3 cách pha chế cà phê sữa chua thơm ngon, dễ uống

Có thể thấy rằng không chỉ riêng việc uống cà phê, chỉ cần ngửi mùi cà phê sữa thôi cũng có thể ảnh hưởng tích cực đến tâm trạng của bạn. Các nhà khoa học đã nghiên cứu và đưa ra các bằng chứng về những tác dụng tốt của việc uống cà phê sữa đối với sức khỏe đó là:

Cafe sữa chua là một loại cà phê được pha chế theo một phương thức đặc biệt, gồm 2 thành phần chủ yếu là cà phê và sữa với hương thơm đặc biệt.

Uống cà phê sữa giúp bạn giảm stress, căng thẳng một cách hiệu quả.

Uống cà phê sữa giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa tốt, bởi vì nó chứa rất nhiều chất chống oxy hóa.

Uống cafe đúng cách sẽ giúp cho có được một tinh thần sảng khoái, tỉnh táo hơn và tập trung hơn vào công việc, cuộc sống.

Ngoài ra, cafe sữa còn có tác dụng giúp suy giảm triệu chứng của bệnh Parkinson

Cách chọn mua cà phê và sữa chua

Một sự thật thú vị đó là độ rang quyết định đến hương vị của những ly cà phê.

Nên chọn cà phê rang nhạt có vị chua, đôi khi sẽ hơi chát

Cafe rang vừa có màu của socola có vị đắng địu, vị ngọt cũng như vị chua thanh nhẹ

Cà phê rang nâu có vị đắng đậm, mùi thơm nồng, không chua

Đối với sữa chua, các bạn có thể mua những loại đã được chế biến sẵn và đóng hộp trong các cửa hàng. Ngoài ra bạn cũng có thể tự chế biến sữa chua dễ dàng tại nhà nhằm đảm bảo chất lượng hơn nhé!

3 công thức làm sữa chua cà phê

1. Cà phê sữa chua truyền thống

Nguyên liệu

Bột cà phê nguyên chất: 10 gr

Sữa đặc: 4 muỗng canh

Sữa chua có đường: 5 muỗng canh

Nước sôi: 50 ml

Dụng cụ thực hiện: Tô, muỗng, ly, phin cafe,...

Cách bước thực hiện

Cà phê sữa chua truyền thống

Bước 1: Pha cà phê

Cho vào phim khoảng 10gr bột cà phê. Tiến hành lắc nhẹ và đều tay để cà phê trong phin có thể phẳng hơn. Bạn có thể nén nhẹ cà phê bằng cách dùng tay xoay nắp chặn theo hình xoắn ốc, chừng khoảng 90 độ.

Tiếp theo, bạn cho thêm khoảng 10ml nước vào phin, để nước ngấm hết vào toàn bộ bột cà phê rồi để yên khoảng 1 phút cho bột cà phê nở ra hết. Lúc này, các bạn cho thêm vào 20ml nước sôi, lượng nước bằng 2/3 phin là tối đa.

Mách bạn: Các bạn có thể pha cà phê phin hoặc pha cà phê bột hòa tan đều được. Tuy nhiên cà phê phin sẽ giúp cho hương vị của ly cà phê thơm và độ đậm đà hơn.

Bước 2: Làm cà phê sữa chua

Để làm cà phê sữa chua cho đá bào vào ly rồi cho tiếp khoảng 4 muỗng canh sữa đặc và 5 muỗng canh sữa chua có đường lên trên. Cuối cùng các bạn rưới cà phê đã pha ở trên vào.

Bước 3: Thành phẩm

Cà phê có màu sắc bắt mắt và hương thơm từ cà phê phin dậy mùi kết hợp với vị của sữa chua. Khi uống cà phê đậm đà kết hợp cùng sữa chua mang đến hương vị mới lạ, thơm ngon, rất phù hợp để làm thức uống cho buổi sáng dinh dưỡng và khoa học.

2. Cà phê sữa chua bọt biển

Nguyên liệu

Bột cà phê: 20g

Sữa chua có đường: 1 hộp

Sữa đặc: 20 ml

Đá xay: 1 ít

Dụng cụ thực hiện: Máy đánh trứng, ly, muỗng, phin cafe,...

Cách bước thực hiện

Bước 1: Pha cà phê

Tiến hành cho 20gr cafe vào phin, cho thêm khoảng 10ml nước sôi vào phin và ủ cà phê trong khoảng 2 phút. Sau 2 phút, đổ từ từ nước sôi vào đầy phin rồi đậy nắp lại và chờ cho đến khi cà phê chảy hết.

Cà phê sữa chua bọt biển

Bước 2: Đánh bông cà phê

Cho 20ml cà phê vào một cái ly nhỏ rồi sử dụng máy đánh trứng đánh đến ở tốc độ nhỏ đến khi bọt mịn bông lên và không còn nước.

Bước 3: Làm sữa chua cà phê bọt biển

Cho vào ly khoảng 20ml sữa đặc cùng với đó là đá xay vào đến 1/2 ly rồi cho thêm 1 hộp sữa chua có đường, cà phê vừa đánh bông vào ly nữa là hoàn thành. Khi uống, các bạn chỉ cần khuấy đều ly lên là có thể thưởng thức ngay được rồi.

Bước 4: Thành phẩm

Cà phê sữa chua bọt biển có một màu sắc khá bắt mắt và mùi thơm cực kỳ đặc trưng của cà phê và sữa chua. Vị đắng của cà phê quyện cùng với vị ngọt thanh của sữa đặc và vị chua của sữa chua tạo nên mùi vị thơm ngon, lạ miệng. Thử ngay để có được những trải nghiệm mùi vị tuyệt vời này nhé!

3. Cách pha cà phê sữa đá ngon

Nguyên liệu

Cà phê nguyên chất: 25g (2-3 thìa)

Sữa đặc: 2-3 muỗng cafe (1 sữa : 1 cà phê)

Nước sôi: khoảng 100ml, nhiệt độ 93-95 độ C.

Phin pha cafe

Ly uống cafe

Muỗng

Đá viên

Cách bước thực hiện

Bước 1: Rửa qua các dụng cụ pha cà phê như: phin, ly, tách với nước. Việc này giúp cho các dụng cụ nóng đều sẽ cho làm cho ly cà phê ngon hơn.

Bước 2: Cho sữa đặc vào ly pha cafe. Thông thường, với mỗi phin cà phê như vậy, các bạn chỉ nên cho vào khoảng 2-3 muỗng sữa đặc. Có thể điều chỉnh sữa tùy thuộc vào khẩu vị của mình. (Bạn cũng có thể cho sữa vào cà phê sau khi pha xong).

Cách pha cà phê sữa đá ngon

Bước 3: Cho bột cà phê vào phin. Lắc nhẹ để bọt cà phê phẳng. Đặt phin cà phê lên ly cafe. Dùng tấm nén để ép nhẹ bột cafe xuống. Nên nén vừa đủ để cà phê có thể chảy chậm mà không bị nghẽn.

Bước 4: Để nước giảm nhiệt độ giảm đến 93-95 độ C (để 1-2 phút sau khi đun sôi), rót nước vừa cao hơn mặt cà phê để ủ. Bạn có thể đặt phin lên nắp, rót thêm một ít nước sôi vào nắp để cà phê hấp thụ nước nóng từ bên dưới. Điều này giúp cho các tầng của cà phê sẽ thấm đều nước, giúp cà phê ngon hơn.

Bước 5: Sau khoảng thời gian 1-2 phút, rót nước đến gần đầy phin rồi đậy nắp phin cafe lại.

Bước 6: Đợi tầm 3-5 phút thì cà phê sẽ chảy xong. Khuấy thật đều tay để cà phê và sữa đặc hòa quyện. Bạn cũng có thể cho sữa vào ở bước này để khuấy. Cho cà phê sữa vào ly đá đã chuẩn bị sẵn. Vậy là bạn có thể thưởng thức ly cà phê sữa đá thơm ngon do chính mình pha rồi đó.

Thưởng thức ly cà phê sữa chua mỗi ngày để giúp tinh thần thoải mái vào mỗi buổi sáng. Hy vọng với chia sẻ và hướng dẫn pha cà phê trên đây của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể tận hưởng được ly cà phê tại nhà theo ý thích mà vẫn ngon đúng vị.