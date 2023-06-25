Có nên rửa sạch chuối trước khi ăn, câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn khi trả lời!

Chọn thực phẩm 25/06/2023 00:03

Thực ra khi mua chuối về chúng ta nên rửa sạch trước khi ăn. Tuy vậy, không nhiều người biết được điều này.

Khác với nhiều loại hoa quả khác, chuối được coi là an toàn và rất tiện lợi. Thường khi mua chuối, chúng ta chỉ cần gọt vỏ và thưởng thức mà không suy nghĩ liệu cần rửa sạch trước khi ăn hay không. Tuy nhiên, thực tế là khi mua chuối, việc rửa sạch trước khi ăn là cần thiết. Vậy tại sao điều này lại đúng?

Các bước sơ chế chuối chuẩn xác

  • Chọn chuối

Chuối có màu xanh là chuối chưa chín, bạn có thể giữ chuối ở nhiệt độ phòng để chuối chín từ từ. Không nên bỏ vào tủ lạnh, vì nhiệt độ trong tủ lạnh sẽ kìm hãm sự chín của chuối.

Chuối có màu vàng đều là chuối đã chín, có đốm nâu kèm theo là những quả chuối ngon và ngọt nhất. Tuy nhiên, nếu có quá nhiều đốm nâu hoặc đen thì chuối đã quá chín rồi đấy.

Không nên chọn những quả chuối có màu tái, vì đó là chuối chín ép. Sẽ không ngon chút nào đâu.

Có nên rửa sạch chuối trước khi ăn, câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn khi trả lời! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

  • Lấy chuối ra khỏi bọc ni lông và rửa sạch

Túi nhựa ở môi trường ngoài sẽ khiến chuối bị hầm hơi, độ ẩm cao sẽ làm chuối nhanh bị hỏng. Hãy rửa sạch nải chuối bạn vừa mua, sau đó treo chúng lên trên cao cho ráo nước trước khi đem bảo quản trong tủ lạnh.

Điều đầu tiên bạn cần làm để giữ cho chuối tươi lâu đó là khi mua về, bạn hãy rửa thật sạch quả chuối dưới vòi nước lạnh. Kinh nghiệm từ thực tế cho thấy, một số loại chuối trên lướp vỏ ngoài vẫn còn chứa chất làm chín. Chính vì vậy, nếu bạn không rửa sạch, chất này sẽ tiếp tục khiến chuối chín nhanh và dễ bị hỏng hơn.

Có nên rửa sạch chuối trước khi ăn, câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn khi trả lời! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Do vậy, việc làm sạch chuối và lau khô ngay khi mua về là bước quan trọng để giữ cho chuối không bị thâm đen trong thời gian dài hơn.

Sau khi rửa sạch bằng nước, lau khô bề mặt chuối, sau đó hãy bọc phần cuống chuối bằng một miếng giấy bạc bọc thực phẩm. Phần cuống của chuối tiết ra một lượng lớn khí ethylene, và việc bọc kín cuống giúp ngăn chặn sự giải phóng khí này, giúp chuối được bảo quản lâu hơn.

Cuối cùng dùng dây thừng treo chuối lên nơi khoáng khí, tránh va đập để hạn chế chuối bị thối. Chỉ cần một vài mẹo đơn giản mà nải chuối có thể bảo quản tươi ngon khoảng 1 tuần.

Có nên rửa sạch chuối trước khi ăn, câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn khi trả lời! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mẹo chọn chuối khi mua cực hay

Hãy chọn những quả chuối có màu vàng, có những vạch màu đen đối với chuối thường. Còn đối với chuối trứng cuốc, hãy lựa những quả có da kèm theo chấm đen.

Không nên lấy những quả chuối chín vàng ươm, không tì vết. Bởi những quả chuối này đã có một lượng chất bảo quản nhất định. Chúng giúp chuối chín nhanh hơn nhưng lại không giữ được lâu. Chính vì thế, những quả chuối này thường không ngon và khá độc hại.

Có nên rửa sạch chuối trước khi ăn, câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn khi trả lời! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Tiết lộ bí quyết nhìn ngay là đoán được đâu là sầu riêng chín rụng hay chín ép

Tiết lộ bí quyết nhìn ngay là đoán được đâu là sầu riêng chín rụng hay chín ép

Sầu riêng là loại trái cây thơm ngon, bổ dưỡng được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên trên thị trường hiện nay, để tăng lợi nhuận mà một số thương nhân đã sử dụng thuốc kích thích, hóa chất để sầu riêng chính nhanh hơn. Vậy hôm nay hãy cùng tìm hiểu cách nhận biết sầu riêng chín qua các dấu hiệu đơn giản.

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