Lý giải tại sao mà bạn không thể bảo quản thức ăn thừa trong giấy nhôm

Giấy nhôm gần như là giải pháp tốt nhất để giữ thức ăn thừa của bạn ngon lâu hơn. Thật không may, giấy bạc không phải là cách tốt nhất để làm điều này.

Trong gia đình, bạn thường sử dụng giấy nhôm trong chế biến các món ăn và để gói thức ăn thừa của mình.Song, nếu bạn thường sử dụng giấy nhôm để bảo quản thức ăn thì bạn nên dừng lại hành động này ngay lập tức. Bạn có biết rằng nó thực sự không tốt nếu sử dụng nó để bảo quản thức ăn không? Bạn thường nghĩ đơn giản như bạn gói thịt thừa của bạn trong giấy nhôm, sau đó bạn chỉ cần cho vào tủ lạnh và có thể hâm nóng lại vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, giấy bạc không bảo quản đủ tốt để ngăn oxy xâm nhập vào thức ăn. Điều này cho phép vi khuẩn phát sinh và nảy nở trong thức ăn thừa. Đồng thời, điều này cũng có khiến thức ăn của bạn sẽ không ngon vào ngày hôm sau và hỏng nhanh chóng như thể bạn không hề bọc chúng lại.

Bạn có thể sử dụng gì thay cho giấy nhôm?

Màng bọc Màng bọc thực phẩm khiến thực phẩm của bạn luôn tươi ngon và không cho ôxy xâm nhập vào. Vì vậy, đây là cách tốt hơn nhiều để bọc bát hoặc đĩa của bạn. Nắp đậy Việc sử dụng nắp đậy luôn tốt hơn giấy nhôm. Điều này sẽ bảo vệ thực phẩm của bạn không bị nhiễm quá nhiều oxy. Đồng thời, nó sẽ làm cho thức ăn của bạn nguội nhanh chóng bởi thức ăn ấm được bảo quản ở nhiệt độ phòng trong hơn hai giờ, vi khuẩn sẽ nhanh chóng bắt đầu phát triển. Đặc biệt, điều này đúng đối với thực phẩm có chứa các sản phẩm từ sữa và thịt. Tủ đông Nếu bạn đã nấu nhiều thức ăn hơn mức cần thiết, thì tủ đông là một lựa chọn tốt hơn nhiều so với tủ lạnh. Bạn có thể giữ thức ăn thừa của mình tốt trong nhiều tháng và dễ dàng hơn trong việc chế biến các phần khác nhau trong hộp đựng và túi. Đừng quên rằng sau một thời gian, ngay cả trong tủ đông, thực phẩm vẫn có thể bị hỏng.

Những món ăn này có thể khiến bạn bị ngộ độc thực phẩm nếu không được chế biến đúng cách Nếu bạn đã từng bị ngộ độc thực phẩm, bạn sẽ cảm thấy thực sự khó chịu và kinh khủng như thế nào. Do đó, bạn hãy cẩn thận với những thực phẩm này vì chúng cũng có thể gây bệnh cho bạn.

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