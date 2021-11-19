Khi bạn cảm thấy buồn ngủ trong lúc làm việc, những lựa chọn hoàn hảo này sẽ thay thế cho cà phê

Trà matcha là một loại trà xanh, có nguồn gốc từ Trung Quốc. Nó được làm bằng lá cây Camellia Sinensis phơi khô, nghiền thành bột mịn. Matcha không chỉ là một nguồn năng lượng tuyệt vời mà còn chứa đầy nhiều chống oxy hóa. Trà xanh được biết là có nhiều lợi ích cho sức khỏe , trong đó nó có thể làm giảm nguy cơ huyết áp cao và các cơn đau tim. Hơn nữa, nó cũng có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường 2 và giúp bạn giảm cân.

Để chuẩn bị loại trà này, bạn lấy một chiếc cốc và cho 1-2 thìa bột matcha vào. Tiếp đó, bạn thêm nước nóng (tốt nhất là không đun sôi) vào nó và khuấy cho đến khi bột được trộn đều với nước. Khi hỗn hợp đã được trộn đều, bạn thêm 1 cốc sữa hoặc các loại sữa thay thế vào đó. Cuối cùng, thức uống năng lượng tự nhiên và lành mạnh của bạn đã sẵn sàng để có thể thưởng thức.

Sữa nghệ

Đây là một thức uống thay thế cà phê vô cùng thơm ngon và không chứa caffeine. Sữa nghệ là một hỗn hợp của sữa và các loại gia vị như nghệ, gừng hoặc quế,... Tất cả đều được biết đến với những lợi ích tốt cho sức khoẻ.

Để tạo ra loại thức uống này, bạn cần cho 1 cốc sữa (sữa có đường hoặc sữa không đường), 1/4 thìa quế, 1/8 thìa gừng xay và 1/2 thìa bột nghệ. Sau đó, bạn trộn tất cả các nguyên liệu trên ngọn lửa nhỏ, khuấy đều. Sau vài phút, bạn đã có thể thưởng thức món trà độc đáo này ngay lập tức.

Chà chai Ấn Độ

Bạn có thể đã nghe nói về một loại đồ uống có tên là “Trà Chai”. Trà chai là một loại trà đen, được làm từ cây “Camellia Sinensis” giống như nhiều loại trà xanh mà chúng ta thường thấy. Trà đen cũng chứa caffeine nhưng lượng thấp hơn cà phê, và có thể giúp bạn tăng cường năng lượng và tập trung trong một khoảng thời gian dài.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng loại trà này có thể làm giảm rủi ro mắc bệnh tim và huyết áp cao. Bạn có thể tìm thấy trà chai đã được bán sẵn trong các cửa hàng, hoặc tự làm tại nhà. Nguyên liệu của loại trà này gồm hạt bạch đậu khấu (4), hạt tiêu đen (2), gừng tươi và một thanh quế.

Tiếp đó, bạn cắt gừng thành từng lát mỏng và cho vào nồi với 1 cốc nước và quế. Để hỗn hợp sôi trong vài phút và thêm túi trà đen vào. Bạn tiếp tục để nó sôi trong 10 phút nữa, khuấy đều và trà đã sẵn sàng để thưởng thức.