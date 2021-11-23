Vinamilk: 15 năm xây hệ thống trang trại bò sữa với “bộ sưu tập” tiêu chuẩn quốc tế

Xác định chủ động nguyên liệu sữa sẽ là chìa khóa để phát triển, ban lãnh đạo doanh nghiệp cũng bắt tay vào thực hiện chiến lược xây dựng nên những trang trại bò sữa tập trung với quy mô lớn và được định hướng theo các tiêu chuẩn của quốc tế. Trải qua 15 năm phát triển, hệ thống các trang trại bò sữa không chỉ có ý nghĩa đối với Vinamilk mà còn với ngành chăn nuôi bò sữa tại Việt Nam nói chung.

Trên đà thành công tại trang trại bò sữa Tuyên Quang, từ 2008-2012, Vinamilk liên tiếp xây dựng những trang trại bò sữa tại các tỉnh Bình Định, Nghệ An, Thanh Hoá, Đà Lạt. Tiếp đó, Vinamilk liên tiếp nhập khẩu những giống bò sữa chất lượng nhất thế giới từ Mỹ, New Zealand, Úc về các trang trại tại Việt Nam.

Năm 2019, cùng lúc Vinamilk khánh thành “resort” bò sữa Vinamilk Tây Ninh và khởi công xây dựng trang trại bò sữa Lao-Jagro rộng 5.000 ha tại cao nguyên Xiêng Khoảng, Lào. Mô hình “resort” bò sữa của Vinamilk đánh dấu một cột mốc mới với các trang trại bò sữa được đầu tư xây dựng như “resort” và ứng dụng các công nghệ chăn nuôi, quản lý hiện đại bậc nhất trên thế giới.

“Bộ sưu tập” tiêu chuẩn quốc tế

Không chỉ nỗ lực tạo dựng vùng nguyên liệu sữa trong nước, Vinamilk còn cho thấy tầm nhìn xa và chiến lược rõ ràng khi xác định từ đầu phải xây dựng và vận hành các trang trại theo tiêu chuẩn quốc tế cao nhất, được thế giới công nhận. Hướng đi này được Vinamilk theo đuổi và đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận khi sở hữu “bộ sưu tập” nhiều tiêu chuẩn quốc tế về chăn nuôi bò sữa.

Trang trại Organic chuẩn Châu Âu : Để trang trại bò sữa được công nhận là trang trại hữu cơ đáp ứng tiêu chuẩn Châu Âu, toàn bộ quy trình chăm sóc và sản xuất sữa, nguyên liệu ở các trang trại đều phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định “3 Không”: Không hoóc-môn tăng trưởng, không dư lượng thuốc kháng sinh, không thuốc trừ sâu.

Tiêu chuẩn Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu - Global G.A.P: Hiện nay, tất cả các trang trại trong hệ thống của Vinamilk đều được xây dựng, quản lý theo tiêu chuẩn Global G.A.P cho thấy sự cam kết của doanh nghiệp trong việc áp dụng các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn, chất lượng và bền vững.

Hệ thống trang trại Green Farm : Hiện thực những mục tiêu trong tiến trình phát triển bền vững, Vinamilk xây dựng hệ thống trang trại sinh thái Vinamilk Green Farm dựa trên cơ sở các tiêu chuẩn quốc tế đã đạt được. Trang trại nổi bật bởi 4 yếu tố: mạch nước ngầm tự nhiên và hồ điều hòa sinh thái, nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng, không sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học, các giống bò thuần chủng nhập khẩu.

Sau 15 năm không ngừng đầu tư và phát triển, Vinamilk đã xây dựng hệ thống trang trại bò sữa đạt tiêu chuẩn quốc tế trong và ngoài nước, tiến tới chủ động được nguyên liệu sữa tươi chất lượng, đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm sữa cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

Theo chiến lược phát triển ngành chăn nuôi bò sữa 5 năm tới, tầm nhìn đến 2030, 60% đàn bò cả nước sẽ đến từ các trang trại chăn nuôi tập trung. Trang trại quy mô lớn, được đầu tư công nghệ hiện đại và đạt các tiêu chuẩn của thế giới sẽ là những hạt nhân tạo động lực cho sự phát triển của toàn ngành về cả sản lượng và chất lượng.