Các loại thực phẩm đốt mỡ và giảm cân tự nhiên

Thuật ngữ "thực phẩm đốt cháy chất béo" được áp dụng cho những loại thực phẩm giúp kích thích sự trao đổi chất và giảm sự thèm ăn. Mặc dù tất cả các loại thực phẩm đều kích thích sự trao đổi chất, nhưng một số loại có thể có tác động lớn hơn đến sự trao đổi chất của bạn so với những loại khác. Cụ thể, một số loại thực phẩm này như các loại hạt giúp ngăn chặn cơn đói.

Những loại thực phẩm và trái cây này đốt cháy nhiều chất béo giúp đẩy nhanh tốc độ giảm cân. Thực phẩm đốt cháy chất béo bao gồm trứng, các loại hạt, cá... Nếu bạn tiêu thụ những loại thực phẩm này trong chế độ ăn uống hàng ngày, bạn có thể giảm lượng mỡ trong cơ thể của bạn.

Như chúng ta đã biết, quả hạch rất bổ dưỡng như chúng ta. Chúng có hàm lượng protein cao và chất béo tốt tự nhiên. Điều quan trọng là mọi người có thể dễ dàng kết hợp các loại hạt trong một chế độ ăn uống lành mạnh mà không bị tăng cân.

Theo nhiều nghiên cứu, các loại hạt là một trong những thực phẩm đốt cháy chất béo mà bạn nên thêm vào chế độ ăn uống của mình. Cụ thể, có hai loại hạt được ưa thích nhất là hạnh nhân và óc chó. Quả óc chó là nguồn cung cấp axit béo omega-3 và hạnh nhân cung cấp thêm lợi ích trong việc cung cấp canxi cho xương.

Cá

Cá là một loại thực phẩm lành mạnh có chứa axit béo omega-3. Các loại cá như cá hồichứa nhiều axit béo chuỗi dài mà khó có thể tìm thấy trong bất kỳ loại thực phẩm nào khác. Cá cũng giàu chất đạm. Protein trong chế độ ăn uống có thể giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất của bạn.



Sữa chua

Sữa chua được coi là một trong những sản phẩm từ sữa tốt cho sức khỏe. Nó có thể ở dạng đơn giản hoặc ở dạng sữa chua Hy Lạp là tốt cho sức khỏe nhất. Sữa chua là thực phẩm đốt cháy chất béo chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất và pro-biotics. Điều này giúp giảm lượng thức ăn nạp vào cơ thể.

Trứng

Protein giúp giảm cân theo một số cách. Thứ nhất, cơ thể bạn sử dụng nhiều năng lượng hơnnhư calo. Protein cũng giúp bạn duy trì khối lượng cơ khi giảm cân bởi cơ bắp đốt cháy nhiều calo hơn chất béo nên việc bổ sung trứng vào chế độ ăn uống của bạn rất có ý nghĩa. Mỗi quả trứng có 6 gam protein.

Hạt lanh

Loại hạt này là một loại thực phẩm đốt cháy chất béo hàng đầu. Với các hợp chất giống như estrogen, chúng cũng làm cho hạt lanh trở thành siêu thực phẩm cho tất cả phụ nữ khỏe mạnh. Chúng nên được đưa vào chế độ ăn uống của bạn.



Dầu dừa

Dầu dừa là một loại chất béo có thể có một loạt lợi ích cho sức khỏe. Nhiều nhà khoa học tin rằng chất béo trung tính chuỗi trung bình có thể tăng tiêu thụ năng lượng và giảm tích trữ chất béo.



Trà xanh

Trà xanh được coi là một nguồn chất chống oxy hóa có lợi và nó cũng có một số lợi ích về sức khỏe. Một trong những lợi ích này bao gồm giảm cân. Theo các báo cáo, trà xanh là một trong những nguồn tốt nhất để giảm cân.

Bên cạnh đó, nếu bạn là người ăn chay hoặc thuần chay, các bữa ăn từ thực vật sẽ rất giàu protein. Bạn có thể trộn các loại thực phẩm đốt cháy chất béo như đậu Hà Lan với các nguồn protein tuyệt vời khác. Tất nhiên, mỗi bữa ăn của bạn nên có đậu và rau trong chế độ ăn uống.