Những sai lầm mà hội chị em thường hay mắc phải khi dưỡng tóc, không sửa ngay có nguy cơ hói

Mẹo vặt trong bếp 17/11/2021 07:45

Một lượng dầu gội đầu phù hợp, tiếp theo là một ít dầu xả và thỉnh thoảng sử dụng mặt nạ cho tóc. Có lẽ, đây là cách chăm sóc tóc mà bạn sẽ nghĩ là hoàn hảo nhất. Song, bạn nên chú ý một số điều này để không làm hư tổn khi dưỡng tóc.

Mái tóc là một trong những yếu tố quyết định diện mạo của. Vậy nên, chăm sóc tóc là việc cần phải làm thường xuyên. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý những sai lầm mà bạn thường mắc phải khi dưỡng cho tóc khoẻ mạnh và chắc khoẻ hơn. 

mai toc

Cách thoa dầu dưỡng cho chân tóc

Sai lầm cơ bản nhất mà chúng ta thường mắc phải là thoa dầu dưỡng lên chân tóc. Với công dụng giữ cho da đầu của bạn khỏe mạnh, dầu xả có tác dụng chăm sóc và "bồi dưỡng" cho các sợi tóc của bạn.

Nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Michelle Cleveland cho biết: "Khi gội đầu, bạn đang làm sạch da đầu, loại bỏ dầu và tàn dư của các sản phẩm tạo mẫu tóc. Nếu bạn bôi dầu xả lên da đầu, bạn sẽ chỉ đưa những loại dầu đó trở lại da của mình. Điều này dẫn đến tóc phẳng và ít bồng bềnh hơn". Vậy nên, đó là lý do tại sao bạn nên tránh thoa dầu xả lên da đầu.

Cách sử dụng dầu dưỡng sai cách

Không chỉ chú ý nơi bạn thoa dầu dưỡng, bạn còn phải thực hiện đúng cách thoa dầu dưỡng lên tóc.

Giám đốc nghệ thuật của thương hiệu chăm sóc tóc Sachajuan - Trey Gillen cho biết: "Bạn phải thoa đều hỗn hợp này lên những phần tóc bị xơ rối, hư tổn nhiều nhất.  Sau đó, dùng lược răng thưa hoặc các ngón tay để chải dầu xả qua phần còn lại của tóc và loại bỏ những phần tóc rối còn sót lại. Cuối cùng, bạn để dầu xả trong vài phút trước khi xả sạch bằng nước ấm".

Dầu dưỡng không hấp thụ đủ

Việc gội đầu có thể là vấn đề không mất thời gian đối với vài người, trong khi những người khác có thể dành tới 20 phút cho toàn bộ quy trình này. Nếu bạn thuộc trường hợp đầu tiên đó, bạn có thể đã mắc sai lầm khi không để dầu xả hấp thụ vào tóc. Cách tốt nhất là bạn để dầu dưỡng ngấm ít nhất vài phút trước khi rửa sạch. 

Bạn sử dụng quá nhiều hoặc quá ít

Một người có thể sử dụng một nửa lượng dầu xả, người khác có thể dùng một lượng nhỏ bằng hạt đậu. Chuyên gia Cleveland giải thích: "Nếu tóc bạn có cảm giác nặng sau khi gội và sấy khô, bạn đã sử dụng quá nhiều. Nếu nó vẫn còn cảm giác khô và thô ráp, bạn đã sử dụng chưa đủ".

Đồng thời, chuyên gia cũng chia sẻ thêm: "Cách tốt nhất là bạn cẩn thận chải phần này qua tóc bằng các ngón tay. Nếu lược hoặc ngón tay dễ dàng lướt qua tóc, bạn đã sử dụng đúng lượng sản phẩm. Ngoài ra, bạn sẽ không phải dùng dầu xả mỗi khi gội đầu. Những người có mái tóc mỏng và bóng mượt có thể bỏ qua dầu xả".

Lý giải tại sao mà bạn không thể bảo quản thức ăn thừa trong giấy nhôm

Lý giải tại sao mà bạn không thể bảo quản thức ăn thừa trong giấy nhôm

Giấy nhôm gần như là giải pháp tốt nhất để giữ thức ăn thừa của bạn ngon lâu hơn. Thật không may, giấy bạc không phải là cách tốt nhất để làm điều này.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc tóc cách gội đầu đúng cách Mái tóc

TIN MỚI NHẤT

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 2 giờ 12 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 3 giờ 12 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 4 giờ 12 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 5 giờ 12 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 6 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 12 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 8 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?