có nguy cơ hói

Mái tóc là một trong những yếu tố quyết định diện mạo của. Vậy nên, chăm sóc tóc là việc cần phải làm thường xuyên. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý những sai lầm mà bạn thường mắc phải khi dưỡng cho tóc khoẻ mạnh và chắc khoẻ hơn.

Sai lầm cơ bản nhất mà chúng ta thường mắc phải là thoa dầu dưỡng lên chân tóc. Với công dụng giữ cho da đầu của bạn khỏe mạnh, dầu xả có tác dụng chăm sóc và "bồi dưỡng" cho các sợi tóc của bạn.

Nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Michelle Cleveland cho biết: "Khi gội đầu, bạn đang làm sạch da đầu, loại bỏ dầu và tàn dư của các sản phẩm tạo mẫu tóc. Nếu bạn bôi dầu xả lên da đầu, bạn sẽ chỉ đưa những loại dầu đó trở lại da của mình. Điều này dẫn đến tóc phẳng và ít bồng bềnh hơn". Vậy nên, đó là lý do tại sao bạn nên tránh thoa dầu xả lên da đầu.

Cách sử dụng dầu dưỡng sai cách

Không chỉ chú ý nơi bạn thoa dầu dưỡng, bạn còn phải thực hiện đúng cách thoa dầu dưỡng lên tóc.

Giám đốc nghệ thuật của thương hiệu chăm sóc tóc Sachajuan - Trey Gillen cho biết: "Bạn phải thoa đều hỗn hợp này lên những phần tóc bị xơ rối, hư tổn nhiều nhất. Sau đó, dùng lược răng thưa hoặc các ngón tay để chải dầu xả qua phần còn lại của tóc và loại bỏ những phần tóc rối còn sót lại. Cuối cùng, bạn để dầu xả trong vài phút trước khi xả sạch bằng nước ấm".

Dầu dưỡng không hấp thụ đủ

Việc gội đầu có thể là vấn đề không mất thời gian đối với vài người, trong khi những người khác có thể dành tới 20 phút cho toàn bộ quy trình này. Nếu bạn thuộc trường hợp đầu tiên đó, bạn có thể đã mắc sai lầm khi không để dầu xả hấp thụ vào tóc. Cách tốt nhất là bạn để dầu dưỡng ngấm ít nhất vài phút trước khi rửa sạch.

Bạn sử dụng quá nhiều hoặc quá ít

Một người có thể sử dụng một nửa lượng dầu xả, người khác có thể dùng một lượng nhỏ bằng hạt đậu. Chuyên gia Cleveland giải thích: "Nếu tóc bạn có cảm giác nặng sau khi gội và sấy khô, bạn đã sử dụng quá nhiều. Nếu nó vẫn còn cảm giác khô và thô ráp, bạn đã sử dụng chưa đủ".

Đồng thời, chuyên gia cũng chia sẻ thêm: "Cách tốt nhất là bạn cẩn thận chải phần này qua tóc bằng các ngón tay. Nếu lược hoặc ngón tay dễ dàng lướt qua tóc, bạn đã sử dụng đúng lượng sản phẩm. Ngoài ra, bạn sẽ không phải dùng dầu xả mỗi khi gội đầu. Những người có mái tóc mỏng và bóng mượt có thể bỏ qua dầu xả".