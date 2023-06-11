Bộ phận siêu dinh dưỡng của quả mít, nhiều chị em tiếc hùi hụi vì đã vứt bỏ 'thần dược' cho sức khỏe

Dinh dưỡng 11/06/2023 16:06

Dưới đây là những lợi ích hàng đầu mà hạt mít mang lại cho sức khỏe, chị em đừng nên vứt kẻo phí nhé.

Giúp xương chắc khỏe

Hạt mít giàu magie. Đây là một dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường hấp thụ canxi trong cơ thể. Magie kết hợp với canxi sẽ giúp củng cố độ chắc khỏe của xương, ngăn ngừa các rối loạn liên quan đến xương như loãng xương.

Tăng cường hệ miễn dịch

Hạt mít có thể tăng cường hệ thống miễn dịch. Nó có tác dụng kháng khuẩn trên cơ thể, ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn. Hạt mít còn chứa hàm lượng kẽm nhất định, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và thúc đẩy chức năng miễn dịch tốt hơn.

Bộ phận siêu dinh dưỡng của quả mít, nhiều chị em tiếc hùi hụi vì đã vứt bỏ 'thần dược' cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có thể có đặc tính chống ung thư

Một số nghiên cứu cho thấy rằng hạt mít có thể có một số đặc tính chống ung thư. Điều này được cho là do mức độ ấn tượng của các hợp chất thực vật và chất chống oxy hóa. Chúng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là flavonoid, saponin và phenol. Các nghiên cứu đã chỉ ra được rằng các hợp chất thực vật này có thể giúp chống lại chứng viêm, tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn và thậm chí sửa chữa các tổn thương DNA.

Một nghiên cứu trên ống nghiệm gần đây cho thấy chiết xuất hạt mít sẽ làm giảm sự hình thành các mạch máu ung thư tới 61%. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ giới hạn trong các nghiên cứu trên động vật và ống nghiệm. Cần có thêm nhiều nghiên cứu để điều tra xem hạt mít có tác dụng chống ung thư ở người hay không.

Bộ phận siêu dinh dưỡng của quả mít, nhiều chị em tiếc hùi hụi vì đã vứt bỏ 'thần dược' cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngừa thiếu máu

Ăn hạt mít một hay hai lần một tuần sẽ làm tăng hàm lượng sắt trong cơ thể. Sắt là một thành phần của huyết cầu tố giúp tái tạo tế bào máu đỏ bằng việc cung cấp oxy tới các cơ quan. Hạt mít tốt cho những người có mức hemoglobin thấp, nó sẽ giúp giảm nguy cơ thiếu máu (thiếu máu sẽ gây cho cơ thể mệt mỏi, chóng mặt liên tục), đồng thời tăng cường năng lượng, lưu thông máu để giúp não luôn khỏe mạnh.

Tăng cường thị lực

Thành phần vitamin A trong hạt mít có thể giúp tăng cường sức khỏe thị lực. Thiếu vitamin A sẽ dẫn tới bệnh quáng gà.

Ngoài ra, hạt mít cũng chứa nhiều dưỡng chất giúp ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng.

Bộ phận siêu dinh dưỡng của quả mít, nhiều chị em tiếc hùi hụi vì đã vứt bỏ 'thần dược' cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giảm nồng độ cholesterol

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng hạt mít có thể cải thiện nồng độ cholesterol trong máu của bạn. Tác dụng này rất có khả năng là do hàm lượng chất xơ và chất chống oxy hóa cao của chúng. Mức cholesterol LDL (xấu) tăng cao có liên quan đến huyết áp cao, tiểu đường và tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Ngược lại, mức cholesterol HDL (tốt) cao hơn đã được phát hiện có tác dụng bảo vệ tim.

Một nghiên cứu trên chuột cho thấy được những con ăn nhiều hạt mít sẽ giảm mức cholesterol LDL (xấu) và tăng cholesterol HDL (tốt), so với những con chuột ăn ít hạt mít hơn. Nghiên cứu trong lĩnh vực này chỉ giới hạn ở các nghiên cứu trên động vật, vì vậy cần có các nghiên cứu sâu hơn ở người.

Bộ phận siêu dinh dưỡng của quả mít, nhiều chị em tiếc hùi hụi vì đã vứt bỏ 'thần dược' cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa táo bón

Hạt mít có thể ngăn ngừa các vấn đề như táo bón do sự hiện diện của chất xơ không hòa tan. Chất xơ có trong hạt sẽ thúc đẩy quá trình tiêu hóa do đó nó giúp giải độc đại tràng.

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