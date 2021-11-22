Các loại thực phẩm đốt mỡ và giảm cân tự nhiên

Mẹo vặt trong bếp 22/11/2021 15:45

Để giảm cân, một người cần đốt cháy nhiều calo hơn lượng calo họ nạp vào. Vì vậy, bạn cũng có thể giảm cân bằng cách thêm những thực phẩm đốt cháy chất béo này vào chế độ ăn uống của mình.

Những loại thực phẩm và trái cây này đốt cháy nhiều chất béo giúp đẩy nhanh tốc độ giảm cân. Thực phẩm đốt cháy chất béo bao gồm trứng, các loại hạt, cá... Nếu bạn tiêu thụ những loại thực phẩm này trong chế độ ăn uống hàng ngày, bạn có thể giảm lượng mỡ trong cơ thể của bạn. 

Thuật ngữ "thực phẩm đốt cháy chất béo" được áp dụng cho những loại thực phẩm giúp kích thích sự trao đổi chất và giảm sự thèm ăn. Mặc dù tất cả các loại thực phẩm đều kích thích sự trao đổi chất, nhưng một số loại có thể có tác động lớn hơn đến sự trao đổi chất của bạn so với những loại khác. Cụ thể, một số loại thực phẩm này như các loại hạt giúp ngăn chặn cơn đói. 

Các loại hạt: Thực phẩm quyền lực nhất

Như chúng ta đã biết, quả hạch rất bổ dưỡng như chúng ta. Chúng có hàm lượng protein cao và chất béo tốt tự nhiên. Điều quan trọng là mọi người có thể dễ dàng kết hợp các loại hạt trong một chế độ ăn uống lành mạnh mà không bị tăng cân.
thuc pham dot chay chat beo

Theo nhiều nghiên cứu, các loại hạt là một trong những thực phẩm đốt cháy chất béo mà bạn nên thêm vào chế độ ăn uống của mình. Cụ thể, có hai loại hạt được ưa thích nhất là hạnh nhân và óc chó. Quả óc chó là nguồn cung cấp axit béo omega-3 và hạnh nhân cung cấp thêm lợi ích trong việc cung cấp canxi cho xương.

Cá là một loại thực phẩm lành mạnh có chứa axit béo omega-3. Các loại cá như cá hồichứa nhiều axit béo chuỗi dài mà khó có thể tìm thấy trong bất kỳ loại thực phẩm nào khác. Cá cũng giàu chất đạm. Protein trong chế độ ăn uống có thể giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất của bạn.
thuc pham dot chay chat beo 1

Sữa chua

Sữa chua được coi là một trong những sản phẩm từ sữa tốt cho sức khỏe. Nó có thể ở dạng đơn giản hoặc ở dạng sữa chua Hy Lạp là tốt cho sức khỏe nhất. Sữa chua là thực phẩm đốt cháy chất béo chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất và pro-biotics. Điều này giúp giảm lượng thức ăn nạp vào cơ thể. 

thuc pham dot chay chat beo 2

Trứng

Protein giúp giảm cân theo một số cách. Thứ nhất, cơ thể bạn sử dụng nhiều năng lượng hơnnhư calo. Protein cũng giúp bạn duy trì khối lượng cơ khi giảm cân bởi cơ bắp đốt cháy nhiều calo hơn chất béo nên việc bổ sung trứng vào chế độ ăn uống của bạn rất có ý nghĩa. Mỗi quả trứng có 6 gam protein.

thuc pham dot chay chat beo 3

Hạt lanh

Loại hạt này là một loại thực phẩm đốt cháy chất béo hàng đầu. Với các hợp chất giống như estrogen, chúng cũng làm cho hạt lanh trở thành siêu thực phẩm cho tất cả phụ nữ khỏe mạnh. Chúng nên được đưa vào chế độ ăn uống của bạn. 
thuc pham dot chay chat beo 4

Dầu dừa

Dầu dừa là một loại chất béo có thể có một loạt lợi ích cho sức khỏe. Nhiều nhà khoa học tin rằng chất béo trung tính chuỗi trung bình có thể tăng tiêu thụ năng lượng và giảm tích trữ chất béo. 
thuc pham dot chay chat beo 5

Trà xanh

Trà xanh được coi là một nguồn chất chống oxy hóa có lợi và nó cũng có một số lợi ích về sức khỏe. Một trong những lợi ích này bao gồm giảm cân. Theo các báo cáo, trà xanh là một trong những nguồn tốt nhất để giảm cân.

thuc pham dot chay chat beo 6

Bên cạnh đó, nếu bạn là người ăn chay hoặc thuần chay, các bữa ăn từ thực vật sẽ rất giàu protein. Bạn có thể trộn các loại thực phẩm đốt cháy chất béo như đậu Hà Lan với các nguồn protein tuyệt vời khác. Tất nhiên, mỗi bữa ăn của bạn nên có đậu và rau trong chế độ ăn uống. 

Khi bạn cảm thấy buồn ngủ trong lúc làm việc, những lựa chọn hoàn hảo này sẽ thay thế cho cà phê

Khi bạn cảm thấy buồn ngủ trong lúc làm việc, những lựa chọn hoàn hảo này sẽ thay thế cho cà phê

Các chuyên gia sẽ cung cấp những lựa chọn thay thế cà phê thơm ngon, lành mạnh và mang đến cho bạn nguồn năng lượng cho cả ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   sống khoẻ mỗi ngày Bí quyết cuộc sống Thực phẩm đốt cháy chất béo

TIN MỚI NHẤT

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 1 giờ 7 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 2 giờ 7 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 7 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 7 giờ 37 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?