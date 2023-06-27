Bật mí loại nước uống "thần thánh" được ví như thuốc kháng viêm, cực tốt cho sức khỏe mà giá thành làm ra lại rẻ bèo

Nhờ có chứa nhiều dưỡng chất mà loại nước này mang đến nhiều lợi ích sức khỏe cho người sử dụng. Đây là loại nước quen thuộc mà nhiều người đã dùng từ lâu.

Vì sao nước ép dứa lại có lợi cho sức khỏe? Dứa là một loại trái cây được trồng phổ biến tại những vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm. Trong thành phần dinh dưỡng mỗi quả dứa chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Điểm độc đáo nhất loại quả này chứa enzyme bromelain có khả năng điều trị nhiều loại bệnh trong cơ thể. Trong nước ép dứa nguyên chất có chứa acid ascorbic hay chính là vitamin C. Vì vậy, khi sử dụng sản phẩm từ dứa sẽ rất tốt cho hệ thống miễn dịch của cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet Giá trị dinh dưỡng một cốc nước ép dứa nguyên chất Theo phân tích khoa học, một cốc nước ép dứa nguyên chất chứa: Năng lượng: 133 calo

Protein: 0 g

Chất béo: 0 g

Carbs: 32 g

Chất xơ: 1 g

Đường: 25 g Ngoài ra, trong thành phần của dứa còn chứa một số dinh dưỡng như: Mangan, vitamin C, đồng, vitamin B6, vitamin B1, vitamin A. Dứa còn là loại trái cây duy nhất chứa bromelain - một loại hợp chất thực vật rất có lợi cho sức khỏe, giúp cải thiện chức năng miễn dịch, phòng chống ung thư, thúc đẩy vết thương mau liền và tăng cường tiêu hóa tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet Nước ép dứa chứa nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe Ngoài việc giàu vitamin và khoáng chất, nước ép dứa là một nguồn chất chống oxy hóa tốt, là hợp chất thực vật có lợi giúp cơ thể khỏe mạnh. Chất chống oxy hóa này giúp trung hòa các hợp chất không ổn định được gọi là các gốc tự do, tích tụ trong cơ thể do các yếu tố như môi trường ô nhiễm, căng thẳng hoặc chế độ ăn uống không lành mạnh gây tổn thương ở các tế bào. Nước ép dứa còn chứa bromelain, một nhóm các enzyme có lợi cho sức khỏe, như giảm viêm, cải thiện hệ tiêu hóa và hỗ trợ hệ miễn dịch. Nếu bạn băn khoăn không biết “Uống nước ép dứa có tác dụng gì?”, loại nước giải khát này có thể mang lại cho bạn 7 lợi ích tiềm năng như sau: Cung cấp nguồn vitamin, khoáng chất cho cơ thể Cung cấp chất chống oxy hóa ngăn ngừa các gốc tự do gây hại Chống viêm nhiễm Tăng cường sức khỏe miễn dịch Tăng cường tiêu hóa Bảo vệ sức khỏe tim mạch Ngăn ngừa ung thư Ảnh minh họa: Internet Thời điểm nào uống nước dứa là tốt nhất? Để tối đa hóa lợi ích sức khỏe của nước ép dứa đối với hệ tiêu hóa. Tốt nhất bạn nên uống vào giữa các bữa ăn như một bữa ăn nhẹ.

Tuy nhiên, bạn không nên uống nước ép dứa khi đang đói, hoặc uống trước khi đi ngủ. Đồng thời, nên hạn chế thêm quá nhiều đường vào món nước ép dứa của bạn. Ảnh minh họa: Internet

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